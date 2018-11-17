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Заповедник Заповедник
Киноафиша Фильмы Заповедник Отзывы о фильме «Заповедник»
Заповедник 2018 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Заповедник»

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Наша рецензия

Из-за внеплановой встречи с зеленым змием гитариста Костю из группы турнули. Да еще и «волчий билет» ему выдали. Мол, не работать тебе, Костян, в шоу-бизнесе – тебя теперь даже лабухом в дешевую рыгаловку не возьмут. Как быть? Куда податься вечно молодому и вечно пьяному гению? В пушкинский музей? Впрочем, а почему бы и нет?! Там как раз ищут того, кто способен внятно пересказать методичку. Но вот незадача: надышавшись воздухом, который вдыхал Александр Сергеевич, наш виртуоз…

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Юра Шулаков 17 ноября 2018, 21:54
Интересно будет увидеть Безрукова в роли бухающего рокера, а не очередного романтического героя!
17 ноября 2018, 21:54 Ответить
ingrid_sezam 9 декабря 2018, 13:37
Оценка
Простите великодушно, но это просто очередная дрянь, а не кино, "Шедевры" подобного рода вызывают одно негодование! Почему если русский появляется на экране, то непременно пошлым и глупым, с выражением лица, не позволяющим заподозрить у него хоть малейший намёк на мысль и возвышенные чувства. Прочитав анонс о Русском варианте Диснейленда, представила себе времена А.С. Пушкина, атмосферу его чистых, красивых сказок, что-то возвышающее душу, обещающее сказку. А что на самом деле?! Авторы не любят Россию, не верят в её будущее, более того, убеждают нас, что мы быдло, не способное выглядеть цивилизованно. Гадость!
9 декабря 2018, 13:37 Ответить
alex 10 декабря 2018, 07:22
Оценка
не шедевр, конечно:) но смешной местами фильм.
Семчев хорош.
нормальный фильм. без мата. да, курят и пьют. но ценности традиционные сохраняет. Константин любит и творит. и всё вокруг его вдохновляет.
после просмотра так и тянет перечитать первоисточник.
10 декабря 2018, 07:22 Ответить
Оленька Иванова 12 декабря 2018, 10:41
в ответ на сообщение ingrid_sezam от 9 декабря 2018, 13:37
О Вы и представить себе не можете пошлость пушкинских времён
12 декабря 2018, 10:41 Ответить
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