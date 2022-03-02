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Майкл Шоуолтер

Michael Showalter
Майкл Шоуолтер
Майкл Шоуолтер Michael Showalter
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Дата рождения
17 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Место рождения
Принстон, Нью-Джерси, США
Рост
183 см
Биография Майкла Шоуолтера

Родился 17 июня 1970 года. Принстон, Нью-Джерси, США.

Фильмография Майкла Шоуолтера
Глаза Тэмми Фэй
Глаза Тэмми Фэй
биография, драма 2021, Канада / США
8.0
Любовнички
Любовнички
комедия 2020, США
6.0
Любовь – болезнь
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма 2017, США
7.0
Здравствуйте, меня зовут Дорис
Здравствуйте, меня зовут Дорис
драма, комедия 2015, США
6.0
Бакстер
Бакстер
драма, мелодрама, комедия 2005, США
6.0
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О чем новый сериал «Выбывшая» и какая реальная история легла в его основу? 3 марта на стриминговой платформе Hulu стартует биографический сериал «Выбывшая», повествующий о скандальной технологической империи Элизабет Холмс (Аманда Сайфрид), которая заработала более пяти миллиардов долларов на фейковом инновационном изобретении для сбора и анализа крови. Портал Киноафиша собрал реальные факты, лежащие в основе нового шоу Майкла Шоуолтера.
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2 марта 2022 11:06
Критики нахваливают мини-сериал «Выбывшая» с Амандой Сайфред Они в восторге от актерской игры Сайфред, которой удалось показать разные грани личности своей противоречивой героини.
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28 февраля 2022 12:35
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8 февраля 2022 10:26
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