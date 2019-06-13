Наша рецензия

Термин «манипулятивное кино» чаще всего употребляется в контексте творчества Ларса фон Триера и авторов, близких ему по духу. Мол, жестокий режиссёр-манипулятор вырывает раскалёнными щипцами эмоции из бедного зрителя и получает от этого ни с чём не сравнимый кайф. Однако же кино в принципе, как и любое искусство, направлено на то, чтобы волновать душу смотрящего, включать некие триггеры внутри человеческого сознания, заставлять сопереживать и задумываться. Есть ещё один взгляд на…