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Воздух - трейлер
Киноафиша Трейлеры Воздух. Трейлер

Воздух. Трейлер

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Дата публикации: 29 ноября 2023
Воздух – Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.
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Арсений Егиянц 18 января 2024, 13:06
Оценка
Фильм слабый, характеры героев не прописаны, сопереживания героям у зрителей - 0. Диалоги - фиаско) фильм, конечно, провалится в прокате.
18 января 2024, 13:06 Ответить
ludmilazuewa2010 18 января 2024, 18:03
Оценка
Смотрится в напряжении, много плакала. Посмотреть рекомендую!
18 января 2024, 18:03 Ответить
Киноафиша.инфо 18 января 2024, 19:40
в ответ на сообщение ludmilazuewa2010 от 18 января 2024, 18:03
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
18 января 2024, 19:40 Ответить
Киноафиша.инфо 18 января 2024, 19:40
в ответ на сообщение Арсений Егиянц от 18 января 2024, 13:06
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
18 января 2024, 19:40 Ответить
Лизочка Наймушина 18 января 2024, 21:20
Оценка
Фильм хороший
18 января 2024, 21:20 Ответить
dorohina81 19 января 2024, 09:33
Оценка
Смотрели вчера в Ельце.Фильм растянут, очень тяжёлый. Некоторые моменты лишние , такие как не состоявшаяся любовь Кати. Вообще не очем. Не нужен был это эпизод. Кстати, премьера не для слабо -нервных. А вот Безруков, супер! . По сюжету напоминает "А Зори здесь тихие".
19 января 2024, 09:33 Ответить
vysidorov 19 января 2024, 10:35
Оценка
Очень слабый фильм. Младшему надо ещё учиться. В середине фильма в зале был храп. Если люди засыпают и уходят из зала - характеризуется как провал.
Очень жалко, что такой сюжет, попал к этим людям. Для нас и нашей страны эти события святые, мы их не забудем.
Но не таким образом.
19 января 2024, 10:35 Ответить
Елена Капланская (Ларионова) 19 января 2024, 17:13
Оценка
Даже не помню, чтобы фильм так не понравился. Еле досмотрели. Отвратительно. Технические и исторические момента даже не буду комментировать, но в фильме четко антисоветский подконтекст. НЕ рекомендую, не тратьте время на бездарщину. Даже одну звезду ставить жалко. Муж бедный еле досидел до конца, хотя любитель военной тематики. Вообщем УЖАС!
19 января 2024, 17:13 Ответить
Киноафиша.инфо 19 января 2024, 19:12
в ответ на сообщение Лизочка Наймушина от 18 января 2024, 21:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
19 января 2024, 19:12 Ответить
Киноафиша.инфо 19 января 2024, 19:12
в ответ на сообщение dorohina81 от 19 января 2024, 09:33
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
19 января 2024, 19:12 Ответить
Киноафиша.инфо 19 января 2024, 19:14
в ответ на сообщение vysidorov от 19 января 2024, 10:35
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
19 января 2024, 19:14 Ответить
Киноафиша.инфо 19 января 2024, 19:14
в ответ на сообщение Елена Капланская (Ларионова) от 19 января 2024, 17:13
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
19 января 2024, 19:14 Ответить
katofeich 19 января 2024, 19:47
Оценка
Хрень полная, не тратьте время
19 января 2024, 19:47 Ответить
Андрей Сибирев 19 января 2024, 20:29
Оценка
Отличный фильм. И режиссура и игра актеров.
19 января 2024, 20:29 Ответить
Андрей Сибирев 19 января 2024, 20:31
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 18 января 2024, 19:40
Оценка
Фильм отличный! А недовольные всегда есть. Все от воспитания.
19 января 2024, 20:31 Ответить
Андрей Сибирев 19 января 2024, 20:33
Оценка
Фильм отличный!
19 января 2024, 20:33 Ответить
nik24-02 19 января 2024, 21:32
Оценка
Фильм тяжёлый очень, но смотрится на одном дыхании. Очень много мыслей, переживаний, но не успевала их в памяти зафиксировать, чтобы потом получше обдумать, потому что новые темы накатывали. Персонажи очень яркие, даже второстепенные. Повествование цельное, нет недоумения у меня, почему герои поступают именно так. Невероятно больно понимать, что это было на самом деле. Спасибо создателям фильма. И пафоса никакого нет, хотя некоторые фразы героев очень мудрые. Столько всего, что хочется обсудить, посмотрев фильм.
19 января 2024, 21:32 Ответить
Александр Невский 19 января 2024, 22:48
Оценка
Отличный фильм побольше тах надо снимать и показывать .Какой ценой мы выиграли эту кровавую войну!!
19 января 2024, 22:48 Ответить
Александр Невский 19 января 2024, 22:50
Оценка
Отличный фильм советую для просмотра!!
19 января 2024, 22:50 Ответить
Геннадий Цыганков 20 января 2024, 05:06
Оценка
Затянутый, пустой фильм. Смотрел с женой. Жалко потраченного времени.
20 января 2024, 05:06 Ответить
Нина Кубыштова (Афанасьева) 20 января 2024, 10:17
Оценка
Фильм, мне показалось, уж слишком затянут: два часа с половиной- очень много... Смотреть можно...
20 января 2024, 10:17 Ответить
User 20 января 2024, 10:52
Оценка
Скучнейший фильм
20 января 2024, 10:52 Ответить
Alex Starkey 20 января 2024, 16:36
Оценка
Отличное кино, драма в духе А Зори здесь тихие... Активных действий не так много, больше смысловое кино, о тяготах военного времени, о цене жизни и о Родине. Хорошие молодые актрисы и актеры.
20 января 2024, 16:36 Ответить
ibarshadskiy 20 января 2024, 19:16
Оценка
Фильм надо посмотреть. Жёсткий, правда есть ощущение затянутости. Неплохие съемки. Приятно , что стали снимать неплохие картины с большим количеством массовки и спецэффектов. Немного испортила звукоизоляция. Фильм не громкий и звук из соседнего зала очень мешал. Сложно совмещать фильм про войну с песнями бременских музыкантов.
20 января 2024, 19:16 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:15
в ответ на сообщение katofeich от 19 января 2024, 19:47
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
20 января 2024, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:15
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:29
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 января 2024, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:15
в ответ на сообщение nik24-02 от 19 января 2024, 21:32
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 января 2024, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:15
в ответ на сообщение Александр Невский от 19 января 2024, 22:48
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
20 января 2024, 20:15 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:16
в ответ на сообщение Геннадий Цыганков от 20 января 2024, 05:06
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
20 января 2024, 20:16 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:16
в ответ на сообщение Нина Кубыштова (Афанасьева) от 20 января 2024, 10:17
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
20 января 2024, 20:16 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:16
в ответ на сообщение User от 20 января 2024, 10:52
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
20 января 2024, 20:16 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:17
в ответ на сообщение Alex Starkey от 20 января 2024, 16:36
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
20 января 2024, 20:17 Ответить
Киноафиша.инфо 20 января 2024, 20:18
в ответ на сообщение ibarshadskiy от 20 января 2024, 19:16
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
20 января 2024, 20:18 Ответить
Дариэлла Александровна 20 января 2024, 21:40
Оценка
Жаль потраченного времени. Фильм растянут.
Не чего толком не понятно. Действий мало. Про войну одни лишь декорации и те на отвали. Слово "сука" на каждой минуте звучит, заменить не пробовали? У меня сложилось впечатление , что они не в самолетах в небе, а в тракторе по полю летят.... Из многих фильмах о подвигах летчиков взяты отрывки и все в один спихали.
Ноют, ноют весь фильм эта не вернулась, та не вернулась, сопли о любви и тд.... не о чем!
20 января 2024, 21:40 Ответить
danil.gubanov.77 20 января 2024, 22:59
Оценка
Российский кинематограф вновь удивил. Такой шлак я ещё не видел. Женщина с пистолетом целится в самолёт. Во время перебежки по окопам отличная идея пихать в кадр жопы именно за это вы получили пол звезды а не 0
20 января 2024, 22:59 Ответить
Борис Царёв 20 января 2024, 23:04
Оценка
Очень слабый сценарий,набор случайных сюжетов. Вечная паника и пессимизм всех героев фильма. Война конечно кромешный ужас,но в этом фильме с этим огромный перебор: если бомбежка,то везде оторванные руки и ноги,в кадре от мала до велика лица все в крови. В фильме " А зори здесь тихие"(старая версия с О. Остроумовой) тоже рассказывается о подвиге таких же молодых девушек героях,весь фильм смотришь переживая, затаив дыхание,а на последних кадрах слезы и гордость за то героическое поколение. После этого фильма пустота и сожаление о потраченных времени и деньгах.
20 января 2024, 23:04 Ответить
Борис Царёв 20 января 2024, 23:19
Оценка
Очень слабый сценарий, набор случайных сюжетов. Вечная паника и пессимизм всех героев фильма. Война конечно же кромешный ужас,но здесь с этим огромный перебор: в каждой батальной сцене оторванные руки и ноги, все в кадре обязательно с окровавленными лицами. В фильме "А зори здесь тихие"(старый с О.Остроумовой), тоже говорится о подвиге таких же молодых девчонок ,но весь фильм переживаешь за героев, затаив дыхание,а на последних кадрах слеза и гордость за то героическое поколение людей. А после этого фильма пустота и сожаление за потраченное время и деньги.
