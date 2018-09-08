Наша рецензия

Психиатр Кейт Фуллер (Ольга Куриленко) приписана к полицейскому расследованию: глава семейства был жестоко убит во сне, а жена утверждает, что она тут не при чём – всё дело в некой злой сущности, являющейся людям в состоянии сонного паралича. Тем не менее женщину увозят в сумасшедший дом, а Кейт с ужасом начинает понимать, что это был не бред, а самая настоящая и жуткая правда. Чувство вины сводит её с ума, и вот уже она тоже начинает видеть старуху, прячущуюся в тёмных углах её дома.…