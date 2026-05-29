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СВОи дети

, 2026
Россия / документальный
Трейлеры
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Постер фильма СВОи дети
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СВОи дети - Тизер-трейлер
СВОи дети  Тизер-трейлер

О фильме

Первый большой документальный фильм о детях из новых регионов России, лицом к лицу столкнувшихся с боевыми действиями, и о тех, кто помогает им вернуться к мирной жизни. Еще недавно у этих детей были любящие родители, школа, игры во дворе и мечты о будущем. Все изменилось после начала вооруженного конфликта в Донбассе: за последующие годы они пережили потерю близких, постоянный страх от обстрелов и вынужденный отъезд из дома. Но благодаря поддержке государства и помощи неравнодушных людей эти дети учатся не просто справляться с пережитым ужасом — они снова мечтают и верят. Психологи, вожатые и волонтеры шаг за шагом возвращают им способность доверять миру и жить полноценной жизнью. Этот фильм — о том, как дети находят себя и вновь учатся простым человеческим радостям.

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 29 мая 2026
Премьера в мире 29 мая 2026

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ОККО

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

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СВОи дети - Тизер-трейлер
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