20 января 2024, 23:19 Ответить
tanurik777 21 января 2024, 13:19
Оценка
Фильм стоит посмотреть, хотя бы для размышления о тех временах и как это видят сейчас молодые, да есть жестокие кадры, есть глупые фразы, но каждый здесь прочувствует свое отношение, не пробрало на 10, 8 ставлю, но поразмышляла, полезла в историю воспоминаний о войне и блокаде, нет смысла сверять исторические события, главная мысль донесена была в фильме, даже ребёнок со мной ходила и нам понравилась постановка. Чуть затянут, режиссер посвятил фильм родным, как видел, так и создал, молодец.
21 января 2024, 13:19 Ответить
Аня Шишкова 21 января 2024, 13:49
Оценка
Очень понравился, отличный фильм.
21 января 2024, 13:49 Ответить
brusnika.1981 21 января 2024, 16:59
Оценка
Не интересно. Совсем. Только что с сеанса фильма \" Воздух\". Нет ни сюжета. Ни игры актёров. Ничего. \
Может кому то и понравилось. \
В кинотеатре было тепло. Ему звезда.\
Народ сидел. Периодически уходили. \
21 января 2024, 16:59 Ответить
dorohina81 21 января 2024, 17:41
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:31
Оценка
Воспитанный 🤣
21 января 2024, 17:41 Ответить
Danyl Dunaev 21 января 2024, 17:51
Оценка
Не интересно думал что будет по другому но нет
21 января 2024, 17:51 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:54
в ответ на сообщение Дариэлла Александровна от 20 января 2024, 21:40
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
21 января 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:54
в ответ на сообщение danil.gubanov.77 от 20 января 2024, 22:59
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
21 января 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:54
в ответ на сообщение Борис Царёв от 20 января 2024, 23:04
Фильмы способны вызывать разные эмоции и это не плохо 🙌 Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях 😌
21 января 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:55
в ответ на сообщение tanurik777 от 21 января 2024, 13:19
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 января 2024, 18:55 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:55
в ответ на сообщение Аня Шишкова от 21 января 2024, 13:49
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
21 января 2024, 18:55 Ответить
Киноафиша.инфо 21 января 2024, 18:55
в ответ на сообщение brusnika.1981 от 21 января 2024, 16:59
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
21 января 2024, 18:55 Ответить
Егор Константинов 21 января 2024, 19:29
в ответ на сообщение Дариэлла Александровна от 20 января 2024, 21:40
что ты бы там делала .? эх ви..
21 января 2024, 19:29 Ответить
olgakraeva 21 января 2024, 19:36
Оценка
Посмотрели фильм \"Воздух\". 2,5 часа обыденности ужаса войны, холода, опоздавшей весны и затяжной промозглой осени. Не покидало ощущение того, что как-то надо приспосабливаться к этой действительности. \
В фильме много натурализма: обилие трупов, криков, крови - военные будни. \
По любому, на войне один финал, или, убит на поле боя, или, застрелен товарищем, или, по трибуналу. Но это за кадром. \
Интересно, что главных героев нет. Есть главная героиня - Война. Фильм снят так, что создаётся эффект присутствия. Или смотришь герою в лицо, или идёшь за ним, или ползешь в грязевой жиже. И в кабине самолёта, и на поле боя. И в воздухе, и на земле. Ты тоже там, камера смотрит на все твоими глазами. Подергиваясь, дыша в такт биения сердца. \
Безруков красавец. Люблю его. Только он может смотреть на избранницу столь влюблённым глазами. И не надо ничего. Способен проиграть свою роль взглядом. \
Хочется всплакнуть временами. Но мешают ботоксные лица актрис с красивыми бровями и без мешков усталости под глазами.\
Жизнь продолжается, одни приходят, воюют, любят, уходят. На смену им приходят другие. Молодые, неопытные, но и они тоже учатся воевать. Медленно, но уверенно двигаемся к победе.\
Может показаться, что есть затянутые сцены. Но это не так. Вы пробовали проанализировать \"затянутую\" сцену в тоннеле А. Тарковского \"Солярис\"? Удивляет сцена убийства лошади. Но ещё более сцена убийства товарища, так, спонтанно, пистолетом в рот. И это тоже ужас. Но войны или...? Ответ не знаю. \
Холодно, ветрено, свинцово и в воздухе и на земле. Почему назван \"Воздух\" ? На земле тоже немало и ужаса, и войны. И где Весна? Чистое небо и зелёная трава? И они тоже за кадром...
21 января 2024, 19:36 Ответить
Надежда Ливада 21 января 2024, 19:57
Оценка
Разочарована. Фильм какой-то недоделанный, только начинает развиваться сюжет - и как то нелепо заканчивается. Нудный. Сцены с кровью - до отвращения. Надеялись конец фильма будет интересным, но нет. Зря потеряли время.
21 января 2024, 19:57 Ответить
nikolaj.kozyrenko 21 января 2024, 20:43
Оценка
Классный фильм. Актёры подобраны удачно. Сюжет картины передаёт боль и страдания людей живших в то время, а героизм наших бойцов напоминает нам о патриотизме Великого Русского Народа. Рекомендую к просмотру всей семьёй.
21 января 2024, 20:43 Ответить
koroleva-g-v2013 21 января 2024, 22:20
Оценка
Сегодня решили посмотреть фильм и УВЫ!!! Фильм не понравился от слова вообще!!! Не смогли досмотреть, ушли с середины фильма.. Полная разочарованность…
21 января 2024, 22:20 Ответить
Николай Русски 22 января 2024, 10:57
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 20 января 2024, 20:16
Оценка
Смотрели с женой…. народ потихоньку начал уходить, через час и мы ушли! Такую ерунду сняли !
22 января 2024, 10:57 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 00:55
Оценка
Фильм. Потрясающий. В. Нем. Много. Воздушных. Маневров. В. Воздухе. На. Самолетах. Як. 1. Б
23 января 2024, 00:55 Ответить
allyankeedies 23 января 2024, 01:03
Оценка
Сегодня вечером сходил в кино на фильм "Воздух". Снял его режиссер Алексей Герман(младший). Вообщем он сын своего отца Германа (старшего),молодец достойно продолжил свою династию и режиссерское ремесло не посрамил! Фильм нормальный,суровый и серьезный военный фильм. Про наших людей,про судьбы бойцов,летчиков-(ич) совершающих героический подвиг воюя с врагом. Без всяких бодрых,развесёлый,разудалых сценок "ура патриотического-героического кино" с песнями и танцами! В фильме нет "улетной компьютерной графики" где все разносится по щелчку как многие уже привыкли,но воздушные бои мощные,сделаны по-настоящему реалистично! Механика поведения машины(самолёта) в воздушном бое просто увлекает. Фильм конечно стоит посмотреть,рекомендую всем!
23 января 2024, 01:03 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:24
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:31
Оценка
Согласен
23 января 2024, 01:24 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:30
в ответ на сообщение dorohina81 от 21 января 2024, 17:41
Оценка
Фильм. Отличный. А. Некоторые. Кто.пишет. фильм. Гадости. Тот. Не. Патриот. Своей. Родины
23 января 2024, 01:30 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:35
в ответ на сообщение Григорий Лемасов от 23 января 2024, 01:30
Оценка
Фильм. Отличный. А. Тот. Кто. Пишет. Про. Этот. Фильм. Гадости. Тот. Ни. Патриот. Своей. Родины. России
23 января 2024, 01:35 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:39
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:29
Оценка
Согласен
23 января 2024, 01:39 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:40
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:33
Оценка
Согласен
23 января 2024, 01:40 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:41
в ответ на сообщение Аня Шишкова от 21 января 2024, 13:49
Оценка
Согласен
23 января 2024, 01:41 Ответить
Григорий Лемасов 23 января 2024, 01:42
в ответ на сообщение Лизочка Наймушина от 18 января 2024, 21:20
Оценка
Согласен
23 января 2024, 01:42 Ответить
Андрей Сибирев 23 января 2024, 16:34
в ответ на сообщение Григорий Лемасов от 23 января 2024, 01:40
Оценка
Некоторые идут на такие серьезные фильмы про ВОВ от нечего делать, развлечься, а потом строчат здесь сраные комменты, что было скучно, нудно. А этот фильм не для развлечения.
23 января 2024, 16:34 Ответить
Вадим Евдокимов 23 января 2024, 20:02
Оценка
Нету желание, каждый раз комментировать очередной позор Российского кинематографа. Советские летчицы не заслужили такого ужасного сценария и актерской игры. Хуже этого может быть только современный фильм Нюрберцкого процесса. Все воздушные кадры заслуживают доброго слова, тянут фильм на своих хрупких плечах.
23 января 2024, 20:02 Ответить
romanshishkin79 23 января 2024, 20:46
Оценка
Тема фильма довольно серьёзная, но фильм снят, мягко сказать не очень, актёры переигрывают, от болтания кадра глазам не комфортно. Сюжетная линия наигранная.
