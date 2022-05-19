Зловещий свет, 2021

В кинокартине рассказывается о противостоянии молодой монахини и сил зла. Своими поступками она рушит представления о роли женщины в религиозной традиции.
Великий фильм «Изгоняющий дьявола» когда-то открыл неисчерпаемый сюжет об экзорцизме. С тех пор одержимые духами жертвы и их неоднозначные спасители штурмуют экраны с завидной регулярностью. Хоррор «Зловещий свет» предлагает новый взгляд на классическую историю о борьбе священника с демоническими силами. Никогда прежде во главе повествования не оказывался вопрос гендерного неравенства. Неизменно древний обряд проводился представителями мужского пола. И на то есть веские причины, заимствованные из реального положения дел в иерархии католической церкви. Теперь зрители смогут узнать всю правду.
Сестра Энн — беспокойная 25-летняя девушка из монастыря. Она искренне верит, что её подлинное призвание — экзорцизм. Традиции католической институции жёстко пресекают её устремления, так как исконно эта роль отводится исключительно священникам мужского пола. Наставник Энн чувствует в ней особый потенциал, и потому разрешает присутствовать на занятиях по подготовке экзорцистов. Ей отводится скромная роль молчаливого наблюдателя. Но после знакомства с особенным пациентом, монахиня решает лично взяться за проведение обряда.
Сестра сталкивается с потусторонней сущностью, наводнившей всё учреждение. Происходящее напрямую связано с её тёмным прошлым. Мужчины бессильны в схватке с инфернальным злом. Энн — последняя надежда одержимого на спасение.
— Актёр Бен Кросс, сыгравший в фильме кардинала Мэттьюса, умер спустя 10 дней после завершения съёмок. Несмотря на то, что это произошло в разгар пандемии COVID-19 и основные подозрения в причинах смерти Кросса падали на вирус, официально диагноз так и не прозвучал.
— Вирджиния Мэдсен, сыгравшая доктора Петерс, является родной сестрой актёра Майкла Мэдсена («Большой куш», «Убить Билла 2», «Омерзительная восьмерка»).
— В период запуска картины было объявлено, что режиссёрское кресло займёт Джеймс Хоуз, известный зрителям по сериалу «Чёрное зеркало». Но вскоре его сменил Даниэль Штамм.
— Режиссёр Даниэль Штамм — не новичок в жанре ужасов. Прежде постановщику доводилось работать над производством псевдодокументального хоррора «Последнее изгнание дьявола». Также кинематографист ставил отдельные эпизоды популярных телесериалов «Крик», «Корпорация» и «Бойтесь ходячих мертвецов».
— Фильм произведён кинокомпанией Lionsgate, прославившейся культовыми хоррорами и слэшерами, в числе которых франшиза «Пила».
— Роберт Заппиа написал сценарий, адаптировав собственный литературный рассказ. Прежде он также работал над хоррором «Хэллоуин: 20 лет спустя» про серийного убийцу в маске Майкла Майерса.
— Продюсерами выступили Пол Брукс (франшиза «Идеальный голос», «Призраки в Коннектикуте», «Белый шум»), Джессика Маланафи и Эрл Ричи Джонс. Исполнительные продюсеры — Скотт Нимейер, Дэвид Брукс и Брэд Кессел.
— Премьера в США состоится 8 января 2021 года, но российский прокат стартует на сутки раньше.
25-летняя монахиня Энн уверена, что ее призвание – изгнание дьявола, хотя обряд экзорцизма разрешено совершать только священникам. Несмотря на запреты, она приступает к своей миссии, но скоро лицом к лицу сталкивается с ужасающими демонами. Сможет ли Энн противостоять силам зла и открыть тайну своего мистического дара?