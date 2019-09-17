Наша рецензия

Бизнесмен Вадим Дюмин (Владимир Вдовиченков) не гнушается ничем, когда речь идет о миллионной прибыли. Сомнительные, но все еще легальные аферы привели его к вершине финансового Олимпа. Он владеет собственной сетью супермаркетов и вот-вот заключит выгодную сделку с китайскими партнерами. Однако финансовая империя может рухнуть в одночасье – оказывается, его фирма была официально оформлена на маму, которая недавно скончалась. Та же завещала все акции внучке (Валентина Ляпина), дочери…