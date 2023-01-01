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Щегол
Щегол, 2019: актеры и роли
The Goldfinch
Щегол
2019 / США
Трейлер
7.4
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Щегол, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Краули
John Crowley
В ролях
Энсел Элгорт
Ansel Elgort
Анайрин Барнард
Aneurin Barnard
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Оакс Фигли
Oakes Fegley
Люк Уилсон
Luke Wilson
Уилла Фицджералд
Willa Fitzgerald
Сара Полсон
Sarah Paulson
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Николь Кидман
Nicole Kidman
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