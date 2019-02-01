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МЫ 2022 / Россия
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Отзывы о фильме «МЫ»

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ps_eydelzon 1 февраля 2019, 12:47
Оценка
интересно будет посмотреть 🤔
1 февраля 2019, 12:47 Ответить
Опер Погон 27 апреля 2021, 10:03
Выглядит амбициозно. Мне нравятся качественные антиутопии!
27 апреля 2021, 10:03 Ответить
Роман Любименко 30 апреля 2021, 09:43
Трейлер очень порадовал своей стилистикой и интригующей смысловой составляющей
30 апреля 2021, 09:43 Ответить
Слава Крулатов 10 мая 2021, 09:50
Замятина когда-то читал. Книга на злобу дня, что называется. А значит стоит дождаться и выхода экранизации. тем более что выглядят материалы очень интересно
10 мая 2021, 09:50 Ответить
nevo_1986 4 ноября 2022, 17:35
Антиутопия, сейчас уже реализм
4 ноября 2022, 17:35 Ответить
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