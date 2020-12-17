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Израэл Бруссар
Израэл Бруссар
Israel Broussard
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Израэл Бруссар
Israel Broussard
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Дата рождения
22 августа 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Израэля Бруссара
Родился 22 августа 1994 года. Галфпорт, Миссисипи, США.
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Фильмография Израэля Бруссара
Девушка, которая боялась дождя
драма, ужасы, триллер
2021, США
5.0
Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер
2019, США
7.0
Всем парням, которых я любила раньше
драма, мелодрама
2018, США
7.0
Закат цивилизации
фантастика, триллер
2018, США
5.0
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.0
Хорошие дети
комедия
2016, США
6.0
Привет, Джули!
мелодрама, комедия, драма
2010, США
8.0
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Фильм появится на потоковых сервисах и выйдет на Blu-ray в феврале.
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17 декабря 2020 17:17
Ужастик «Счастливого дня смерти 2» обзавелся датой премьеры
Студия Universal Pictures объявила дату премьеры продолжения молодежного фильма ужасов «Счастливого дня смерти». Сиквел стартует в прокате с 14 февраля 2019 года. Оригинальная лента
Написать
26 сентября 2018 12:10
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