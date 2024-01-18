Воздух
– Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.
Очень жалко, что такой сюжет, попал к этим людям. Для нас и нашей страны эти события святые, мы их не забудем.
Но не таким образом.
Не чего толком не понятно. Действий мало. Про войну одни лишь декорации и те на отвали. Слово "сука" на каждой минуте звучит, заменить не пробовали? У меня сложилось впечатление , что они не в самолетах в небе, а в тракторе по полю летят.... Из многих фильмах о подвигах летчиков взяты отрывки и все в один спихали.
Ноют, ноют весь фильм эта не вернулась, та не вернулась, сопли о любви и тд.... не о чем!
Может кому то и понравилось. \
В кинотеатре было тепло. Ему звезда.\
Народ сидел. Периодически уходили. \
В фильме много натурализма: обилие трупов, криков, крови - военные будни. \
По любому, на войне один финал, или, убит на поле боя, или, застрелен товарищем, или, по трибуналу. Но это за кадром. \
Интересно, что главных героев нет. Есть главная героиня - Война. Фильм снят так, что создаётся эффект присутствия. Или смотришь герою в лицо, или идёшь за ним, или ползешь в грязевой жиже. И в кабине самолёта, и на поле боя. И в воздухе, и на земле. Ты тоже там, камера смотрит на все твоими глазами. Подергиваясь, дыша в такт биения сердца. \
Безруков красавец. Люблю его. Только он может смотреть на избранницу столь влюблённым глазами. И не надо ничего. Способен проиграть свою роль взглядом. \
Хочется всплакнуть временами. Но мешают ботоксные лица актрис с красивыми бровями и без мешков усталости под глазами.\
Жизнь продолжается, одни приходят, воюют, любят, уходят. На смену им приходят другие. Молодые, неопытные, но и они тоже учатся воевать. Медленно, но уверенно двигаемся к победе.\
Может показаться, что есть затянутые сцены. Но это не так. Вы пробовали проанализировать \"затянутую\" сцену в тоннеле А. Тарковского \"Солярис\"? Удивляет сцена убийства лошади. Но ещё более сцена убийства товарища, так, спонтанно, пистолетом в рот. И это тоже ужас. Но войны или...? Ответ не знаю. \
Холодно, ветрено, свинцово и в воздухе и на земле. Почему назван \"Воздух\" ? На земле тоже немало и ужаса, и войны. И где Весна? Чистое небо и зелёная трава? И они тоже за кадром...
диалоги ни о чём, 2.5 часа просто смотрела, как умирают все персонажи один за другим, абсолютно никакой логики и целостности картины, несмотря на длительность.
смерти персонажей не затронули, не успела запомнить даже их имена, не то что характеры, по большей части они тоже не имели смысла.
очень скучно и растянуто, вообще не поняла, о чём был фильм, описанию практически не соответствует.
это было очень мучительно.
Больше часа, высядеть не смог. Первый раз ушёл и не досмотрел.
Я не знаю откуда вы взяли оценку 2 из 10,я не ставила, только сегодня посмотрела этот замечательный фильм, оценку ставлю 10!
Только развязка фильма на 2-3 минуты удачная, заходит в сердце. Любовь между героями кислая, сражения мелкие, нет масштабности.
Фильм разочаровал, хотя реклама была раскручена…
1. Оценка: это случай, когда надо ставть 4.7/5, но ставлю 4. Позже я думаю переосмыслю этот фильм.
2. Да, фильм затянут, но в этом есть смысл, думаю режиссер этого и добивался.
3. Соблюден баланс сюжетной линии, не ждите любовной драммы на весь фильм. Война меня жизни стремительно.
4. Уникальный случай, когда в фильме нет проходных ролей. Главная героиня, актриса Талызина А., я уверен большое будущее. Её бабушке Талызиной В. есть чем гордиться.
5. Фильм однозначно не для всех, зал был полон, но пооцентов 10% ушло, думаю не из-за сюжета, а из-за тяжести восприятия.
Пересмотрел бы ли я- да, через пару лет.
Чтобы хоть как то окупить фильм. И вернуть деньги в казну. Герман младший провал полный.
1. Фильм держался на двух "звездах". Безруков и Лядова. Да и то они бывшие уже.
2.Никакой линии. Скакали с одной темы на другую. Остались одни вопросы. А не ответы.
3.Что за бред с грудным ребенком?Мать (которая оставаясь в лесу с партизанами и с шансом выжить),зачем то отдает ребенка в Ленинград бабуле.Бабуля сама голодает и сходит сума по ходу прям во время спектакля.Ей все равно до этого внука.Что ребенок уже застрелян в самолете и его надо хоронить.Ей важней музыка.Бабуля в трансе от музыки.Да,ксати,ребенок в таком самолете умер бы и без стрельбы.Не выдержал бы перегрузки.
4.Безруков умерает не в бою как герой. А от инфаркта.После любовной связи с молодой девушкой.Где то в поле.
5.Лядова опытная "валькирия" тоже быстро умирает как то.В чем смысл ее присутствия в фильме?
