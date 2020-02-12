Содержание:

Майлс Хейзер – Фильмы и сериалы

- Майлс Хейзер – 13 причин почему

Майлс Хейзер – Личная жизнь

Майлс Хейзер родился 16 мая 1994 года в городе Гринвилл, штат Кентукки. Семья будущего американского актёра состояла из сестры и матери, которая работала медсестрой. Про отца Хейзера ничего не известно. В Кентукки Майлс с семьёй задержались недолго – когда будущему актёру исполнилось 10 лет они переехали в Лос-Анджелес.

Майлс Хейзер – Фильмы и сериалы

Первой работой, в которой снялся Майлс, был эпизод под названием «Нечего терять» сериала «C.S.I.: Место преступление Майами». На момент сьёмок ему было 11 лет. Далее, спустя год, снимается в эпизоде «Живущая под водой» сериала «Говорящая с призраками». В 2007 году продолжает, пусть и эпизодически, появляется в сериалах – серия «Странные друзья» телесериала «Акула», эпизод «Смерть в седле» детективного сериала «Кости», эпизод «Эпизод, в котором Эддисон обнаруживает чудо» телесериала «Частная практика» являющегося спин-оффом «Анатомии страсти» и четыре эпизода сериала «Скорая помощь». В 2009 году снялся в эпизоде «Криминалистика» сериала «Детектив Раш».

Затем в 2010 году уже набирающий популярность Майлс снялся в одной из главных ролей драматического телесериала «Родители», сыграв одного из сыновей главной героини. Параллельно Майлс снимался и в фильмах, первым из которых была короткометражка «Парамедик» 2006 года. Годом позднее актёр снимается уже в полнометражном фильме «Пути и путы», где играет роль мальчика Дэви, мать которого погибла в автокатастрофе, в итоге мальчик становится сиротой и его усыновляет машинист поезда, с которым и столкнулся автомобиль погибшей матери Дэви. Далее в 2008 и 2012 снимается в двух короткометражках – «Loon» и «Рука».

В 2014 году молодой актёр снимается в фильмах «Неуправляемый» и «Память». В 2015 году снимается в фильме «Стэнфордский тюремный эксперимент» в роли одного из студентов, которому в эксперименте досталась роль охранника. В этом же году появляется в короткометражке «Красный Гром». В 2016 году снимается в одной из главных ролей в фильме «Нерв» с Эммой Робертс. В 2018 году на экраны кинотеатров США вышла комедийная драма «С любовью, Саймон», повествующая о проблемах признания подростками своей ориентации, каминг-аута перед семьёй и обществом в целом. В этом фильме Майлс Хейзер сыграл одноклассника главного героя.

Майлс Хейзер – 13 причин почему

Однако, самой известной работой, в которой принял участие Майлс Хейзер, является сериал «13 причин почему», релиз которого состоялся на Netflix в марте 2017 года. Первый сезон сериала быстро завоевал сердца телезрителей и получил множество положительных отзывов от критиков. Сюжет основан на романе Джея Эшера и повествует о девушке по имени Ханна Бейкер, совершившей суицид и оставившей кассеты, на которым записано 13 причин её самоубийства. Майлс Хейзер играет роль Алекса Стэнделла, являющимся бывшим другом умершей девушки и одной из «причин» её самоубийства. Алекс тесно контактирует с другими людьми, так же причастными, по словам Ханны, к её смерти. Персонаж Майлза Хейзера, пусть и второстепенный, полюбился зрителям за слегка саркастичный характер и за то, что он был одним из немногих героев, который чувствовал вину за свой, пусть и несерьёзный, проступок по отношению к Ханне. Так же героя Майлса привлекал вниманием и внешностью – короткие высветленные волосы, тёмные брови красивой формы, голубые глаза и пирсинг-септум в носу. В конце первого сезона Алекс совершает попытку суицида, не выдержав чувства причастности к смерти девушки. В начале второго сезона выясняется, что попытка была неудачная и Алекс выжил, однако полностью потерял память о последних месяцах жизни – конкретно о своё самоубийстве и причинах, приведших к этому. Помимо потери памяти парень так же частично утратил моторные навыки правой половины тела - передвигался исключительно с помощью костыля и одевался так же с посторонней помощью из-за «нерабочей» руки. Так же во втором сезоне внешние атрибуты персонажа поменялись – исчез пирсинг и цвет волос стал каштановым. По ходу развития сюжета к Алексу возвращаются моторные функции тела и память о всех произошедших событиях.

Майлс Хейзер – Личная жизнь

О личной жизни актёра практически ничего не известно. Папарацци не разу не смогли поймать Майлса ни с одной девушкой, и он сам никак не показывал её наличие. В связи с этим появлялось множество слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации актёрка, однако им так же не было ни одного подтверждения – ни каминг-аута ни тайной сьёмки прогулок актёра с каким-либо парнем.