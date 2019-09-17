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Дорогой папа Дорогой папа
Киноафиша Фильмы Дорогой папа Отзывы о фильме «Дорогой папа»
Дорогой папа 2019 / Россия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Дорогой папа»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Бизнесмен Вадим Дюмин (Владимир Вдовиченков) не гнушается ничем, когда речь идет о миллионной прибыли. Сомнительные, но все еще легальные аферы привели его к вершине финансового Олимпа. Он владеет собственной сетью супермаркетов и вот-вот заключит выгодную сделку с китайскими партнерами. Однако финансовая империя может рухнуть в одночасье – оказывается, его фирма была официально оформлена на маму, которая недавно скончалась. Та же завещала все акции внучке (Валентина Ляпина), дочери…

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Nadezhda Kuzmina 17 сентября 2019, 20:51
Оценка
Не знаю для кого этот фильм, наверно скорее для старшеклассников. Мне было скучно. Совершенно не цепляет.
17 сентября 2019, 20:51 Ответить
Mikhail Kokin 24 сентября 2019, 13:43
Оценка
Очень добрый и динамично-эмоциональный Российский фильм!
24 сентября 2019, 13:43 Ответить
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