6.Талызину в детстве насиловал преподаватель.А когда она выросла не могла на него донос написать? Как на ее родителей героев?Т.е. герои родители погибли.А носильник продолжает насиловать девочек в училище?Да еще во времена Сталина?Ну не бред ли?И к чему вообще эта тема?и комплексы героини Талызиной на эту тему в кино?При этом она собиралась сначала убить после войны этого препода.А убила зачем то солдата. Ведь могла ему просто ногу подстрелить. Край яйца.И тут самое интересное.Еврей механик решил пойти под расстрельную статью вместо нее.Вот это дичь.
7.Непонятна роль))летчика с собакой))Пришел с собакой как ежик из тумана.И ушел в туман предав собачку.
8.Героиня Тарасовой это вообще нечто)То лежит на коленях летчика с собакой.То позволяет себя целовать другому.А сначала грезила о любви.Доставая этим всех.
9.Убить лошадь(т.е.молодежь,убивайте животных,тренируйтесь на животных)ради чего?Что героиня Талызина,вся такая сначала феминистка,отказавшаяся от родителей.Оказалась в итоге трусихой?А в итоге убили лошадь?Это нормально?
10.Весь фильм-это хорошая компьютерная игра самолетов и море крови с оторванными ногами,вывернутыми кишками,прострелянными головами и дико орущими от страха детьми возле машин с разорванными родителями.Т.е.только на п.10 выезжает весь фильм.И все.
Не ходите и не смотрите. Хороший фильм не требует МАССИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ СО ВСЕХ УТЮГОВ ПЕРВОГО КАНАЛА
После такоооой рекламы о фильме, решили с мужем обязательно сходить и посмотреть на этот "шедевр". Выйдя из кинотеатра, мы с мужем переглянулись, я спросила: "Ну как?" его ответ - "Хотел уйти, еле досмотрел". Вернувшись домой, первым делом - читать отзывы. Почитав отзывы о фильме в интернете - немного успокоилась, так как минимум 80% отзывов негативные и даже под позитивными отзывами стоит больше дизлайков, чем лайков. А я то уже подумала, что это со мной и мужем что-то не так. Я -ПАТРИОТ, фильмы о войне всегда смотрела с удовольствием. Но этот фильм ПОЛНЕЙШЕЕ БЕЗОБРАЗИЕ!!! Его ни в коем случае нельзя показывать нашей молодежи. Как было написано в одном из отзывов - "кочки" для зрителя, но это не кочки, это каждый раз - взрыв мозга, для адекватного и думающего зрителя. Обосную своё мнение: 1. Главная героиня (Женя) - скорее антигероиня!!! Ей не то, что сочувствовать, а другой раз и самой по сопатке хотелось бы надавать. Своими поступками, вызывала не сочувствие, а скорее негодование и агрессию. Не смогла поддержать в бою своего командира, которая погибла, по сути, из-за неё. Зачем в фильме рассказывают об изнасиловании героини каки-то воспитателем, которого она хочет убить, а в немцев стрелять она не может. Убила летчика, который пытался ее изнасиловать - выстрелом в рот. Это что было??? Зачем??? Подставила техника- еврея, которого, судя по всему, должны теперь отправить под трибунал и расстрелять. При этом сама даже не испытывает ни малейшего чувства вины перед этим человеком. Как так и нужно. Буквально следующий сюжет - она подходит к командиру (Безрукову) признается ему в любви, предлагает себя, целует его, как так и надо. Молоденькая девушка - взрослому мужику, бррр. Среди своих подчиненных своих отношений никто не скрывает. Сцена с младенцем - еще один "шедевр"((( Как можно было положить ребёнка сзади за собой на открытом месте, а потом резко набирать высоту, крутить самолет и делать всякие фигуры пилотажа в то время, когда у тебя ребенок не закреплен? Ребёнка тоже ушатала. Лучше бы отказала матери ребёнка - остался бы жив. Сама погибла или просто в подбитом самолете решила покончить жизнь самоубийством. Почему не катапультировалась? Нет сочувствия, только неприязнь. Не гордости и сопереживания ей нет от слова СОВСЕМ!!!
2. Убийство лошади - это вообще идиотизм. Хотя Безруков в рекламе фильма говорит, что это сильный момент. Это безумие сценариста, режиссера, артистов. Вы убиваете ЛОШАДЬ в фильме, а собаку на протяжении всего фильма носят на руках(((. Это что было??? Она что, без ног, искалечена??? Никто об этом ни разу не сказал. Бредятина.
3. Сцена, когда офицеры едят в столовой и отдают тарелку с едой, которую не доели, в помои, хотя рядом показывают блокадный Ленинград и детей, которые ходят с крысами на веревочке, как с добычей, которых, по всей видимости, потом съедят. УЖАС!!! Эта сцена снята намеренно??? Мы знаем, что там было, вплоть до канибализма, но зачем показывать на контрасте??? Это было сделано осознанно.
