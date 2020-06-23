«Хэппи-энд»: Рецензия Киноафиши

На живописном пляже тайского острова приходит в себя старик в тельняшке (Михаил Гомиашвили). На затылке у него – кровавое пятно, обуви нет, документов тоже. Герой не помнит, кто он и откуда, и не сразу понимает, в какой именно части света оказался. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, он участвует в конкурсе на поедание красного перца. Состязание заканчивается потасовкой, старика перевозят в полицейский участок и определяют на общественные работы к хозяйке небольшого отеля (Евгения Дмитриева).

Вскоре загадочный пришелец со сварливым характером берет в оборот весь остров. Он заводит дружбу с тайским рыбаком, запугивает местных криминальных авторитетов и организовывает свой туристический бизнес. Почти каждый день у него обнаруживаются скрытые таланты: он может приготовить идеальный ужин, оказать первую помощь и даже сыграть на укулеле. Хозяйка втайне покорена, но старательно делает вид, что новый работник ее раздражает. А к герою тем временем постепенно возвращается память. Ему мерещатся снежные пейзажи, старый деревянный дом и мужчина (Владимир Мишуков), который что-то говорит о предстоящем отъезде.

Хэппи-энд

Таиланд, при всей его популярности у наших отпускников, – не самая очевидная локация для съемок российского фильма. Слишком далеко и слишком экзотично. Тут велик соблазн свалиться во что-то вроде передачи «Орел и решка», и когда в кадре появляется певица и телеведущая Алина Астровская, кажется, что ровно это сейчас и произойдет.

Но «Хэппи-энд» - фильм не про туристов, а про людей. Сценарист картины Константин Чармадов придумал этот сюжет для своего отца Ксенофонта, мечтая подарить ему необычную старость если не в жизни, то хотя бы на экране. Увидеть готовое произведение прототип главного героя так и не успел, но, как сообщают титры, сценарий он читал, и ему понравилось. В этой короткой ремарке – вся разница между кино и реальностью, между сказкой и былью.

Хэппи-энд

В ней же заключено главное достоинство фильма. Дело в том, что российский кинематограф годами игнорирует зрелых персонажей. По достижении определенного возраста (о границе подумайте сами) эти люди переходят в категорию второстепенных героев: комических старух, мудрых стариков, чьих-то бабушек и дедушек. Как будто жизнь в 60+ или 70+ заканчивается и может служить лишь фоном для подвигов молодых. В европейском кино, например, все совершенно по-другому, там возможны фильмы вроде «Любви» Михаэля Ханеке или «На девятом небе» Андреаса Дрезена.

У картины Евгения Шелякина амбиции, конечно, поскромнее. Это комедийная мелодрама с красивыми пейзажами, смешными словесными перепалками, танцами и неизбежным хэппи-эндом. К чести режиссера, ее незатейливая лучезарность ни на секунду не кажется наигранной; такого нестыдного зрительского кино в российских кинотеатрах всегда не хватает. Исполнитель главной роли Михаил Гомиашвили, замечательный грузинский актер и сын всесоюзно любимого Остапа Бендера Арчила Гомиашвили, со своей партией справляется просто блестяще, особенно если учесть, что ему самому всего 58, а играет он героя минимум на 7-10 лет старше.

Хэппи-энд

Есть и еще один важный момент. Советский кинематограф по понятным причинам игнорировал тему столкновения культур и цивилизаций: откуда возьмутся фильмы о трудностях перевода, если съемочная группа не может выехать в капиталистическую страну? Современное российское кино легко преодолело географическую границу, но ментально осталось в прошлом. Картины, в которых фигурируют иностранцы, до сих пор строятся на противопоставлении слогана «он русский, это многое объясняет» с задорновским «ну тупые». Мы смекалистее, с нами бог. Позиция, если задуматься, глубоко шовинистическая.

Хэппи-энд

В фильме «Хэппи-энд» этого великодержавного превосходства нет и в помине – во многом потому, что герой по национальности понтийский грек, представитель гонимого народа, потерявшего свою землю. Да, он любит поворчать, а дела в основном решает с помощью громкого крика «Твою мать!» Но на людей, бормочущих что-то на непонятном ему языке, он смотрит не сверху вниз, а как равный на равных – и в какой-то момент начинает понимать их без слов. Мир, дружба, кокосы.

Ксения Реутова