23 января 2024, 20:46 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:17
в ответ на сообщение olgakraeva от 21 января 2024, 19:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
24 января 2024, 14:17 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:17
в ответ на сообщение Надежда Ливада от 21 января 2024, 19:57
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
24 января 2024, 14:17 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:17
в ответ на сообщение nikolaj.kozyrenko от 21 января 2024, 20:43
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
24 января 2024, 14:17 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:18
в ответ на сообщение koroleva-g-v2013 от 21 января 2024, 22:20
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
24 января 2024, 14:18 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:18
в ответ на сообщение Николай Русски от 22 января 2024, 10:57
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
24 января 2024, 14:18 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:18
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 23 января 2024, 16:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
24 января 2024, 14:18 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:18
в ответ на сообщение Вадим Евдокимов от 23 января 2024, 20:02
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
24 января 2024, 14:18 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2024, 14:18
в ответ на сообщение romanshishkin79 от 23 января 2024, 20:46
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
24 января 2024, 14:18 Ответить
Елена Орлова (Матченко) 24 января 2024, 22:01
Оценка
Очень разочарованы,сюжет 0,диалоги ни о чем ,пожалели что потратили время
24 января 2024, 22:01 Ответить
User 24 января 2024, 22:06
Оценка
воздухан скорее
24 января 2024, 22:06 Ответить
Алексей Гущин 25 января 2024, 01:28
Оценка
разочарован, фильм патриотичный, но без сюжета, ни о чем ,звезда за "звезд"
25 января 2024, 01:28 Ответить
Алексей Гущин 25 января 2024, 01:32
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 23 января 2024, 16:34
Оценка
я шел сознательно на серьезный фильм, но, там нет сюжета. грустно.
25 января 2024, 01:32 Ответить
Сонечка Воробьёва 25 января 2024, 01:34
Оценка
фильм кошмар, никому не советую.
диалоги ни о чём, 2.5 часа просто смотрела, как умирают все персонажи один за другим, абсолютно никакой логики и целостности картины, несмотря на длительность.
смерти персонажей не затронули, не успела запомнить даже их имена, не то что характеры, по большей части они тоже не имели смысла.
очень скучно и растянуто, вообще не поняла, о чём был фильм, описанию практически не соответствует.
это было очень мучительно.
25 января 2024, 01:34 Ответить
vishenka.79 25 января 2024, 18:15
Оценка
Я не знаю, как мотивируют людей, выходящих после просмотра фильмов, которых нам показывают на телевидении... Либо что с этими людьми?... Но фильм не тянет от слова совсем. Мы, в отличии от других, что вышли из зала с середины фильма, досидели до конца из уважения... К кому?.. Не знаю, наверное так воспитаны. Можно привлечь кучу хороших актёров, вложить кучу денег в декорации, но это не поможет. Мы выросли на Хороших наших фильмах. Ложь и поверхностность чувствуется сразу. Нет там никакого ощущения реальности в кабинах лётчиц... Лошадь убитая во время голода и младенец в кабине... Я не знаю... Самый лучший фрагмент - в конце фильма. Тот, что не цветной. Не стоит делать такие анонсы для таких фильмов.
25 января 2024, 18:15 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2024, 19:01
в ответ на сообщение Елена Орлова (Матченко) от 24 января 2024, 22:01
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
25 января 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2024, 19:01
в ответ на сообщение Алексей Гущин от 25 января 2024, 01:28
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
25 января 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2024, 19:01
в ответ на сообщение User от 24 января 2024, 22:06
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 января 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2024, 19:01
в ответ на сообщение Сонечка Воробьёва от 25 января 2024, 01:34
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
25 января 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 25 января 2024, 19:02
в ответ на сообщение vishenka.79 от 25 января 2024, 18:15
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
25 января 2024, 19:02 Ответить
Владимир Красножён 25 января 2024, 19:31
Оценка
Учитывая что воздух - это газ, можно сказать что Герман-младший выпустил газы, зловонные и порочащие нашу историю. Очередной набор клюквы про штрафбаты и гулаги. Уже неинтересно тридцатый год подряд, что-нибудь новое сочините.
25 января 2024, 19:31 Ответить
Руслан Хамидуллин 25 января 2024, 21:13
Оценка
Бездарный фильм. Жалко ставить даже единицу, полная белиберда как таковых сцен нет. Мешанина тупая.... Ушёл из зала через 50 минут , терпел вдруг думал всё исправится... Передо мной ушла куча народу.😖
25 января 2024, 21:13 Ответить
Андрей Жоржевич 26 января 2024, 13:20
Оценка
Благодарю за возможность посмотреть фильм «Воздух» в городе Кашира. Прекрасный кинотеатр, уютный зал. Фильм понравится. Тяжёлый… надо помнить, что пережили наши люди. Низкий поклон всем кто работал над этим фильмом. 🇷🇺
26 января 2024, 13:20 Ответить
Андрей Гордин 26 января 2024, 14:13
... и даже на отрицательный отзыв этот фильм не тянет! И С. Безруков не помог, как он замечательно и прадиво сыграл в сериалах Обитель, Дело манекенщицы и какая неинтересная роль была ему уготоване в "воздуже"...., не советую смотреть
26 января 2024, 14:13 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:44
в ответ на сообщение Владимир Красножён от 25 января 2024, 19:31
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 января 2024, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:44
в ответ на сообщение Руслан Хамидуллин от 25 января 2024, 21:13
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 января 2024, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:44
в ответ на сообщение Андрей Жоржевич от 26 января 2024, 13:20
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 января 2024, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2024, 18:44
в ответ на сообщение Андрей Гордин от 26 января 2024, 14:13
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 января 2024, 18:44 Ответить
dim7777777dim 26 января 2024, 21:28
Оценка
Фильм не о чем, нет сюжетной линии, больше рассказывают, а не показывают. Три лакации, один туман, и дальше 2 метров фокус не наводит я, за час не видел аэродрома, ни взлёта ни посадки самолётов. 90 % кадров лица крупным планом, от чего устают глаза. Воздушный бой, это опять же одни лица много шума, вообщем ты не сопереживаешь и в происходящем не участвуешь. Всё происходит где-то, а потом показывают последствия, грубо.\
Больше часа, высядеть не смог. Первый раз ушёл и не досмотрел.
26 января 2024, 21:28 Ответить
Vse Prosto 26 января 2024, 23:17
Оценка
Фильм шикарный, тяжёлый да очень, но тогда было такое ужасное время, которое нельзя забывать! Игра актеров на высоте !Анастасия Талызина, просто умница, так перевоплотиться и сыграть свою роль, респект! 2 с половиной часа не заметила .
Я не знаю откуда вы взяли оценку 2 из 10,я не ставила, только сегодня посмотрела этот замечательный фильм, оценку ставлю 10!
26 января 2024, 23:17 Ответить
zanda_84 27 января 2024, 14:10
Оценка
Чушь,не интересно.Не советую.Не умеют снимать наши.
27 января 2024, 14:10 Ответить
Киноафиша.инфо 27 января 2024, 18:48
в ответ на сообщение dim7777777dim от 26 января 2024, 21:28
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 января 2024, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 27 января 2024, 18:49
в ответ на сообщение Vse Prosto от 26 января 2024, 23:17
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 января 2024, 18:49 Ответить
Киноафиша.инфо 27 января 2024, 18:49
в ответ на сообщение zanda_84 от 27 января 2024, 14:10
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 января 2024, 18:49 Ответить
Радик Шарифуллин 28 января 2024, 08:19
Полный отстой
28 января 2024, 08:19 Ответить
roma_chebotkov 28 января 2024, 14:01
Оценка
Фильм очень затянут, долгие-долгие пустые диалоги. Редко возникает динамика воздушного боя на короткое мгновение.
Только развязка фильма на 2-3 минуты удачная, заходит в сердце. Любовь между героями кислая, сражения мелкие, нет масштабности.
Фильм разочаровал, хотя реклама была раскручена…
28 января 2024, 14:01 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 28 января 2024, 14:11
в ответ на сообщение olgakraeva от 21 января 2024, 19:36
Спасибо, Ольга, за такой исчерпывающий комментарий, Вы случайно не кинокритик?
28 января 2024, 14:11 Ответить
popova35es 28 января 2024, 15:21
Оценка
Фильм произвёл неоднозначное впечатление. Есть над чем задуматься, тема не оставляет равнодушными, а вот реализация идеи не очень. Фильм сильно растянут по времени, возможно телеверсия будет короче и от этого только выиграет.
28 января 2024, 15:21 Ответить
Александр Кувшинов 28 января 2024, 16:45
Оценка
Фильм отвратительный, впервые мне жалко денег потраченных на это убожество. Набор сцен не связанных в общий сюжет. Главная идея как плохо было в Жить в то время, все мрачно, с набором громких и раздражающих звуков. Летных сцен мало да и те плохо проработаны. Даже для просмотра по телевизору слабо, а смотреть в кинотеатре вообще не стоит.
28 января 2024, 16:45 Ответить
Киноафиша.инфо 28 января 2024, 18:22
в ответ на сообщение Радик Шарифуллин от 28 января 2024, 08:19
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
28 января 2024, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 28 января 2024, 18:23
в ответ на сообщение roma_chebotkov от 28 января 2024, 14:01
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
28 января 2024, 18:23 Ответить
Киноафиша.инфо 28 января 2024, 18:23
в ответ на сообщение popova35es от 28 января 2024, 15:21
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
28 января 2024, 18:23 Ответить
Киноафиша.инфо 28 января 2024, 18:23
в ответ на сообщение popova35es от 28 января 2024, 15:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 января 2024, 18:23 Ответить
e.kaptyuk 28 января 2024, 21:05
Самый слабый фильм на военную тематику. Все выходили после просмотра фильма с чувством разочарования.
