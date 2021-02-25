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Гуляй, Вася! Свидание на Бали Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Киноафиша Фильмы Гуляй, Вася! Свидание на Бали Отзывы о фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
Гуляй, Вася! Свидание на Бали 2020 / Россия
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Полюбившаяся зрителям Вася (Любовь Аксенова) возвращается спустя четыре года. Девушка за это время не очень изменилась: в центре внимания красотки по-прежнему мужчины, обладающие неким багажом (как правило, финансовым). Ее интрига с Пашей (Борис Дергачев) оставила след, который не дает покоя Кире (Вера Кинчева) — та отправляет мужа к психотерапевту в надежде доказать факт измены. Пока нарушаются все возможные законы этики консультирования, мы знакомимся с Максом (Роман Курцын), который со…

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Слава Крулатов 25 февраля 2021, 18:38
У меня большая надежда на этот фильм. Давно нормальных комедий не было, и вроде эта должна порадовать точно
25 февраля 2021, 18:38 Ответить
ElizavetaPersonal 26 февраля 2021, 17:46
Запретить давать деньги на безвозвратной основе. Много говнофильмов не выйдет в прокат.
26 февраля 2021, 17:46 Ответить
Миша Воробьёв 6 марта 2021, 07:15
Сходил значит на фильм, надежды не оправдал, идти не стоит, а вот дома на деване посмотреть можно разок!
6 марта 2021, 07:15 Ответить
Наталья Суворова 29 апреля 2022, 23:41
Оценка
Понравился фильм
29 апреля 2022, 23:41 Ответить
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