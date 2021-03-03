«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: Рецензия Киноафиши

Полюбившаяся зрителям Вася (Любовь Аксенова) возвращается спустя четыре года. Девушка за это время не очень изменилась: в центре внимания красотки по-прежнему мужчины, обладающие неким багажом (как правило, финансовым). Ее интрига с Пашей (Борис Дергачев) оставила след, который не дает покоя Кире (Вера Кинчева) — та отправляет мужа к психотерапевту в надежде доказать факт измены. Пока нарушаются все возможные законы этики консультирования, мы знакомимся с Максом (Роман Курцын), который со времен первого фильма отрастил бороду и оттого заметно прибавил в брутальности (вот где уместно звучало бы «у тебя есть борода — я скажу тебе «да»). Прогорев на пару с Гариком (Сергей Аброскин), он также сталкивается с Васей. В общем, путем нехитрых манипуляций все дороги персонажей ведут на Бали, где и разворачивается основное действие.

Сказать, что перед нами прямо-таки уникальная комедия, непросто. Мастер невульгарного юмора и своего рода антипод Жоры Крыжовникова с его форматом «как в жизни», Роман Каримов возвращается к знакомым персонажам, как и в случае с «Неадекватными людьми 2». Связи с первой картиной весьма условны, старые фразы и обещания не становятся двигателем сюжета сиквела. Более того, основная влюбленная пара первой части — Митя (Ефим Петрунин) и официантка Настя (Софья Райзман) — отошла на третий план. Ребята появляются лишь в паре эпизодов, чтобы стать спусковым механизмом новой истории.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

События переносят нас на остров Бали — экзотическую локацию вдалеке от Москвы и Санкт-Петербурга, давно набивших глазам российских зрителей оскомину. Конечно, нет ничего постыдного, чтобы снимать кино в столицах, но Каримов — совсем не Анна Меликян, воспевающая в каждом втором проекте то пейзажи на Тверской, то петербургские «дворы-колодцы». Ближайшим коллегой по географическим изысканиям становится Евгений Шелякин, чей «Хэппи-энд» с Михаилом Гомиашвили и Владимиром Мишуковым происходит в Таиланде. Уфимский кинематографист не ставит целью поместить героев в зону Бали, знакомую группам туристов, — по ходу действия они окажутся и в кафе с неоднозначной репутацией, и на подпольном турнире по боям без правил.

В 2010-х на волне своей популярности Роман Каримов (не)вольно цитировал во «Все и сразу» и «Вдребезги» то Квентина Тарантино, то Гая Ричи. Прошло достаточно времени, чтобы уже поднаторевший режиссер, давно сформировавший самобытный, узнаваемый стиль, не оглядывался на «громкие» имена, а творил без оглядки. Герои с виду исключительно трешового сиквела находятся в постоянном движении, словно белки в колесе. Ведомые не всегда ясно сформулированными мотивами, Паша и Кира, Макс и Гарик, Вася и психолог, содействующий коварному плану, перемещаются из локации в локацию, минимально общаясь друг с другом. Кажется, что режиссер лишь создает для зрителя ширму, периодически напоминая: «Ребята, смеемся вот здесь». На поверку же сиквел «Гуляй, Вася!» выглядит не столько угарным треш-шоу, сколько большой ностальгией по тому, что мы потеряли.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Благодаря мастерскому монтажу и операторской работе события неизбежно откликаются — за внешним нелегко, но возможно разглядеть глубинное. Мы не просто наблюдаем на экране калейдоскоп скетчей на грани кринжа. Да, некоторые из них простоваты, другие глупы, но их основная проблема — нехватка свободного пространства. Между эпизодами крайне необходима передышка — будь то разговор героев по душам или хотя бы несколько секунд панорамы океана. Вероятно, именно это и подверглось изъятию, хотя не только (по некоторым данным, первоначальная версия картины длилась более трех часов).

Никуда не исчезает эффект проживания, который имел место и в первой части. Неоднородное наполнение внешнего слоя картины вступает в противоречие с болезненной ностальгией по компонентам социализма. Герой Дергачева половину фильма проводит на «необитаемом острове», на котором аборигены во главе с экс-пионером Данко (меткая ирония с неймингом) живут, как завещал товарищ Маркс. Излюбленный троп режиссера — бег по лезвию драматического «ножа», попытка заглянуть в бездну реализма — работает и здесь, но утверждать, что кинематографист опасается расширять свою зону комфорта, нельзя.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Отрицающий общество потребления, Каримов медленно и планомерно выстраивает в родном Отечестве пласт комедий, лишь мимикрирующий под типовые истории про быдло (в данном случае за границей). Как и «Неадекватные люди 2», сиквел «Гуляй, Вася!» эксплуатирует знакомые образы — ну и пусть. Перед нами ворох ярких и живых персонажей, которые пустились в забег на короткую дистанцию по балийскому пляжу и ностальгии по СССР. Осуждения за попытку и влезть на елку, и съесть икорку Роман Каримов точно не заслужил.