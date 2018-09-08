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Мара. Пожиратель снов Мара. Пожиратель снов
Киноафиша Фильмы Мара. Пожиратель снов Отзывы о фильме «Мара. Пожиратель снов»
Mara Мара. Пожиратель снов 2017 / Великобритания / США
5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Мара. Пожиратель снов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Психиатр Кейт Фуллер (Ольга Куриленко) приписана к полицейскому расследованию: глава семейства был жестоко убит во сне, а жена утверждает, что она тут не при чём – всё дело в некой злой сущности, являющейся людям в состоянии сонного паралича. Тем не менее женщину увозят в сумасшедший дом, а Кейт с ужасом начинает понимать, что это был не бред, а самая настоящая и жуткая правда. Чувство вины сводит её с ума, и вот уже она тоже начинает видеть старуху, прячущуюся в тёмных углах её дома.…

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Татьяна Зюкина 8 сентября 2018, 15:01
Оценка
Посмотреть можно
8 сентября 2018, 15:01 Ответить
dabass_house 9 сентября 2018, 12:02
Оценка
фильм бредовый, не советую!
9 сентября 2018, 12:02 Ответить
julia120191 11 сентября 2018, 15:02
Оценка
Фильм нудный и затянутый. Есть резкие моменты от которых вздрагиваешь,но на фильм УЖАСОВ не тянет(((
11 сентября 2018, 15:02 Ответить
rm_dari 12 сентября 2018, 12:00
Оценка
Не смотрите. Берегите деньги и время
12 сентября 2018, 12:00 Ответить
Жанна Намитокова 16 сентября 2018, 13:54
Фильм беспонтовый. Особенно конец 🙄
16 сентября 2018, 13:54 Ответить
Жанна Намитокова 16 сентября 2018, 13:55
в ответ на сообщение julia120191 от 11 сентября 2018, 15:02
Да , пару моментов от которых я вздрогнула, а так не очень 👎
16 сентября 2018, 13:55 Ответить
rafik.ivanov.85 17 сентября 2018, 20:13
Фильм где играет куриленка , апреоре не может быть хорошим полное дерьмо !
17 сентября 2018, 20:13 Ответить
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