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Михаил Гомиашвили
Mikheil Gomiashvili
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Михаил Гомиашвили
Михаил Гомиашвили
Mikheil Gomiashvili
Дата рождения
23 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
12 сентября 2022
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Михаила Гомиашвили
Родился 23 марта 1961 года. Тбилиси, Грузия.
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Популярные фильмы
7.4
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(2014)
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(2012)
6.2
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5.4
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2023, Грузия
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Хэппи-энд
Happy End
комедия
2020, Россия / Таиланд
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5.2
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2019, Россия
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Президент
The President
драма
2014, Грузия / Франция / Германия
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Vse ushli
биография, драма, комедия
2012, Россия / Чехия / Грузия
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5.7
5 дней в августе
5 Days of August
драма, военный
2011, США
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6.2
Первый после бога
Pervyy posle Boga
военный, драма
2005, Россия
Рецензия
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