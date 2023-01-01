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Любовь – болезнь Любовь – болезнь
Киноафиша Фильмы Любовь – болезнь Награды и номинации фильма Любовь – болезнь
The Big Sick Любовь – болезнь 2017 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Любовь – болезнь

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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