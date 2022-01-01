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Заповедник Заповедник
Киноафиша Фильмы Заповедник Музыка из фильма «Заповедник» (2018)
Заповедник 2018 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Музыка из фильма «Заповедник» (2018)

Вся информация о фильме
Заповедник (Официальный саундтрек)
Заповедник (Официальный саундтрек) 11 композиций. Сергей Безруков, Крестный папа
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Соло #1 Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая 2:01
2 Твои письма Сергей Безруков, Крестный папа / Сергей Довлатов 3:59
3 «А вы Пушкина любите?»/Заповедник Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая 2:18
4 Онегин Сергей Безруков, Крестный папа 3:26
5 Прощание с Таней Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая 1:19
6 Я помню чудное мгновенье Сергей Безруков, Крестный папа 1:36
7 Почтальон Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон 3:34
8 «Минное поле»/Соло на балконе Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая 1:34
9 До скорой встречи Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон 2:49
10 Заповедник-джаз Сергей Безруков, Крестный папа / Тимур Эзугбая 1:51
11 Молчание Сергей Безруков, Крестный папа / Анна Матисон 4:14
Доступен список песен из фильма «Заповедник» (2018) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Заповедник» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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