28 января 2024, 21:05 Ответить
Александр Сорокан 28 января 2024, 23:56
Мой отзыв:
1. Оценка: это случай, когда надо ставть 4.7/5, но ставлю 4. Позже я думаю переосмыслю этот фильм.
2. Да, фильм затянут, но в этом есть смысл, думаю режиссер этого и добивался.
3. Соблюден баланс сюжетной линии, не ждите любовной драммы на весь фильм. Война меня жизни стремительно.
4. Уникальный случай, когда в фильме нет проходных ролей. Главная героиня, актриса Талызина А., я уверен большое будущее. Её бабушке Талызиной В. есть чем гордиться.
5. Фильм однозначно не для всех, зал был полон, но пооцентов 10% ушло, думаю не из-за сюжета, а из-за тяжести восприятия.
Пересмотрел бы ли я- да, через пару лет.
28 января 2024, 23:56 Ответить
Елена Гладчук 29 января 2024, 00:31
Оценка
Фильм никакой! Нудный, неестественный, много выспренных диалогов. Тем кто любит и вырос на таких фильмах, как "Зори здесь тихие", "в бой идут одни старики" и подобные им, смотреть будет противно. Не трогает. Чтобы стать хорошим летчиком нужно просто, оказывается, застрелить лошадь... Какая то пошлая недолюбовь, какие-то изнасилования в балетной школе... Бред. Вообще не понравилось!
29 января 2024, 00:31 Ответить
User 29 января 2024, 12:13
Оценка
Не понравился
29 января 2024, 12:13 Ответить
User 29 января 2024, 13:37
Совсем не понравился фильм, очень нудно и расстянуто.
29 января 2024, 13:37 Ответить
Анастасия Мин 29 января 2024, 18:30
Оценка
Прекрасный фильм, много раз плакала. Трогательный очень
29 января 2024, 18:30 Ответить
Жанна Искусных 30 января 2024, 07:32
Оценка
Самый отстойный фильм на моей памяти.Ушли с пол фильма и причем не мы одни в зале.Не ходите и тратьте свои деньги и время на эту шнягу
30 января 2024, 07:32 Ответить
Жанна Искусных 30 января 2024, 07:36
в ответ на сообщение Дариэлла Александровна от 20 января 2024, 21:40
Оценка
Как правильно написали👍👍👍
30 января 2024, 07:36 Ответить
Наталья Первушина ( Мамонтова) 30 января 2024, 09:05
Оценка
Затянут-да. Но кто сказал, что должен быть блокбастер с салютом!? Есть о чем подумать, убрав плевела обнажишь суть, а она есть и к сожалению продирает до кома в горле. .. Сцена , где девочка в воронке рассказывает умирающему о том , как все хорошо в Ленинграде, пронизывает , как балтийский ветер. Советую к просмотру думающим людям.
30 января 2024, 09:05 Ответить
30 января 2024, 13:28
Это вообще идиотский трэш. Спьяну сценарист писал. Досмотрел до сюжета с лошадью, больше не смог досидеть до конца сеанса.
30 января 2024, 13:28 Ответить
30 января 2024, 13:34
в ответ на сообщение Жанна Искусных от 30 января 2024, 07:32
Так плохо и бездарно сыграно, если бы попкорн закончился раньше, покинули бы зал раньше, а так только досидели до сцены с лошадью.
30 января 2024, 13:34 Ответить
Татьяна Сидякина 30 января 2024, 16:36
Оценка
Сегодня посмотрела этот фильм. Почти весь фильм лились слезы из глаз . Это просто фильм - реквием . По всем погибшим, по этим зеленым девочкам, так отчаянно любившим жизнь, нежным и хрупким, но таким сильным духом, которые , борясь со страхом, били врага и терпели эти тяготы и ужасы военного времени. Не хочется даже ничего писать о сюжетной линии, выискивать какие то неточности, ляпы. Хочется просто склонить голову перед погибшими . И спасибо большое всем авторам фильма, актерам за то что всколыхнули наши сердца. И если хоть кто то из молодых ответит на вопрос «Что важнее Родина или человек?» то фильм снят не зря. Кто знает ответ на этот вопрос, тот не пойдет никогда за 10 тысяч рублей поджигать релейные шкафы или передавать какие то данные врагам… Очень своевременный фильм, на который надо водить школьников. Чтобы они знали, какой ценой завоёван мир.
30 января 2024, 16:36 Ответить
irinamalieva426 30 января 2024, 17:20
Оценка
Если бы знала не пошла бы, фильм на тройку, но не для слабонервных 🤦🏻‍♀️ плакала и плакала весь фильм🥺
30 января 2024, 17:20 Ответить
Сергей Малахов 30 января 2024, 18:29
Оценка
Такое дерьмо за такие деньги
30 января 2024, 18:29 Ответить
gnatali79 30 января 2024, 21:08
Оценка
Снято странно. Масштабных сцен нет, все вблизи, не понятно о чем, диалоги не связаны между собой, на втором часу стало ясно как зовут героиню Талызиной, лётные сцены -кошмар, только крупный план лица и очков. Персонажи сами по себе, никого толком не запомнить. Тихий ужас. Гримеры молодцы, столько крови нарисовать пришлось. Зачем убивать лошадь? Зачем лететь бомбить вражеский аэродром и вместо самолётов колотить по зенитке? Вообщем непонятно кто пишет про отличный фильм. Безруков не спас кино. Реклама была интереснее фильма.
30 января 2024, 21:08 Ответить
Светлана Артюх 30 января 2024, 21:35
Оценка
Такой шлак!!!! По другому даже и сказать нельзя! Как в стихах смешались в кучу кони, люди...... Историчности нет и в помине!
30 января 2024, 21:35 Ответить
Игорь Лисовский 30 января 2024, 23:06
Оценка
Цель режиссёра - все герои погибли, остался в живых только сам режиссёр. А если серьезно - пока у власти либералы - законодательно запретить снимать фильмы про войну. Не дай бог молодёжь поверит и примет эту страшную чушь про войну.
30 января 2024, 23:06 Ответить
rinatello 31 января 2024, 10:51
Оценка
Да, фильм не всем заходит (парень через сиденье в середине фильма в игры на телефоне начал играть). Так как он не для развлечения, а для думающих людей (как написано в одном из отзывов выше), которые восприимчивы к эмоциям и душевной боли персонажей. Фильм тяжелый, некоторые сцены бьют наотмашь аж до слез (привет Ларс фон Триер😎), но во всех большой смысл (в том числе, где лошадь). Интересно следить за изменениями в характере главной героини, Сергей Безруков сыграл на высоком уровне так, как он может, ну и девочки - Аглая Тарасова и та, что играла Машу - тоже порадовали, молодцы! Будет фильм по телеку - тоже буду смотреть, ибо зашел, даже очень!
31 января 2024, 10:51 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 12:57
в ответ на сообщение e.kaptyuk от 28 января 2024, 21:05
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
31 января 2024, 12:57 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 12:57
в ответ на сообщение Александр Сорокан от 28 января 2024, 23:56
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 12:57 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 12:58
в ответ на сообщение Елена Гладчук от 29 января 2024, 00:31
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 12:58 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:00
в ответ на сообщение User от 29 января 2024, 12:13
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 13:00 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:00
в ответ на сообщение User от 29 января 2024, 13:37
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
31 января 2024, 13:00 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:06
в ответ на сообщение Анастасия Мин от 29 января 2024, 18:30
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
31 января 2024, 13:06 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:06
в ответ на сообщение Жанна Искусных от 30 января 2024, 07:32
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением! 
31 января 2024, 13:06 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:07
в ответ на сообщение Наталья Первушина ( Мамонтова) от 30 января 2024, 09:05
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 января 2024, 13:07 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:10
в ответ на сообщение от 30 января 2024, 13:28
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 января 2024, 13:10 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:11
в ответ на сообщение Татьяна Сидякина от 30 января 2024, 16:36
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 13:11 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:11
в ответ на сообщение Сергей Малахов от 30 января 2024, 18:29
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 13:11 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:12
в ответ на сообщение gnatali79 от 30 января 2024, 21:08
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 13:12 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:12
в ответ на сообщение Светлана Артюх от 30 января 2024, 21:35
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
31 января 2024, 13:12 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:12
в ответ на сообщение Игорь Лисовский от 30 января 2024, 23:06
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
31 января 2024, 13:12 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 13:13
в ответ на сообщение rinatello от 31 января 2024, 10:51
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 января 2024, 13:13 Ответить
Денис Рукавишников 31 января 2024, 15:13
Отзыв пишу впервые, потому что настолько бездарного и предательского фильма про войну еще не видел. Фильм очень нудный, диалоги просто полный бред. Либо сценарист извращенец, либо режиссер, а скорее всего оба. Каждая сцена от убийства коня, до попытки изнасилования одной из героинь написаны и сняты явно людьми с отклонениями. Если бы наши предки вели себя в реальной жизни как в этом кино, то наша страна не то что войну бы не выиграла, а просто выродилась бы. Актерам которые снялись в этом фильме сочувствую. Надеюсь этот фильм запретят к прокату, а выделенные государством деньги вернут обратно в фонд кино. Очень жаль, что такое кино вышло на широкий экран.
