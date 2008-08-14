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Ярослава Дегтярева
Yaroslava Degtyareva
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Ярослава Дегтярева
Ярослава Дегтярева
Yaroslava Degtyareva
Дата рождения
14 августа 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Ярославы Дегтяревой
Родилась 14 августа 2008 года. Ростов-на-Дону, Россия.
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Популярные фильмы
7.0
ЖГИ!
(2017)
4.4
Заповедник
(2018)
Фильмография Ярославы Дегтяревой
4.4
Заповедник
Zapovednik
драма, комедия
2018, Россия
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Рецензия
7
ЖГИ!
Zhgi!
драма
2017, Россия
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Рецензия
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