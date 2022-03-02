О чем новый сериал «Выбывшая» и какая реальная история легла в его основу?

3 марта на стриминговой платформе Hulu стартует биографический сериал «Выбывшая», повествующий о скандальной технологической империи Элизабет Холмс (Аманда Сайфрид), которая заработала более пяти миллиардов долларов на фейковом инновационном изобретении для сбора и анализа крови. Портал Киноафиша собрал реальные факты, лежащие в основе нового шоу Майкла Шоуолтера.