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Ярослава Дегтярева
Ярослава Дегтярева Yaroslava Degtyareva
Киноафиша Персоны Ярослава Дегтярева

Ярослава Дегтярева

Yaroslava Degtyareva

Дата рождения
14 августа 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Ярославы Дегтяревой

Родилась 14 августа 2008 года. Ростов-на-Дону, Россия.

Популярные фильмы

ЖГИ! 7.0
ЖГИ! (2017)
Заповедник 4.4
Заповедник (2018)

Фильмография Ярославы Дегтяревой

Заповедник 4.4
Заповедник Zapovednik
драма, комедия 2018, Россия
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ЖГИ! 7
ЖГИ! Zhgi!
драма 2017, Россия
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