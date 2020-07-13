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Анайрин Барнард

Aneurin Barnard
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард Aneurin Barnard
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Дата рождения
8 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Бридженд, Уэльс, Великобритания
Рост
174 см
Биография Анайрина Барнарда

Анайрин Барнард родился 8 мая 1987 года в Бридженде в Великобритании. Его отец был шахтёром, а мать работала на фабрике. Анайрин с самого детства мечтал стать актёром.

В 2008 году он окончил Королевский колледж музыки и драмы и начал свою театральную карьеру. Он участвовал во многих спектаклях и мюзиклах Англии, став одним из самых известных молодых актёров. Вскоре после такого удачного начала в театре Анайрин решил попробовать себя в кино.

В 2010 году он появился в небольшой роли в историческом фильме «Железный рыцарь». Его кинокарьера складывалась удачно. За несколько лет актёр успел сыграть во многих известных фильмах, среди которых «Мария — королева Шотландии» и многие другие. Молодой актёр стремился развивать свой актёрский талант и принимал участие в съемках фильмов разных жанров, играя интересных, ярких и запоминающихся героев.

На телевидении первой заметной работой Анайрина стала второстепенная роль в сериале BBC «Война и мир», который вышел в 2016 году. Сериал был хорошо принят критиками и зрителями по всему миру.

Анайрин становится все более востребованным актёром, каждой новой ролью доказывая свой невероятный талант.

Интересные факты о Анайрине Барнарде
  • В 2010 году Анайрин стал лауреатом премии Лоуренса Оливье за главную роль в спектакле «Весеннее пробуждение».
  • Они хорошие друзья с актёром Иваном Реоном, с которым вместе играли в спектакле «Весеннее пробуждение».
  • Роль мечты для актёра — Джеймс Бонд.
  • В колледже он учился вместе с актрисой Кимберли Никсон, с которой они позже снялись вместе в пяти фильмах.
  • Кумиром для Анайрина является британский актёр Ричард Бёртон.
  • Анайрин был одним из претендентов на главную роль в фильме «Джек – покоритель великанов».
Фильмография Анайрина Барнарда
Опасный элемент
Опасный элемент
биография, драма 2019, Великобритания
6.0
Щегол
Щегол
драма 2019, США
7.0
История Дэвида Копперфилда
История Дэвида Копперфилда
драма, приключения 2019, Великобритания
0.0
Мистер Олимпия
Мистер Олимпия
биография, драма 2018, США
6.0
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
комедия 2017, Великобритания
6.0
Урожай дьявола
Урожай дьявола
драма, мелодрама, военный 2017, Канада
6.0
Эммануэль и правда о рыбах
Эммануэль и правда о рыбах
драма, триллер 2013, США
6.0
Цитадель
Цитадель
ужасы, драма, триллер 2012, Ирландия / Великобритания
5.0
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Розамунд Пайк в роли Марии Кюри в трейлере драмы «Опасный элемент» Премьера на Amazon состоится 24 июля. 
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13 июля 2020 11:21
«В этой борьбе нет победителей»: Розамунд Пайк в свежем трейлере байопика «Опасный элемент» История жизни ученых Марии и Пьера Кюри попадет на экраны в конце апреля.
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20 марта 2020 09:37
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