Анайрин Барнард родился 8 мая 1987 года в Бридженде в Великобритании. Его отец был шахтёром, а мать работала на фабрике. Анайрин с самого детства мечтал стать актёром.

В 2008 году он окончил Королевский колледж музыки и драмы и начал свою театральную карьеру. Он участвовал во многих спектаклях и мюзиклах Англии, став одним из самых известных молодых актёров. Вскоре после такого удачного начала в театре Анайрин решил попробовать себя в кино.

В 2010 году он появился в небольшой роли в историческом фильме «Железный рыцарь». Его кинокарьера складывалась удачно. За несколько лет актёр успел сыграть во многих известных фильмах, среди которых «Мария — королева Шотландии» и многие другие. Молодой актёр стремился развивать свой актёрский талант и принимал участие в съемках фильмов разных жанров, играя интересных, ярких и запоминающихся героев.

На телевидении первой заметной работой Анайрина стала второстепенная роль в сериале BBC «Война и мир», который вышел в 2016 году. Сериал был хорошо принят критиками и зрителями по всему миру.

Анайрин становится все более востребованным актёром, каждой новой ролью доказывая свой невероятный талант.