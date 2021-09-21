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Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
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Елена Подкаминская
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Дата рождения
10 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Елены Подкаминской
Родилась 10 апреля 1979 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Подкаминской
МЫ
фантастика
2021, Россия
0.0
Варавва
драма, криминал, исторический
2019, Россия
6.0
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.0
Кухня в Париже
комедия
2014, Россия
7.0
Любовь напрокат
мелодрама, комедия
2014, Россия
5.0
Обратный билет
мелодрама
2012, Россия
5.0
О чем еще говорят мужчины
комедия
2011, Россия
7.0
В сторону от войны
драма, военный
2009, Россия
5.0
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