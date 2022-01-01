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По улицам комод водили... По улицам комод водили...
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По улицам комод водили..., 1978

1978 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Киноальманах, состоящий из новелл-шуток по мотивам В.Панкова, А.Курляндского, А.Зорина, Л.Осадчука, А.Инина, в котором обыгрываются всевозможные смешные ситуации. 'Грабеж среди бела дня' - о покупателе, доверившем обкатку своего новенького велосипеда ребенку. 'С новинкой!' - о новом директоре большого гастронома, выясняющем у следователя меру наказаний за предполагаемое воровство. 'На волоске' - о пожилом пассажире пригородного поезда, размечтавшемся о встречах с девушкой, которая под напором его взгляда решила уступить старичку место. 'Экзамен' - о бывших коллегах-футболистах, выстраивающих свою карьеру за счет спортивных успехов. 'Мы едем, едем, едем...' - о легкомысленной девушке, часто меняющей своих женихов. 'Вредная работа' - о враче-взяточнике. 'Овчарка Барсик' - о том, как кот Барсик получил медаль на собачьей выставке. 'Урок' - о начальнике, который учился бюрократизму. 'Комод' - о комоде, в котором можно спрятаться двоим, чтобы не платить за проезд.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 8 января 1978
Возраст 6+
Режиссер
Николай Ковальский
В ролях
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Валерий Носик
Валерий Носик
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Евгений Весник
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
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По улицам комод водили...
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