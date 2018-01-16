«Любовь – болезнь»: Рецензия Киноафиши

All you need is coma

Стендап-комик по имени Кумэйл родом из Пакистана, но вместе с семьёй живёт в Чикаго. По вечерам он выступает в клубе и параллельно подрабатывает водителем в Uber. Воспитанный по строгим правилам, он то и дело ездит на званые ужины к родителям, которые не упускают возможности, якобы случайно, пригласить очередную пакистанскую девушку, чтобы сосватать Кумэйлу. Вот только он влюбляется в американку Эмили, с которой у него в силу культурных различий и неготовности девушки к серьёзным отношениям всё складывается непросто. Но в момент очередных трудностей в их странных отношениях Эмили внезапно подхватывает опасную для жизни инфекцию, из-за которой попадает в кому. И тогда Кумэйл начинает исправлять свои ошибки, попутно сближаясь с родителями госпитализированной подруги.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

Независимая картина «Любовь – болезнь» Майкла Шоуолтера была показана на фестивале Sundance, однако так и не попала в российский прокат. Тем не менее при скромном бюджете в 5 миллионов долларов, ей удалось практически в 11 раз увеличить свои сборы, заслужить расположение критиков и завоевать всеобщее признание. И главное обаяние фильма заключается в том, что в основу сюжета легла реальная история Кумэйла Нанджиани и его девушки Эмили Гордон, которые совместно написали сценарий и даже оставили главному герою имя его прототипа.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

В современных ромкомах редко случается нечто оригинальное, но этот жанр всё ещё остаётся одним из самых востребованных у зрителей. «Любовь – болезнь» поначалу не сулит ничего выходящего за рамки уже приевшихся штампов и клише, свойственных мелодрамам, – герои встречаются, влюбляются, преодолевают трудности, становятся лучше и в конце концов понимают, что не могут друг без друга. Здесь ситуация обстоит иначе. Не успевает хронометраж перешагнуть за половину, как история принимает неожиданный поворот. Картина, конечно, во многом остаётся в пределах заданной схемы, однако это не мешает ей раздвинуть границы жанра. Взять к примеру непривычный для ромкома хронометраж в два часа, большую часть которого главная героиня вовсе не принимает никого участия в происходящем. Но более всего она очаровывает своей реалистичностью, которая зачастую напрочь отсутствует в десятках других подобных фильмах.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

Очень остро здесь стоит вопрос культурных противоречий, возникающий, казалось бы, в самой лояльной к этому стране мира. Родители главного героя не могут принять тот факт, что их сын может встречаться с «белой» девушкой, а он сам настолько привык к давлению, что даже не может в этом признаться, и ему остаётся лишь всё так же учтиво отказываться от внимания всех пассий, что они ему подбирают. Именно Кумэйлу предстоит пройти по тернистому пути изменения собственного отношения к окружающему миру и открыть в себе ту самую любовь, способную излечить любые болезни (не спойлер), пока Эмили лежит в госпитале, и именно за его развитием посредством отношений с окружающими предстоит наблюдать зрителю.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

Несмотря на крайне трагичный поворот в сюжете, картина умудряется удерживать тот самый градус шуток, который необходим, чтобы не скатиться в драму и с любопытством наблюдать за развитием дальнейших событий. Главным предметом, вокруг которого выстраивается юмор, становятся отношения Кумэйла с родителями Эмили – сильнейшими второстепенными персонажами в истории ромкома, блестяще сыгранными Холли Хантер и Рэем Романо. То же самое можно сказать и о жизни внутри правильной пакистанской семьи, где постоянное недопонимание провоцирует комичные ситуации. Поэтому «Любовь – болезнь» можно смело отнести к числу интеллектуальных комедий с большой долей острот на актуальные темы, которая не скатывается к примитивизму.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

Обаяние Кумэйла Нанджиани, несмотря на неоднозначность его героя, заполняет экран, а Зои Казан, хоть и находится в коме, но успевает очаровать своей искренней простотой, вновь будто играя саму себя. Но главное здесь всё-таки история – не лишённая чувства юмора, в меру серьёзная, актуальная и настоящая – она говорит о любви гораздо больше, чем десяток других подобных фильмов.

Кадр из фильма «Любовь – болезнь»

Трошина Олеся

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