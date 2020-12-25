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Леонид Агутин
Леонид Агутин
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Леонид Агутин
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Дата рождения
16 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Биография Леонида Агутина
Родился 16 июля 1968 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Леонида Агутина
Леонид Агутин. Cosmo life
документальный, концерт
2020, Россия / Куба / Мексика / США / Франция
0.0
Заповедник
драма, комедия
2018, Россия
4.0
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START выпустил тизер мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»
В канун Нового года онлайн-кинотеатр представит новый мультик о любимых детских героях.
Написать
25 декабря 2020 15:20
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За спиной Варум: Агутина заметили рядом с бывшей подопечной
Фанаты не перестают обсуждать личную жизнь знаменитости.
Написать
12 июля 2022 12:00
«Вдовий горб и пузо»: Агутина и Николаева высмеял известный блогер
Скандальная блогерша Лена Миро осудила внешний вид музыкантов.
Написать
26 июня 2022 13:27
«Не поддавайтесь истерике»: Агутин обратился к россиянам
Певец попросил верить тому, что он пишет в соцсетях.
Написать
18 июня 2022 14:10
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