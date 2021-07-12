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Кэтрин Лэнгфорд
Кэтрин Лэнгфорд
Katherine Langford
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Кэтрин Лэнгфорд
Katherine Langford
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Дата рождения
28 апреля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Кэтрин Лэнгфорд
Родилась 28 апреля 1996 года. Перт, Австралия.
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Фильмография Кэтрин Лэнгфорд
Спонтанность
комедия, фэнтези, фантастика
2020, США
6.0
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.0
С любовью, Саймон
драма
2018, США
7.0
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Фэнтези-сериал «Проклятая» с Кэтрин Лэнгфорд отменили после первого сезона
Сериал являлся переосмыслением знаменитой легенды о короле Артуре.
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12 июля 2021 12:07
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