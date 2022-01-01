По улицам комод водили..., 1978

Киноальманах, состоящий из новелл-шуток по мотивам В.Панкова, А.Курляндского, А.Зорина, Л.Осадчука, А.Инина, в котором обыгрываются всевозможные смешные ситуации. 'Грабеж среди бела дня' - о покупателе, доверившем обкатку своего новенького велосипеда ребенку. 'С новинкой!' - о новом директоре большого гастронома, выясняющем у следователя меру наказаний за предполагаемое воровство. 'На волоске' - о пожилом пассажире пригородного поезда, размечтавшемся о встречах с девушкой, которая под напором его взгляда решила уступить старичку место. 'Экзамен' - о бывших коллегах-футболистах, выстраивающих свою карьеру за счет спортивных успехов. 'Мы едем, едем, едем...' - о легкомысленной девушке, часто меняющей своих женихов. 'Вредная работа' - о враче-взяточнике. 'Овчарка Барсик' - о том, как кот Барсик получил медаль на собачьей выставке. 'Урок' - о начальнике, который учился бюрократизму. 'Комод' - о комоде, в котором можно спрятаться двоим, чтобы не платить за проезд.