Наша рецензия

Джиби (Омар Си) — парковщик автомобилей. Эта далеко не самая увлекательная работа для него полна вдохновения. Закрывая заднюю дверь повидавшего жизнь Пежо, он слышит протяжный скрип. Этот звук Джиби старается сохранить в своей памяти на весь день, чтобы вечером, укладывая свою дочь Софи (Сара Гэй) спать, изобразить его, иллюстрируя одну из сценок своей новой сказки. Отцовские фантазии полны самых разных персонажей, от индийских слонов до ковбоев Дикого Запада, но неизменно их главным…