31 января 2024, 15:13 Ответить
Олег Попович 31 января 2024, 19:10
Оценка
Режисссер, максимально постарался облить грязью историю и людей защищавших Ленинград. Показал своё истиное отношение к людям и по его творчеству видно с какой ненавистью он задумал данную.. «помойку» более бездарного «кино» я ещё не видел.. вышел не просмотрев и половины.
31 января 2024, 19:10 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 23:23
в ответ на сообщение Денис Рукавишников от 31 января 2024, 15:13
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
31 января 2024, 23:23 Ответить
Киноафиша.инфо 31 января 2024, 23:23
в ответ на сообщение Олег Попович от 31 января 2024, 19:10
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
31 января 2024, 23:23 Ответить
Влад Кулаков 2 февраля 2024, 17:07
Оценка
Идея хорошая,и снят хорошо,,,но,но,но,одни киноляпы.Простите ,а как должны самолёты с пляжа на песке взлетать и маскироваться?????Идеи никакой,пустота в режиссуре,о чем фильм,,,???понятно о войне,не о чем .Два раза хотел уйти с сеанса,жена удержала,по телеку смотреть не буду.
2 февраля 2024, 17:07 Ответить
Иван Иванов 2 февраля 2024, 18:03
Оценка
Глубокий историчный фильм.
2 февраля 2024, 18:03 Ответить
Киноафиша.инфо 2 февраля 2024, 18:54
в ответ на сообщение Влад Кулаков от 2 февраля 2024, 17:07
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
2 февраля 2024, 18:54 Ответить
Киноафиша.инфо 2 февраля 2024, 18:54
в ответ на сообщение Иван Иванов от 2 февраля 2024, 18:03
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
2 февраля 2024, 18:54 Ответить
Ирина Хлызова 3 февраля 2024, 21:07
в ответ на сообщение vishenka.79 от 25 января 2024, 18:15
Оценка
Полностью с вами согласна.
3 февраля 2024, 21:07 Ответить
Ирина Хлызова 3 февраля 2024, 21:20
Оценка
Фильм снят плохо. Взята такая серьёзная тема, что разочарование от увиденной экранизации не описать словами. Девушки курят весь фильм и у самолета с горючим. Самолеты укрыты рыболовной сеткой. Так пошло не могли разговаривать девушки в 1941-1944. Эмоции от фильма очень отрицательные.
3 февраля 2024, 21:20 Ответить
nik99nik 4 февраля 2024, 00:58
Даа. Я думала "Девятаев", как исключение, слабый фильм, случайно вышло. Но, видно, ошибалась. Видимо, молодёжь на современных фильмах о Великой отечественной войне уже не научатся, не впечатлит их. Смотрела переживала в начале, когда бомбили машины с детьми. Смотреть именно советские фильмы о войне всем рекомендую и не потому, что их снимали в основном фронтовики, видимо, и режиссеры тогда были профессионалами!
4 февраля 2024, 00:58 Ответить
nik99nik 4 февраля 2024, 01:02
в ответ на сообщение Ирина Хлызова от 3 февраля 2024, 21:20
Согласна с Вашим отзывом, Ирина. Истории свои рассказали как с суфлера прочитали без эмоций, оттараторили и разошлись. Но не забыли темочку про педофилию, это сейчас на пике моды!
4 февраля 2024, 01:02 Ответить
nik99nik 4 февраля 2024, 01:07
в ответ на сообщение Елена Капланская (Ларионова) от 19 января 2024, 17:13
Согласна с Вами.
4 февраля 2024, 01:07 Ответить
nik99nik 4 февраля 2024, 01:19
в ответ на сообщение Елена Капланская (Ларионова) от 19 января 2024, 17:13
Антисоветчина, например, в том, что полковник стоит в обнимку со своей полевой женой в присутсвии подчинённых на концерте агитбригады, особенно после того, как она сдала под расстрел авиатехника. Вот "пример, достойный подражания", "ты мол всё равно еврей и одинокий, зачем тебе жить?"
4 февраля 2024, 01:19 Ответить
olga-konovalova-1989 4 февраля 2024, 10:21
Оценка
Тяжёлый фильм, отражены все тяжести войны, всё передано как было слабонервным , впечатлительным людям лучше не смотреть.
4 февраля 2024, 10:21 Ответить
Comon 4 февраля 2024, 17:08
Оценка
Начитался негативных комментариев, и чуть было не сходил. А фильм между тем оказался очень крутым, серьёзным, тяжёлым, правдивым, снятым авторски - мастером который знает что и как он снимает, и про что. Такими фильмами можно гордиться, а всех написавших негатив про этот фильм - просто жаль. Очень большое внимание к деталям, к форме показа воздушных боев (в фильме говорится что Родина без людей - ничто, вот и показывают лица лётчиц во время боя, а не комп машинки) и вообще проделана гигантская работа. Актёры все вложились в фильм и сделали действительно выдающиеся работы, современная молодёжь так прониклась и сыграла - этож ценить надо. Лошадку тут многие пожалели, айяй неоправданная жестокость, зачем это.. Фильм и делает разграничения к сожалению на тех - кто понимает все это, и тех кто уже не понимает. Ну хотя бы - задуматься об этом, уже плюс для таких людей, может чем больше будут задумываться - тем больше будут понимать, способом обратного от противного. Да, есть фильм В бой идут одни старики, хороший фильм, но теперь, после фильма Воздух - мы понимаем что там был за фильм и что здесь. Я считаю что этому фильму надо дать все всевозможные премии и продолжать делать подобные фильмы дальше
4 февраля 2024, 17:08 Ответить
Киноафиша.инфо 4 февраля 2024, 18:47
в ответ на сообщение Ирина Хлызова от 3 февраля 2024, 21:20
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
4 февраля 2024, 18:47 Ответить
Киноафиша.инфо 4 февраля 2024, 18:48
в ответ на сообщение nik99nik от 4 февраля 2024, 00:58
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
4 февраля 2024, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 4 февраля 2024, 18:48
в ответ на сообщение olga-konovalova-1989 от 4 февраля 2024, 10:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
4 февраля 2024, 18:48 Ответить
Киноафиша.инфо 4 февраля 2024, 18:48
в ответ на сообщение Comon от 4 февраля 2024, 17:08
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
4 февраля 2024, 18:48 Ответить
Оксана Пестова 4 февраля 2024, 20:24
Оценка
Смотрела в доме Москвы. Ездила с двумя детьми 9-и и 11-и лет. Фильм средний, вау нет. История о молодых летчицах в годы войны, как они летали, стреляли, думали, говорили. И всё.... Интриги нет, чтоб рот открыть. Лошадь жалко...Начало хорошее, а потом одно и то же на 3часа....Может, денег не хватило. Ещё+то, что да, похоже на военный дух того времени...
4 февраля 2024, 20:24 Ответить
Людмила Долженко 5 февраля 2024, 12:08
Оценка
Поставила 5 только потому, что была хорошая затея создать фильм о ВОВ. Но о Великой войне либо качественно, либо никак! Что за бред командир учит девушку не бояться убивать немцев, заставляя убить лошадь советской армии? Что за бред, когда бойцы полфильма на руках носят собаку среднего размера, у которой есть лапы? Что за бред, когда высаживается на парашюте лётчица в центре боевых действий в Сталинграде и остаётся живой? И вообще мотается в течение фильма то в Ленинград, то в Сталинград. Ближний свет, конечно. Ляп на ляпе. Игра актёров, сюжет, диалоги - всё на 3 из 5! И это рекламируется как достойное просмотра на 1 канале. На это ходят дети! Полезно им смотреть, как советский лётчик пытался насиловать коллегу, она его убила, а он почти не сопротивлялся, ещё и рот для выстрела открыл? Ложь на лжи! Не водите детей на это, пожалуйста! Ещё многое возмущает. Но отзыв превратится в статью, если обо всём написать.
5 февраля 2024, 12:08 Ответить
Наталья Ершова 5 февраля 2024, 12:48
После просмотра РАЗРЕКЛАМИРОВАННОЙ И РАЗПИАРЕННОЙ КАРТИНЫ.Не советую смотреть.
Чтобы хоть как то окупить фильм. И вернуть деньги в казну. Герман младший провал полный.
1. Фильм держался на двух "звездах". Безруков и Лядова. Да и то они бывшие уже.
2.Никакой линии. Скакали с одной темы на другую. Остались одни вопросы. А не ответы.
3.Что за бред с грудным ребенком?Мать (которая оставаясь в лесу с партизанами и с шансом выжить),зачем то отдает ребенка в Ленинград бабуле.Бабуля сама голодает и сходит сума по ходу прям во время спектакля.Ей все равно до этого внука.Что ребенок уже застрелян в самолете и его надо хоронить.Ей важней музыка.Бабуля в трансе от музыки.Да,ксати,ребенок в таком самолете умер бы и без стрельбы.Не выдержал бы перегрузки.
4.Безруков умерает не в бою как герой. А от инфаркта.После любовной связи с молодой девушкой.Где то в поле.
