Термин «манипулятивное кино» чаще всего употребляется в контексте творчества Ларса фон Триера и авторов, близких ему по духу. Мол, жестокий режиссёр-манипулятор вырывает раскалёнными щипцами эмоции из бедного зрителя и получает от этого ни с чём не сравнимый кайф. Однако же кино в принципе, как и любое искусство, направлено на то, чтобы волновать душу смотрящего, включать некие триггеры внутри человеческого сознания, заставлять сопереживать и задумываться. Есть ещё один взгляд на…
Уверен был с фильм станет скушен после первой части, но нет, новый стиль даже не плох, актёры тоже не теряли хватку, сполерить не стану, после примьеры выложу обновлёный обзор.
Стоит смотреть!
Первую часть фильма не смотрела, но придя на один из киносеансов с сыном, перед началом просмотра увидела трейлер этой ленты. Поставила в уме галочку, что неплохо бы сходить на следующих выходных и посмотреть этот семейный, как мне показалось, фильм. Я не ошиблась. Кино и в самом деле очень доброе, светлое от начала до самого конца. И хотя основной сюжет в трейлере был понятен, в фильме он раскрыт с очень интересной, непредсказуемой стороны. Трогательная история дружбы, любви, верности, преданности разбавлена нотами трагизма - сложные отношения матери и дочери, взаимоподдержка главных героев, пронесенная через года, и конечно же, собачья преданность, на пути которой не существует преград. Фильм снят легко, все сюжеты последовательны. После его просмотра не остается вопросов, только ощущение света, доброты и легкой грусти. Удержаться от слез не получится, как ни старайтесь, иначе это просто не Ваше кино. Характеры всех персонажей раскрыты в полной мере. Игра актеров не вызывает нареканий. Им веришь, сочувствуешь. Особенно хочется отметить Мэри Мардж Хелгенбергер, играющую мать героини. Ее история похожа на жизнь многих простых матерей, с несложившейся судьбой, винящих в этом всех окружающих, и портящих в результате жизнь себе и своим детям. В течение всего повествования отношение к этой героине кардинально меняется, как и ее собственное восприятие всего того, что ее окружает и из чего складывается ее повседневная, настоящая, реальная жизнь, а не та мифическая, о которой она мечтала, но которую так и не смогла достичь. Нужно жить здесь и сейчас и ценить то, что дает нам жизнь. История собаки, рассказанная от ее лица, в течение всего фильма несколько раз возвращается к началу, но не теряет своего главного предназначения – быть рядом с тем, кого любишь, вопреки всем и всему. Такая верность восхищает и заставляет о многих вещах подумать по-другому. Заключительные кадры фильма расставляют все на свои места и доводят все сюжетные линии до логического завершения. Выйдя из кинотеатра, сразу захотелось приехать домой и обнять своего четвероногого питомца. Я верю в чудеса и реинкарнацию душ. А Вы? Твердая 5 из 5.
Смотрела и первую часть.
Обе классные.
Была очень довольна👍👍👍
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