Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Гомиашвили
Михаил Гомиашвили
Mikheil Gomiashvili
О персоне
Фильмография
Новости
Михаил Гомиашвили
Mikheil Gomiashvili
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Михаила Гомиашвили
Родился 23 марта 1961 года. Тбилиси, Грузия.
Развернуть
Фильмография Михаила Гомиашвили
Хэппи-энд
комедия
2020, Россия / Таиланд
5.0
Куратор
триллер, драма, криминал
2019, Россия
5.0
Президент
драма
2014, Грузия / Франция / Германия
7.0
Первый после бога
военный, драма
2005, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Михаил Гомиашвили покоряет Таиланд в трейлере комедии «Хэппи-Энд»
Премьера состоится в середине июля.
Написать
26 июня 2020 16:53
«Обнулёвка» Михаила Гомиашвили. За какие фильмы дают приз зрительских симпатий
Интервью Киноафиши. Инфо с Михаилом Гомиашвили.
Написать
23 сентября 2019 15:56
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне