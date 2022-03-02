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Майкл Шоуолтер
Майкл Шоуолтер
Michael Showalter
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Майкл Шоуолтер
Michael Showalter
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Дата рождения
17 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Принстон, Нью-Джерси, США
Рост
183 см
Биография Майкла Шоуолтера
Родился 17 июня 1970 года. Принстон, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Майкла Шоуолтера
Глаза Тэмми Фэй
биография, драма
2021, Канада / США
8.0
Любовнички
комедия
2020, США
6.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Здравствуйте, меня зовут Дорис
драма, комедия
2015, США
6.0
Бакстер
драма, мелодрама, комедия
2005, США
6.0
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