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Счастливого нового дня смерти - trailer
Киноафиша Трейлеры Счастливого нового дня смерти. Trailer

Счастливого нового дня смерти. Trailer

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Дата публикации: 3 декабря 2018
Счастливого нового дня смерти – На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья… Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!  
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Елена Чудайкина 4 марта 2019, 02:04
Оценка
Дебильный фильм! Ничего ужасного, какая-то детская херня! 700₽ за двоих впустую улетели..и очень жаль потерянного времени..мой парень почти в середине этого говнофильма спал...
4 марта 2019, 02:04 Ответить
Алина Егунова 4 марта 2019, 11:53
Оценка
Полная фигня
4 марта 2019, 11:53 Ответить
madam.eclipse 17 марта 2019, 18:52
Оценка
Очень прикольный фильм, правда
Это конечно вообще не ужас, а больше комедия и мелодрама)
Но стоила того, остались довольны!
17 марта 2019, 18:52 Ответить
Андрей 22 апреля 2019, 13:35
Оценка
вторая часть всё испортила и даже испортила впечатление о первой части!
идиотский сюжет - сначала вроде намудрили-накрутили и китайца пристроили, а потом вообще понесло Назад в будущее!
3 балла из 10ти!
22 апреля 2019, 13:35 Ответить
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6.6 Счастливого нового дня смерти
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