5.Лядова опытная "валькирия" тоже быстро умирает как то.В чем смысл ее присутствия в фильме?
6.Талызину в детстве насиловал преподаватель.А когда она выросла не могла на него донос написать? Как на ее родителей героев?Т.е. герои родители погибли.А носильник продолжает насиловать девочек в училище?Да еще во времена Сталина?Ну не бред ли?И к чему вообще эта тема?и комплексы героини Талызиной на эту тему в кино?При этом она собиралась сначала убить после войны этого препода.А убила зачем то солдата. Ведь могла ему просто ногу подстрелить. Край яйца.И тут самое интересное.Еврей механик решил пойти под расстрельную статью вместо нее.Вот это дичь.
7.Непонятна роль))летчика с собакой))Пришел с собакой как ежик из тумана.И ушел в туман предав собачку.
8.Героиня Тарасовой это вообще нечто)То лежит на коленях летчика с собакой.То позволяет себя целовать другому.А сначала грезила о любви.Доставая этим всех.
9.Убить лошадь(т.е.молодежь,убивайте животных,тренируйтесь на животных)ради чего?Что героиня Талызина,вся такая сначала феминистка,отказавшаяся от родителей.Оказалась в итоге трусихой?А в итоге убили лошадь?Это нормально?
10.Весь фильм-это хорошая компьютерная игра самолетов и море крови с оторванными ногами,вывернутыми кишками,прострелянными головами и дико орущими от страха детьми возле машин с разорванными родителями.Т.е.только на п.10 выезжает весь фильм.И все.
Не ходите и не смотрите. Хороший фильм не требует МАССИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ СО ВСЕХ УТЮГОВ ПЕРВОГО КАНАЛА
5 февраля 2024, 12:48 Ответить
2758819 5 февраля 2024, 17:01
Оценка
Очень хороший фильм
5 февраля 2024, 17:01 Ответить
Наталья Тарановская 5 февраля 2024, 20:27
Оценка
Никогда в жизни не писала отзывов о фильмах, но и никогда не была в такой степени разочарования после фильма. Это такой коктейль чувств: разочарование, возмущение, ощущение что тебя обманули, развели...объегорили... не могу подобрать слов. Такое отвратительное чувство, что со мной что-то не так, брррр.
После такоооой рекламы о фильме, решили с мужем обязательно сходить и посмотреть на этот "шедевр". Выйдя из кинотеатра, мы с мужем переглянулись, я спросила: "Ну как?" его ответ - "Хотел уйти, еле досмотрел". Вернувшись домой, первым делом - читать отзывы. Почитав отзывы о фильме в интернете - немного успокоилась, так как минимум 80% отзывов негативные и даже под позитивными отзывами стоит больше дизлайков, чем лайков. А я то уже подумала, что это со мной и мужем что-то не так. Я -ПАТРИОТ, фильмы о войне всегда смотрела с удовольствием. Но этот фильм ПОЛНЕЙШЕЕ БЕЗОБРАЗИЕ!!! Его ни в коем случае нельзя показывать нашей молодежи. Как было написано в одном из отзывов - "кочки" для зрителя, но это не кочки, это каждый раз - взрыв мозга, для адекватного и думающего зрителя. Обосную своё мнение: 1. Главная героиня (Женя) - скорее антигероиня!!! Ей не то, что сочувствовать, а другой раз и самой по сопатке хотелось бы надавать. Своими поступками, вызывала не сочувствие, а скорее негодование и агрессию. Не смогла поддержать в бою своего командира, которая погибла, по сути, из-за неё. Зачем в фильме рассказывают об изнасиловании героини каки-то воспитателем, которого она хочет убить, а в немцев стрелять она не может. Убила летчика, который пытался ее изнасиловать - выстрелом в рот. Это что было??? Зачем??? Подставила техника- еврея, которого, судя по всему, должны теперь отправить под трибунал и расстрелять. При этом сама даже не испытывает ни малейшего чувства вины перед этим человеком. Как так и нужно. Буквально следующий сюжет - она подходит к командиру (Безрукову) признается ему в любви, предлагает себя, целует его, как так и надо. Молоденькая девушка - взрослому мужику, бррр. Среди своих подчиненных своих отношений никто не скрывает. Сцена с младенцем - еще один "шедевр"((( Как можно было положить ребёнка сзади за собой на открытом месте, а потом резко набирать высоту, крутить самолет и делать всякие фигуры пилотажа в то время, когда у тебя ребенок не закреплен? Ребёнка тоже ушатала. Лучше бы отказала матери ребёнка - остался бы жив. Сама погибла или просто в подбитом самолете решила покончить жизнь самоубийством. Почему не катапультировалась? Нет сочувствия, только неприязнь. Не гордости и сопереживания ей нет от слова СОВСЕМ!!!
2. Убийство лошади - это вообще идиотизм. Хотя Безруков в рекламе фильма говорит, что это сильный момент. Это безумие сценариста, режиссера, артистов. Вы убиваете ЛОШАДЬ в фильме, а собаку на протяжении всего фильма носят на руках(((. Это что было??? Она что, без ног, искалечена??? Никто об этом ни разу не сказал. Бредятина.
3. Сцена, когда офицеры едят в столовой и отдают тарелку с едой, которую не доели, в помои, хотя рядом показывают блокадный Ленинград и детей, которые ходят с крысами на веревочке, как с добычей, которых, по всей видимости, потом съедят. УЖАС!!! Эта сцена снята намеренно??? Мы знаем, что там было, вплоть до канибализма, но зачем показывать на контрасте??? Это было сделано осознанно.
4. Самолеты стоят на берегу, рядом плещется вода. Они как взлетать будут??? По песку? Или сразу по воде??? Из маскировки - какие-то рыболовные сети. Эта Дура (главная героиня) пытается стрелять в самолет из револьвера((((.
5. Каким образом героиня воюя по Ленинградом, после того, как подбили её самолет - оказалась в Сталинграде???? Вы идиоты??? Или считаете, что зрителю это понимать не обязательно???
Сцена в Сталинграде, где героиня делает фарш из фашиста - полный треш. Это у неё такой прогресс после убийства лошади и летчика-однополчанина???
6. Видно было, что у Жени (главной антигероини) на груди орден Красной звезды, но в фильме об этом не упомянуто.
Ни одному герою фильма не сочувствуешь и не сопереживаешь с ним. Сцены в кабине пилота, действительно, как было сказано в одном из комментариев, сняты, как будто, в тракторе. Всё снято в каком-то мраке, как будто во время войны кругом была одна серость, грязь, холод и не было лета и не было синего неба, солнца.
СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА - вам ПОЗОР!!! ТАКАЯ ТЕМА ФИЛЬМА, А вы ЕГО ИЗУРОДОВАЛИ!!! И это не моё субъективное мнение - а мнение большинства адекватных и людей, оставляющих свои объективные отзывы.
НАШИМ ВЕЛИКИМ ПРЕДКАМ, ВОИНАМ - ПОБЕДИВШИМ ФАШИЗМ - СЛАВА!!! ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! МЫ ИХ ПОДВИГ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!!! ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ, ПРЕЗИДЕНТОМ И ВЕЛИКИМ НАРОДОМ!!!
5 февраля 2024, 20:27 Ответить
Наталья Тарановская 5 февраля 2024, 20:53
Оценка
СРОЧНО СНЯТЬ ФИЛЬМ С ПРОКАТА И ЗАПРЕТИТЬ К ПРОСМОТРУ МОЛОДЁЖИ!!! ЭТО КАКОЕ-ТО МРАКОБЕСИЕ, А НЕ ФИЛЬМ О ПОДВИГЕ НАШИХ ПРЕДКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ(((.
5 февраля 2024, 20:53 Ответить
Ира Токарева 6 февраля 2024, 11:12
в ответ на сообщение Наталья Тарановская от 5 февраля 2024, 20:53
Наталья ! А зачем большим шрифтом ?
6 февраля 2024, 11:12 Ответить
Наталья Тарановская 6 февраля 2024, 13:43
в ответ на сообщение Ира Токарева от 6 февраля 2024, 11:12
Оценка
Это мой вариант возмущения!!! Крик души((( Реакция и эмоции, которые вызвал просмотр этого разрекламированного "шедевра". Посмотрела фильм 4 февраля, но по сей день не могу отойти от чувства гадливости, брезгливости, негодования и возмущения, что такие фильмы выходят на широкие экраны и вводят в заблуждение молодое поколение и несведущих зрителей. Это мои "кочки" для читателей, чтобы было понятно для тех, кто смотрит подобные фильмы и читает отзывы зрителей через свою "особую" призму. Теплится надежда, что мои призывы увидят те, кто может поставить "точку" и этот фильм запретят, как лживую пародию (во всех смыслах) на фильм о ВОВ. Три дня подряд читала отзывы об этом фильме, большинство отзывов негативные. Огромное количество людей возмущены этим "зрелищем"!!! Вероятно не все такие эмоциональные, как я. Повторюсь, никогда не писала ни одного отзыва на фильмы, но после просмотра этого "Г" не удержалась.
