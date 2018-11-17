Наша рецензия

Из-за внеплановой встречи с зеленым змием гитариста Костю из группы турнули. Да еще и «волчий билет» ему выдали. Мол, не работать тебе, Костян, в шоу-бизнесе – тебя теперь даже лабухом в дешевую рыгаловку не возьмут. Как быть? Куда податься вечно молодому и вечно пьяному гению? В пушкинский музей? Впрочем, а почему бы и нет?! Там как раз ищут того, кто способен внятно пересказать методичку. Но вот незадача: надышавшись воздухом, который вдыхал Александр Сергеевич, наш виртуоз…