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Курт Браунолер
Kurt Braunohler
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Персоны
Курт Браунолер
Курт Браунолер
Kurt Braunohler
Дата рождения
22 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нептун-Тауншип, Нью-Джерси, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Биография Курта Браунолера
Родился 22 февраля 1976 года. Нептун-Тауншип, Нью-Джерси, США.
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