6 февраля 2024, 13:43 Ответить
Руслан Гаязов 7 февраля 2024, 08:33
Оценка
Стилистика трешовых фильмов из 90х, типа \"кочегара\" и ему подобных, воздушные бои отвратные, вид в кабине, крыло, хвост самолета, все. Персонажи не запоминаются, никого не жаль кроме Кати,ушел после 30ти минут. Не советую!
7 февраля 2024, 08:33 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:23
в ответ на сообщение Оксана Пестова от 4 февраля 2024, 20:24
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
7 февраля 2024, 15:23 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:23
в ответ на сообщение Людмила Долженко от 5 февраля 2024, 12:08
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
7 февраля 2024, 15:23 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:23
в ответ на сообщение Наталья Ершова от 5 февраля 2024, 12:48
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
7 февраля 2024, 15:23 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:24
в ответ на сообщение 2758819 от 5 февраля 2024, 17:01
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
7 февраля 2024, 15:24 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:25
в ответ на сообщение Наталья Тарановская от 5 февраля 2024, 20:27
Фильмы способны вызывать разные эмоции и это не плохо 🙌 Спасибо, что рассказали о своих впечатлениях 😌
7 февраля 2024, 15:25 Ответить
Киноафиша.инфо 7 февраля 2024, 15:25
в ответ на сообщение Руслан Гаязов от 7 февраля 2024, 08:33
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
7 февраля 2024, 15:25 Ответить
User 8 февраля 2024, 09:45
Оценка
Очень плохое кино. Очень. Два раза чуть не уснула..
8 февраля 2024, 09:45 Ответить
Марьянчик Еремина 9 февраля 2024, 09:32
Оценка
Очень понравился. \
Подходит даже для детей которые не умеют ценить людей,хамят и т.д \
Фильм очень интересный\
После просмотра фильма появляется уважение к старшим
9 февраля 2024, 09:32 Ответить
Киноафиша.инфо 9 февраля 2024, 18:45
в ответ на сообщение Марьянчик Еремина от 9 февраля 2024, 09:32
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
9 февраля 2024, 18:45 Ответить
Киноафиша.инфо 9 февраля 2024, 18:45
в ответ на сообщение User от 8 февраля 2024, 09:45
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
9 февраля 2024, 18:45 Ответить
Данек Джерков 10 февраля 2024, 10:29
в ответ на сообщение Елена Капланская (Ларионова) от 19 января 2024, 17:13
Оценка
Обесцениваете фильм только из за того что там есть антисоветский контекст?🤡
10 февраля 2024, 10:29 Ответить
Данек Джерков 10 февраля 2024, 10:35
Оценка
Да, фильм тяжелый, да возможно фильм был растянут, но вы когда нибудь видели фильм где именно холоднокровно без всякой так сказать жалость показывают быт военный? Я считаю что нет, да и сам сюжет фильма интересный, актеры хорошие. Но говорить что фильм плохой и говорить что не идите на него, не тратьте время, это глупо, субъективное мнение. Короче говоря, фильм в своем роде такой единственный. Все понравилось, спасибо.
10 февраля 2024, 10:35 Ответить
Киноафиша.инфо 10 февраля 2024, 18:55
в ответ на сообщение Данек Джерков от 10 февраля 2024, 10:35
Рады, что фильм вызвал у вас столько эмоций 😊
10 февраля 2024, 18:55 Ответить
v.v.victor1971 11 февраля 2024, 23:59
Фильм такой постановкой очень слабый! С начало Ленинградский фронт, потом Южный фронт, Сталинград, потом Ленинград маленький ребенок ! Вообщем не одной звезды !
11 февраля 2024, 23:59 Ответить
Comon 12 февраля 2024, 18:53
Оценка
Не понятно - откуда взялся Сталинград? Так написано же что перебрасывали эскадрильи с фронта на фронт. А даже если б и не было написано, неужели это не понятно? И так всё далее по списку. Может прежде чем быстро быстро писать негатив - подумать головой что к чему? Фильм к этому и призывает. Неужели Герман-мл с таким то подходом к фильму - не продумал все детали? Я уверен что он продумал абсолютно всё. Надо просто немножко подумать...
12 февраля 2024, 18:53 Ответить
Виталий Абрамов 12 февраля 2024, 23:33
Оценка
Ожидал лучшего🥱
12 февраля 2024, 23:33 Ответить
olga330977 13 февраля 2024, 16:34
Фильм из-за того чтобы не портить настроение от увиденного в ТЦ”Европейский» загнали на 10.35 утра.
В зале было 3 человека.
Сначала надо было посмотреть отзывы, а не 1 Канал с рекламой о «замечательном фильме».
Потеряла время и деньги.
Хотелось бы чтобы мне их вернули, чек сохранила.
Оценка 0.
Не интересно.
Видимо надо вложиться столько же , как в фильм «Вызов» тогда зашел бы фильм.
13 февраля 2024, 16:34 Ответить
Oleg Presnec-Off 14 февраля 2024, 05:38
Оценка
Очень нудный фильм,кое как досидели
14 февраля 2024, 05:38 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2024, 19:14
в ответ на сообщение v.v.victor1971 от 11 февраля 2024, 23:59
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
14 февраля 2024, 19:14 Ответить
Елена Бурцева 14 февраля 2024, 19:14
Самое фееричное - афиша с голубыми глазами девочки. Все. Фильм никакой. Не советую к просмотру. Есть более интересные и содержательные фильмы о Великой Отечественной, о наших героях, о летчиках, про тыл... До конца не смогли досидеть, высидели два часа, а он ещё не кончался... Много криков, слез, крови, скрежета железа - это ещё не фильм про войну.
14 февраля 2024, 19:14 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2024, 19:14
в ответ на сообщение Comon от 12 февраля 2024, 18:53
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
14 февраля 2024, 19:14 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2024, 19:16
в ответ на сообщение Comon от 12 февраля 2024, 18:53
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
14 февраля 2024, 19:16 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2024, 19:16
в ответ на сообщение olga330977 от 13 февраля 2024, 16:34
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
14 февраля 2024, 19:16 Ответить
Киноафиша.инфо 14 февраля 2024, 19:16
в ответ на сообщение Oleg Presnec-Off от 14 февраля 2024, 05:38
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
14 февраля 2024, 19:16 Ответить
kakashi.hataki2001 15 февраля 2024, 19:39
Фильм очень интересный и занимательный,он очень хорошо передает всю атмосферу
но я понимаю что у каждого есть свой вкус,но по мою мнению это один из самых лучших фильмов про ВОВ
15 февраля 2024, 19:39 Ответить
Киноафиша.инфо 16 февраля 2024, 12:18
в ответ на сообщение kakashi.hataki2001 от 15 февраля 2024, 19:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
16 февраля 2024, 12:18 Ответить
acfbntz 18 февраля 2024, 13:32
Оценка
Потрясающий фильм,блестящая игра актеров, сыгравших главных героев!
18 февраля 2024, 13:32 Ответить
Danyl Dunaev 18 февраля 2024, 14:24
Оценка
Не интересно
18 февраля 2024, 14:24 Ответить
Киноафиша.инфо 18 февраля 2024, 19:06
в ответ на сообщение Danyl Dunaev от 18 февраля 2024, 14:24
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
18 февраля 2024, 19:06 Ответить
Киноафиша.инфо 18 февраля 2024, 19:06
в ответ на сообщение acfbntz от 18 февраля 2024, 13:32
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
18 февраля 2024, 19:06 Ответить
Елена Колодежная 21 февраля 2024, 15:37
Оценка
Фильм не понравился. Нет смысла, нет чувственности. Сюжет глупый. Лучше посмотреть советские фильмы о войне. Желания посмотреть второй раз не возникает совсем.
21 февраля 2024, 15:37 Ответить
Ирина Гурьева 21 февраля 2024, 20:35
Оценка
Очень интересна цель создания этого фильма. Вероятно фильм снят чтоб извратить память о событиях этого времени. Интересно, создатели фильма общались с реальными ветеранами ВОВ? Наш дедушка прошел всю войну, дошел до Берлина. Люди жили Идеей. В данном фильме сюжет крутится где то на уровне ниже пояса. Зачем делать акцент на всю эту грязь??? Насилие в детских домах, расстрелы учёных??? И это при том что враг не показан практически вообще, все ужасы фашизма в данном фильме завуалированы. Очень жалею, что водила сына на этот фильм. Вспомнила фильм " В бой идут одни старики"- вот в этом фильме есть ДУША!!!
Очень надеюсь, что этот фильм посмотрите как можно меньше людей.
21 февраля 2024, 20:35 Ответить
Virgo Virgo 22 февраля 2024, 16:14
в ответ на сообщение rinatello от 31 января 2024, 10:51
серьезно? я выросла на советских фильмах о войне, нас каждый год с первого класса водили перед праздником на военные фильмы. "Иди и смотри" тяжелый фильм до сих пор не смотрю. А после этого "творчества" надо цензуру вводить на съемку военных фильмов. Поэтому молодежь и ерзала весь фильм а не смотрела затаив дыхание как мы, потому что это "поделка" а не фильм.
22 февраля 2024, 16:14 Ответить
Илья Бондаренко 22 февраля 2024, 19:09
Оценка
Фильм не исторический, а вымешленный и совершенно не интересный
22 февраля 2024, 19:09 Ответить
Николай Русски 23 февраля 2024, 18:21
Оценка
Дурацкий фильм, ушли с женой, даже недосмотрели !!!!!