4. Самолеты стоят на берегу, рядом плещется вода. Они как взлетать будут??? По песку? Или сразу по воде??? Из маскировки - какие-то рыболовные сети. Эта Дура (главная героиня) пытается стрелять в самолет из револьвера((((.
5. Каким образом героиня воюя по Ленинградом, после того, как подбили её самолет - оказалась в Сталинграде???? Вы идиоты??? Или считаете, что зрителю это понимать не обязательно???
Сцена в Сталинграде, где героиня делает фарш из фашиста - полный треш. Это у неё такой прогресс после убийства лошади и летчика-однополчанина???
6. Видно было, что у Жени (главной антигероини) на груди орден Красной звезды, но в фильме об этом не упомянуто.
Ни одному герою фильма не сочувствуешь и не сопереживаешь с ним. Сцены в кабине пилота, действительно, как было сказано в одном из комментариев, сняты, как будто, в тракторе. Всё снято в каком-то мраке, как будто во время войны кругом была одна серость, грязь, холод и не было лета и не было синего неба, солнца.
СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА - вам ПОЗОР!!! ТАКАЯ ТЕМА ФИЛЬМА, А вы ЕГО ИЗУРОДОВАЛИ!!! И это не моё субъективное мнение - а мнение большинства адекватных и людей, оставляющих свои объективные отзывы.
НАШИМ ВЕЛИКИМ ПРЕДКАМ, ВОИНАМ - ПОБЕДИВШИМ ФАШИЗМ - СЛАВА!!! ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! МЫ ИХ ПОДВИГ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!!! ГОРЖУСЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ, ПРЕЗИДЕНТОМ И ВЕЛИКИМ НАРОДОМ!!!
Подходит даже для детей которые не умеют ценить людей,хамят и т.д \
Фильм очень интересный\
После просмотра фильма появляется уважение к старшим
В зале было 3 человека.
Сначала надо было посмотреть отзывы, а не 1 Канал с рекламой о «замечательном фильме».
Потеряла время и деньги.
Хотелось бы чтобы мне их вернули, чек сохранила.
Оценка 0.
Не интересно.
Видимо надо вложиться столько же , как в фильм «Вызов» тогда зашел бы фильм.
но я понимаю что у каждого есть свой вкус,но по мою мнению это один из самых лучших фильмов про ВОВ
Очень надеюсь, что этот фильм посмотрите как можно меньше людей.
Здесь удачно совместили традиции русской психологической игры и современные спецэффекты. Сцены из кабины очень реалистичны.
Впечатлили работы Безрукого, Аглаи Тарасовой, а Анастасия Талызина вообще великолепна.
Советую всем, кто любит кино, где надо думать и чувствовать.
Фильм вызывает много мыслей. А после просмотра нужно время, чтобы вернуться в реальность. 10/10
Больше на разрекламированный фильм ни ногой. Покажут по ТВ. Заплатили 400 р. В зале было 8 человек.
Фильм снят в серых тонах (осень, весна, зима, грязь, кровь, ...).
Главная героиня в картине Германа-младшего - это СМЕРТЬ.
Что-то подобное я уже когда-то смотрел (фильм "1917" о Первой мировой войне), и похоже Герман-младший взял за образец эту картину с целью переплюнуть ее, ему показалось мало просто снимать изуродованные тела людей крупным планом, в своей изощренности он пошел дальше, решив показать к каких муках умирают тяжело раненые солдаты.
Чтобы начать сбивать немецкие самолеты в 1942, главной героине оказалось недостаточно видеть мертвых детей, женщин, стариков, своих подруг, только застрелив лошадь, она обретает уверенность. И вы хотите, чтобы я поверил в эту чушь?
А непонятная сцена с инструментами, к чему она, в чем задумка режиссера: противопоставление картине Леонида Быкова "В бой идут одни старики" (типа реальность была другая, но я больше верю Быкову).
Единственный позитивный момент (радость по поводу сдачи в плен немецкой группировки под Сталинградом) просто скомкан, и вообще, смотрится неестественно (возможно, расчет вырезать при показе на каком-нибудь западном фестивале). Картина явно снималась не для российского зрителя, и даже не для зрителя вообще, западному потребителю она тоже будет не интересна, а поразить этой звериной жестокостью жюри какого-то западного кинофестиваля (ну не повезло режиссеру, не сложилось).
Днем ранее посмотрел сериал "20/22". Насколько по-разному сняты эти две картины, насколько разные эмоции вызывают: если после одной ты испытываешь гордость за Россию, то после другой, как будто на тебя вылили ведро помоев (сплошной негатив).
Со мной рядом сидели дети 11 и 14 лет и еще в зале было много родителей с детьми школьного возраста. Школьникам категорически противопоказан к просмотру данный фильм (16+).
Фильм с явным антироссийским подтекстом: в нем нет героев-защитников Отечества, а есть безликая масса, представляющая собой "пушечное мясо".
Кто дал вам право клеветать на создателей фильма? Откуда такая упертая воинственная риторика?
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