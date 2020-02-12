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Майлс Хейзер

Miles Heizer
Майлс Хейзер
Майлс Хейзер Miles Heizer
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Дата рождения
16 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Майлса Хейзера

Содержание:
Майлс Хейзер – Фильмы и сериалы
  - Майлс Хейзер – 13 причин почему
Майлс Хейзер – Личная жизнь

Майлс Хейзер родился 16 мая 1994 года в городе Гринвилл, штат Кентукки. Семья будущего американского актёра состояла из сестры и матери, которая работала медсестрой. Про отца Хейзера ничего не известно. В Кентукки Майлс с семьёй задержались недолго – когда будущему актёру исполнилось 10 лет они переехали в Лос-Анджелес.

Майлс Хейзер – Фильмы и сериалы

Первой работой, в которой снялся Майлс, был эпизод под названием «Нечего терять» сериала «C.S.I.: Место преступление Майами». На момент сьёмок ему было 11 лет. Далее, спустя год, снимается в эпизоде «Живущая под водой» сериала «Говорящая с призраками». В 2007 году продолжает, пусть и эпизодически, появляется в сериалах – серия «Странные друзья» телесериала «Акула», эпизод «Смерть в седле» детективного сериала «Кости», эпизод «Эпизод, в котором Эддисон обнаруживает чудо» телесериала «Частная практика» являющегося спин-оффом «Анатомии страсти» и четыре эпизода сериала «Скорая помощь». В 2009 году снялся в эпизоде «Криминалистика» сериала «Детектив Раш».

Затем в 2010 году уже набирающий популярность Майлс снялся в одной из главных ролей драматического телесериала «Родители», сыграв одного из сыновей главной героини.  Параллельно Майлс снимался и в фильмах, первым из которых была короткометражка «Парамедик» 2006 года. Годом позднее актёр снимается уже в полнометражном фильме «Пути и путы», где играет роль мальчика Дэви, мать которого погибла в автокатастрофе, в итоге мальчик становится сиротой и его усыновляет машинист поезда, с которым и столкнулся автомобиль погибшей матери Дэви. Далее в 2008 и 2012 снимается в двух короткометражках – «Loon» и «Рука».

В 2014 году молодой актёр снимается в фильмах «Неуправляемый» и «Память». В 2015 году снимается в фильме «Стэнфордский тюремный эксперимент» в роли одного из студентов, которому в эксперименте досталась роль охранника. В этом же году появляется в короткометражке «Красный Гром». В 2016 году снимается в одной из главных ролей в фильме «Нерв» с Эммой Робертс. В 2018 году на экраны кинотеатров США вышла комедийная драма «С любовью, Саймон», повествующая о проблемах признания подростками своей ориентации, каминг-аута перед семьёй и обществом в целом. В этом фильме Майлс Хейзер сыграл одноклассника главного героя.

Майлс Хейзер – 13 причин почему

Однако, самой известной работой, в которой принял участие Майлс Хейзер, является сериал «13 причин почему», релиз которого состоялся на Netflix в марте 2017 года. Первый сезон сериала быстро завоевал сердца телезрителей и получил множество положительных отзывов от критиков. Сюжет основан на романе Джея Эшера и повествует о девушке по имени Ханна Бейкер, совершившей суицид и оставившей кассеты, на которым записано 13 причин её самоубийства. Майлс Хейзер играет роль Алекса Стэнделла, являющимся бывшим другом умершей девушки и одной из «причин» её самоубийства. Алекс тесно контактирует с другими людьми, так же причастными, по словам Ханны, к её смерти. Персонаж Майлза Хейзера, пусть и второстепенный, полюбился зрителям за слегка саркастичный характер и за то, что он был одним из немногих героев, который чувствовал вину за свой, пусть и несерьёзный, проступок по отношению к Ханне. Так же героя Майлса привлекал вниманием и внешностью – короткие высветленные волосы, тёмные брови красивой формы, голубые глаза и пирсинг-септум в носу. В конце первого сезона Алекс совершает попытку суицида, не выдержав чувства причастности к смерти девушки. В начале второго сезона выясняется, что попытка была неудачная и Алекс выжил, однако полностью потерял память о последних месяцах жизни – конкретно о своё самоубийстве и причинах, приведших к этому. Помимо потери памяти парень так же частично утратил моторные навыки правой половины тела - передвигался исключительно с помощью костыля и одевался так же с посторонней помощью из-за «нерабочей» руки. Так же во втором сезоне внешние атрибуты персонажа поменялись – исчез пирсинг и цвет волос стал каштановым. По ходу развития сюжета к Алексу возвращаются моторные функции тела и память о всех произошедших событиях.

Майлс Хейзер – Личная жизнь

О личной жизни актёра практически ничего не известно. Папарацци не разу не смогли поймать Майлса ни с одной девушкой, и он сам никак не показывал её наличие. В связи с этим появлялось множество слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации актёрка, однако им так же не было ни одного подтверждения – ни каминг-аута ни тайной сьёмки прогулок актёра с каким-либо парнем.

Интересные факты о Майлсе Хейзере

До начала кинокарьеры играл в детских спектаклях в годном городе.

Майлс не ходил в старшую школу и обучался на дому.

За роль в фильме «Пути и путы» был номинирован на премию «Лучший молодой актёр драматического фильма».

В свободное время актёр пишет музыку в электронном стиле и даже выкладывает её в интернет.

Фильмография Майлса Хейзера
С любовью, Саймон
С любовью, Саймон
драма 2018, США
7.0
Нерв
Нерв
триллер 2016, США
7.0
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Фотографии Майлса Хейзера Все фотографии
Майлс Хейзер на съемках сериала 13 причин почему Майлс Хейзер на съемках сериала 13 причин почему Майлс Хейзер на съемках сериала 13 причин почему Майлс Хейзер с коллегами по сериалу Родители
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12 февраля 2020 16:06
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