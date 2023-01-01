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С любовью, Саймон С любовью, Саймон
Киноафиша Фильмы С любовью, Саймон С любовью, Саймон, 2018: актеры и роли
Love, Simon С любовью, Саймон 2018 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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С любовью, Саймон, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грег Берланти Greg Berlanti
В ролях
Ник Робинсон Ник Робинсон Nick Robinson Кэтрин Лэнгфорд Кэтрин Лэнгфорд Katherine Langford Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Талита Бейтман Талита Бейтман Talitha Bateman Майлс Хейзер Майлс Хейзер Miles Heizer Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp
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