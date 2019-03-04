Счастливого нового дня смерти
– На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк в маске.
То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой петле времени! Только теперь с тобой умирают все твои друзья…
Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!
Это конечно вообще не ужас, а больше комедия и мелодрама)
Но стоила того, остались довольны!
идиотский сюжет - сначала вроде намудрили-накрутили и китайца пристроили, а потом вообще понесло Назад в будущее!
3 балла из 10ти!
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