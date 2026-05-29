Первый большой документальный фильм о детях из новых регионов России, лицом к лицу столкнувшихся с боевыми действиями, и о тех, кто помогает им вернуться к мирной жизни. Еще недавно у этих детей были любящие родители, школа, игры во дворе и мечты о будущем. Все изменилось после начала вооруженного конфликта в Донбассе: за последующие годы они пережили потерю близких, постоянный страх от обстрелов и вынужденный отъезд из дома. Но благодаря поддержке государства и помощи неравнодушных людей эти дети учатся не просто справляться с пережитым ужасом — они снова мечтают и верят. Психологи, вожатые и волонтеры шаг за шагом возвращают им способность доверять миру и жить полноценной жизнью. Этот фильм — о том, как дети находят себя и вновь учатся простым человеческим радостям.