Зловещий свет, 2021

В кинокартине рассказывается о противостоянии молодой монахини и сил зла. Своими поступками она рушит представления о роли женщины в религиозной традиции.

Великий фильм «Изгоняющий дьявола» когда-то открыл неисчерпаемый сюжет об экзорцизме. С тех пор одержимые духами жертвы и их неоднозначные спасители штурмуют экраны с завидной регулярностью. Хоррор «Зловещий свет» предлагает новый взгляд на классическую историю о борьбе священника с демоническими силами. Никогда прежде во главе повествования не оказывался вопрос гендерного неравенства. Неизменно древний обряд проводился представителями мужского пола. И на то есть веские причины, заимствованные из реального положения дел в иерархии католической церкви. Теперь зрители смогут узнать всю правду.

Сестра Энн — беспокойная 25-летняя девушка из монастыря. Она искренне верит, что её подлинное призвание — экзорцизм. Традиции католической институции жёстко пресекают её устремления, так как исконно эта роль отводится исключительно священникам мужского пола. Наставник Энн чувствует в ней особый потенциал, и потому разрешает присутствовать на занятиях по подготовке экзорцистов. Ей отводится скромная роль молчаливого наблюдателя. Но после знакомства с особенным пациентом, монахиня решает лично взяться за проведение обряда.

Сестра сталкивается с потусторонней сущностью, наводнившей всё учреждение. Происходящее напрямую связано с её тёмным прошлым. Мужчины бессильны в схватке с инфернальным злом. Энн — последняя надежда одержимого на спасение.