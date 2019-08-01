«Руслан и Людмила: Перезагрузка»: Рецензия Киноафиши

Драматург Нестор и артист Руслан приезжают на гастроли в безымянный город (почему безымянный, скажем чуть позже). Руслан разыгрывает театр одного актера в постановке пьесы Нестора о колдуне Черноморе — похитителе принцесс. Руслан сам не прочь жениться на принцессе, а главное, хочет стать рыцарем. Это ему в классовом средневековом обществе не светит: «нет связей в рыцарском комитете».

Тем временем эмансипированная принцесса Мила закатывает скандал королю Владимиру, который хочет непременно выдать ее замуж. Инкогнито Мила отправляется на ночную прогулку, где встречает Руслана, который кстати спасает ее от хулиганов, а заодно представляется рыцарем. Только герои начали влюбляться, налетает Черномор и крадет Милу. Теперь Руслану и Нестору придется искать логово колдуна наперегонки со всякими другими принцами-претендентами.

О паре главных героев. Руслан — типичный красавчик в диснеевском стиле, совершенно неотличимый от длинной череды своих предшественников. Нестор — комический друг героя, с живой мимикой и характером. С другой стороны, Руслан не дурак и все проблемы способен решить сам, а Нестор только путается у него под ногами. Зачем он так нужен, непонятно, тем более что функция веселить зрителя возложена сразу на двух миниатюрных зверьков-спутников героев. Это синичка и хомяк, тоже такие, как все пиксаровские смешные зверушки.

Но тут хочется отвлечься и предположить, что Нестор и Руслан — возможно, один и тот же человек. Вернее, герой и его аватар. Нестор у нас драматург, причем прямо указывается, что историю о Черноморе написал (или украл у Кота Ученого) он. Современный зритель теоретически может ассоциировать себя с рефлексирующим Нестором-автором и Нестором-игроком, который бессилен без своего героического воплощения — Руслана. Не знаю, сознательно ли авторы фильма дошли до такой композиции, однако визуальная эстетика фильма также напоминает видеоигру. Вплоть до заимствования (на грани плагиата) образов из World Of Warcraft.

Руслан и Людмила

Аллюзии на игры и действительно хорошая (для пост-СССР) анимация — и есть самые интересные вещи фильма. Сюжет его дальше развивается по накатанной: встречи с проводниками, преодоление препятствий, соперничество с другими рыцарями в поисках «добычи», последняя битва, закономерное воскрешение. Как уже сказано, ближе всего это, наверное, к классическому «Аладдину» от Disney. Кроме явно аналогичных персонажей (хитрый паренек «с улицы», боевая принцесса, волшебные помощники), здесь также используются узаконенные в «Аладдине» специальные анахронизмы — ссылки на сегодняшний мир. От упоминания хипстеров и мема «у меня лапки» до оммажа «Зловещим мертвецам-3» в сцене битвы Руслана с головой. Правда, такие вещи были новыми тогда, в 1992 году, а в «Аладдине» 2019 года подобных шуток нет, только условный сказочный мир. Рассчитывая продать на Запад моду 25-летней давности, «Руслан и Людмила» чего-то не учли. Здесь мы и подходим к самому интересному.

Фильм вышел в прокат на родине в 2018, тогда же в 90 стран мира были проданы DVD. В оригинале мультик озвучили англоязычные актеры. Украинские зрители получили свою озвучку во вторую очередь. Ну а потом, через год, свое получили и мы. Как называется фильм по-английски? «Украденная принцесса». А по-украински? «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Наконец по-русски: «Руслан и Людмила. Перезагрузка».

В русском варианте мы даже не узнаем, что дело происходит не в безымянном городе, а в Киеве, и государь обращается к «украинскому народу». Тем более мы этого не узнаем, потому что выглядит средневековый Киев из мультика как средневековый западноевропейский город, вроде Гамбурга или Сан-Марино, а живут там безбородые «рыцари» и «короли».

Странно даже, что «Руслан и Людмила» частью сохранились в украинском названии мультика. Более того, в паре кадров мелькает статуя Будды с головой Пушкина. За это украинская критика сдержанно ругает авторов, обратившихся к «чужой» литературе. Но, не желая переругивать важный фильм, добавляет, что от Пушкина там одно название да несколько героев, а «Русью и русским духом не пахнет». Такого, конечно, не может быть, потому что трудно представить себе что-то более русское, чем «Руслан и Людмила». Для самого Пушкина это было первое большое «взрослое» произведение, начало пути к его великим вещам. А для всякого человека, чей родной язык — русский, сакральные строки про лукоморье и дуб зеленый оказываются первым знакомством с большой поэзией, паролем для попадания в мир русской классики. На фоне которого понадерганные из старых мультиков сюжеты, конечно, выглядят бледно. Все удачное в фильме для российского зрителя — от Пушкина, все подражание мультипликации «как у взрослых» — рассыпается. При всех затраченных усилиях, отдельных милых сценах и шутках. Может быть, в отсутствие литературного сюжета стоило как раз делать не мультик, а начинать с видеоигры.

Андрей Гореликов