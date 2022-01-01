|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Соло #1
|Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая
|2:01
|2
|Твои письма
|Сергей Безруков, Крестный папа / Сергей Довлатов
|3:59
|3
|«А вы Пушкина любите?»/Заповедник
|Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая
|2:18
|4
|Онегин
|Сергей Безруков, Крестный папа
|3:26
|5
|Прощание с Таней
|Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая
|1:19
|6
|Я помню чудное мгновенье
|Сергей Безруков, Крестный папа
|1:36
|7
|Почтальон
|Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон
|3:34
|8
|«Минное поле»/Соло на балконе
|Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая
|1:34
|9
|До скорой встречи
|Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон
|2:49
|10
|Заповедник-джаз
|Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая
|1:51
|11
|Молчание
|Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон
|4:14