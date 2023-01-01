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Любовь – болезнь
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Любовь – болезнь
2017 / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Любовь – болезнь, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Шоуолтер
Michael Showalter
В ролях
Кумэйл Нанджиани
Kumail Nanjiani
Зои Казан
Zoe Kazan
Холли Хантер
Holly Hunter
Рэй Романо
Ray Romano
Анупам Кхер
Anupam Kher
Адиль Ахтар
Adeel Akhtar
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