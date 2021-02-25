Наша рецензия

Полюбившаяся зрителям Вася (Любовь Аксенова) возвращается спустя четыре года. Девушка за это время не очень изменилась: в центре внимания красотки по-прежнему мужчины, обладающие неким багажом (как правило, финансовым). Ее интрига с Пашей (Борис Дергачев) оставила след, который не дает покоя Кире (Вера Кинчева) — та отправляет мужа к психотерапевту в надежде доказать факт измены. Пока нарушаются все возможные законы этики консультирования, мы знакомимся с Максом (Роман Курцын), который со…