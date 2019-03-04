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Счастливого нового дня смерти Счастливого нового дня смерти
Киноафиша Фильмы Счастливого нового дня смерти Отзывы о фильме «Счастливого нового дня смерти»
Happy Death Day 2U Счастливого нового дня смерти 2019 / США
7.1 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Счастливого нового дня смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пару лет назад студию Blumhouse настиг неожиданный успех. Относительно дешевый (стандартный для студии бюджет 5 миллионов долларов) микс из подростковых слэшеров и «Дня сурка» в прокате собрал почти в 25 раз больше. Режиссёра и сценариста Кристофера Лэндона («Скауты против зомби») попросили выступить на бис — и вот зрителей ожидает спешно вылепленный сиквел, который старается быть максимально похожим на первую часть. «Счастливого нового дня…

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Елена Чудайкина 4 марта 2019, 02:04
Оценка
Дебильный фильм! Ничего ужасного, какая-то детская херня! 700₽ за двоих впустую улетели..и очень жаль потерянного времени..мой парень почти в середине этого говнофильма спал...
4 марта 2019, 02:04 Ответить
Алина Егунова 4 марта 2019, 11:53
Оценка
Полная фигня
4 марта 2019, 11:53 Ответить
madam.eclipse 17 марта 2019, 18:52
Оценка
Очень прикольный фильм, правда
Это конечно вообще не ужас, а больше комедия и мелодрама)
Но стоила того, остались довольны!
17 марта 2019, 18:52 Ответить
Андрей 22 апреля 2019, 13:35
Оценка
вторая часть всё испортила и даже испортила впечатление о первой части!
идиотский сюжет - сначала вроде намудрили-накрутили и китайца пристроили, а потом вообще понесло Назад в будущее!
3 балла из 10ти!
22 апреля 2019, 13:35 Ответить
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