23 февраля 2024, 18:21 Ответить
Ondri Forest 23 февраля 2024, 21:09
в ответ на сообщение nik24-02 от 19 января 2024, 21:32
Оценка
Фильм не как не смотрится
23 февраля 2024, 21:09 Ответить
Ondri Forest 23 февраля 2024, 21:11
Оценка
Испортить беспроигрышную тему то же нужен талант.. Такого слабого сюжетного решения я не встречал не в одном фильме. Полное не уважение к профессии режиссера..
23 февраля 2024, 21:11 Ответить
Рамона The-One 25 февраля 2024, 14:54
Оценка
Настоящая военная драма высокого класса. Рассказана правда войны. Реальность как она есть. А ещё в фильме сделана попытка осознать многие трагические события довоенных времён.
Здесь удачно совместили традиции русской психологической игры и современные спецэффекты. Сцены из кабины очень реалистичны.
Впечатлили работы Безрукого, Аглаи Тарасовой, а Анастасия Талызина вообще великолепна.

Советую всем, кто любит кино, где надо думать и чувствовать.
Фильм вызывает много мыслей. А после просмотра нужно время, чтобы вернуться в реальность. 10/10
25 февраля 2024, 14:54 Ответить
Рашид Касимов 25 февраля 2024, 16:51
Оценка
Мы смотрели фильм и длился он 1час 40 минут. И хорошо, что не 2,5 часа. В фильме все вранье, самолеты стоят вряд мордой на море. Как будут взлетать? Покрыты рыболовной сетью. Одна бомба и самолетов нет. Лошадь убили зачем? За это надо под суд. Капитана убила и вместо нее забрали механика еврея, он сам захотел. Ребенка зачем взяла в самолет? Вообще дурдом!
Больше на разрекламированный фильм ни ногой. Покажут по ТВ. Заплатили 400 р. В зале было 8 человек.
25 февраля 2024, 16:51 Ответить
Киноафиша.инфо 25 февраля 2024, 18:56
в ответ на сообщение Николай Русски от 23 февраля 2024, 18:21
Мы считаем, что любое художественное произведение имеет право на вымысел 🤔
25 февраля 2024, 18:56 Ответить
Киноафиша.инфо 25 февраля 2024, 18:56
в ответ на сообщение Рашид Касимов от 25 февраля 2024, 16:51
Спасибо большое за ваш подробный отзыв 😌
25 февраля 2024, 18:56 Ответить
derg-s 26 февраля 2024, 21:31
Оценка
Ожидал посмотреть военный фильм, а увидел только ужасы войны.
Фильм снят в серых тонах (осень, весна, зима, грязь, кровь, ...).
Главная героиня в картине Германа-младшего - это СМЕРТЬ.
Что-то подобное я уже когда-то смотрел (фильм "1917" о Первой мировой войне), и похоже Герман-младший взял за образец эту картину с целью переплюнуть ее, ему показалось мало просто снимать изуродованные тела людей крупным планом, в своей изощренности он пошел дальше, решив показать к каких муках умирают тяжело раненые солдаты.
Чтобы начать сбивать немецкие самолеты в 1942, главной героине оказалось недостаточно видеть мертвых детей, женщин, стариков, своих подруг, только застрелив лошадь, она обретает уверенность. И вы хотите, чтобы я поверил в эту чушь?
А непонятная сцена с инструментами, к чему она, в чем задумка режиссера: противопоставление картине Леонида Быкова "В бой идут одни старики" (типа реальность была другая, но я больше верю Быкову).
Единственный позитивный момент (радость по поводу сдачи в плен немецкой группировки под Сталинградом) просто скомкан, и вообще, смотрится неестественно (возможно, расчет вырезать при показе на каком-нибудь западном фестивале). Картина явно снималась не для российского зрителя, и даже не для зрителя вообще, западному потребителю она тоже будет не интересна, а поразить этой звериной жестокостью жюри какого-то западного кинофестиваля (ну не повезло режиссеру, не сложилось).
Днем ранее посмотрел сериал "20/22". Насколько по-разному сняты эти две картины, насколько разные эмоции вызывают: если после одной ты испытываешь гордость за Россию, то после другой, как будто на тебя вылили ведро помоев (сплошной негатив).
Со мной рядом сидели дети 11 и 14 лет и еще в зале было много родителей с детьми школьного возраста. Школьникам категорически противопоказан к просмотру данный фильм (16+).
Фильм с явным антироссийским подтекстом: в нем нет героев-защитников Отечества, а есть безликая масса, представляющая собой "пушечное мясо".
26 февраля 2024, 21:31 Ответить
Юрий Юрий 3 марта 2024, 12:47
Оценка
Фильм полное дерьмо еле досмотрели ...Такое ощющение ,что высасали из пальца (21) и сюжет и все остальное...
3 марта 2024, 12:47 Ответить
Андрей Савельев 3 марта 2024, 21:32
Такое же дерьмо,как фильмы папы Германа.За это нужно забирать потреченные на такие фильмы деньги обратно.
3 марта 2024, 21:32 Ответить
User 4 марта 2024, 10:47
Оценка
Отвратительно снято. Можно сказать на коленке. Не ходите на этот фильм, пустая трата времени.
4 марта 2024, 10:47 Ответить
Людмила Казакова 6 марта 2024, 16:37
Оценка
Я не люблю фильмы про войну, но имеет место быть для большего понимания трагедии войн.
6 марта 2024, 16:37 Ответить
sirkina12 14 марта 2024, 20:01
Оценка
Фильм не о чём, сюжет растянут. Предсказуемо всё. Жаль потраченного время.
14 марта 2024, 20:01 Ответить
Екатерина Лашкевич 14 марта 2024, 22:45
Оценка
Мне фильм понравился, такой щемящий, без пафоса. Спокойно и правдиво. Даже плакала в какой то момент. Считаю что надо такие фильмы снимать, они учат нас любви и честности, и помогают не забывать историю. Спасибо создателям. Ходили с мужем, два часа прошли на одном дыхании 🙏
14 марта 2024, 22:45 Ответить
Екатерина Лашкевич 14 марта 2024, 22:51
в ответ на сообщение Vse Prosto от 26 января 2024, 23:17
Оценка
Согласна с вами- фильм хороший. Но оценку ему, видимо случайно вы поставили 1 вместо 10🤔
14 марта 2024, 22:51 Ответить
Киноафиша.инфо 15 марта 2024, 19:04
в ответ на сообщение Екатерина Лашкевич от 14 марта 2024, 22:45
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
15 марта 2024, 19:04 Ответить
Светлана Антипова 9 мая 2024, 17:17
в ответ на сообщение Наталья Тарановская от 5 февраля 2024, 20:27
Спасибо вам, описали и наше возмущение и негодование!🙏
9 мая 2024, 17:17 Ответить
Лера Прохорова 7 июня 2024, 15:24
Посоветовали посмотреть фильм, после просмотра остались хорошие впечатления. Молодые девочки в такое время были героями - это подвиг! Я думала, что среди них останется одна Женя, но нет, она погибла, очень было жалко и так у неё в жизни было всё плохо, потеря родителей, любимого человека и сама не выжила. Ещё долго крутился фильм перед глазами
7 июня 2024, 15:24 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июня 2024, 18:15
в ответ на сообщение Лера Прохорова от 7 июня 2024, 15:24
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
7 июня 2024, 18:15 Ответить
Катерина Иванова 26 октября 2024, 12:33
Фильм не оставляет равнодушным это самое главное. Мне напомнил Тарковского. Серо, дико, грязно.
26 октября 2024, 12:33 Ответить
Фернандо Магеллан 22 января 2025, 16:08
в ответ на сообщение Андрей Сибирев от 19 января 2024, 20:31
Оценка
Не от воспитания, а от уровня интеллекта и душевных качеств зрителя.
22 января 2025, 16:08 Ответить
Svetlana Nevmerzhitskaia 2 февраля 2025, 07:42
Оценка
Вездесущий, надевший до оскомины Безруков и бездарные дети актеров, что может быть хуже?
2 февраля 2025, 07:42 Ответить
Dim Ershov 12 февраля 2025, 18:27
Оценка
Даже не советую смотреть, самый тупой фильм про войну который видел, а посмотрел их не мало,
12 февраля 2025, 18:27 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 22:50
в ответ на сообщение Катерина Иванова от 26 октября 2024, 12:33
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
22 февраля 2025, 22:50 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 22:51
в ответ на сообщение Dim Ershov от 12 февраля 2025, 18:27
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
22 февраля 2025, 22:51 Ответить
lvk05 9 мая 2025, 21:31
в ответ на сообщение Наталья Тарановская от 5 февраля 2024, 20:27
П.5. Это осень 42, Женя получила задание в Сталинграде. Смотреть надо внимательнее! Думала, может быть, вы жертва ЕГЭ, но нет - совсем плохо, судя по возрасту, нет, должны были получить хорошее образование. Причем тут ваш " опус" про ребенка? Как она могла беречь ребенка, если должна была , как минимум, уйти от преследования вражеского самолёта, а, по максимуму, подбить его?!
Кто дал вам право клеветать на создателей фильма? Откуда такая упертая воинственная риторика?
9 мая 2025, 21:31 Ответить
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