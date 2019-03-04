Пару лет назад студию Blumhouse настиг неожиданный успех. Относительно дешевый (стандартный для студии бюджет 5 миллионов долларов) микс из подростковых слэшеров и «Дня сурка» в прокате собрал почти в 25 раз больше. Режиссёра и сценариста Кристофера Лэндона («Скауты против зомби») попросили выступить на бис — и вот зрителей ожидает спешно вылепленный сиквел, который старается быть максимально похожим на первую часть. «Счастливого нового дня…
Это конечно вообще не ужас, а больше комедия и мелодрама)
Но стоила того, остались довольны!
идиотский сюжет - сначала вроде намудрили-накрутили и китайца пристроили, а потом вообще понесло Назад в будущее!
3 балла из 10ти!
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