«Женщины против мужчин: Крымские каникулы»: Рецензия Киноафиши

Так пахнет свобода

Костя, Вадим и Максим дошли до стадии, когда развод с женами - единственное решение. И, подписав необходимые документы и распрощавшись с супругами навсегда, они отправляются праздновать свободу в Крым. В отеле парни первым делом пытаются познакомиться с новыми «жертвами» и «переспать» три года брака. Но порох в пороховницах настолько отсырел, что отвечают им лишь их же экс-жены, которые случайно выбрали тот же отель. Теперь измена становится делом чести, а в перерывах герои пытаются усложнить жизнь своим бывшим половинам. Управляющего их отеля это все жутко не устраивает, т.к. каждая встреча экс-возлюбленных несет за собой разгром и жалобы от других гостей. Отель становится местом «финального» сражения полов, которое выявит тех, кто останется в нем, и отберет неудачников, которым придется выбрать для отдыха другое пристанище.

Кадр из фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Братья Сарик и Гевонд Андреасяны поняли, что от комедий на грани типа «Что творят мужчины!» и его продолжений много денег не собрать, так как у нас не расписать такой проект хорошо, а без этого и зрителей не найти. Поэтому они нацелились на развитие другой своей франшизы «Женщины против мужчин». Это незатейливая история о трех парах, у которых стандартные проблемы, дети и отсутствие секса, а единственное решение, по их мнению, это развод, а не разговор и обсуждение, что было бы логичнее. А чтобы зрители не заскучали, в проект добавили колоритную парочку Вадим Галыгин - Мария Горбань, которые отлично отрабатывают свои гонорары, постоянно создавая стрессовые ситуации.

Кадр из фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Как и в другой российской истории - «Все включено», в фильме «Женщины против мужчин» проходятся по всем аспектам отдыха (массаж, бассейн, караоке и еда), напоминая, что у нас, в том же Крыму, тоже есть пляжи и море. Зрителей убаюкивают телевизионным форматом, персонаж Елена Могучая - это прямо-таки программа «Ревизорро», а еще здесь вспоминают про «Любовь с первого взгляда». Ее ведет никто иной, как Алексей Рязанцев, генеральный директор кинокомпании «Каро-премьер», а еще дублер, продюсер и наш местный Стэн Ли, появляющийся в большинстве проектов, которые выпускает его компания. У них с Галыгиным получился замечательный диалог, в котором они обсуждают кино, причем и про «Защитников» Андреасяна упомянуть не забывают. Пока главные герои используют юмор на уровне пионерлагеря, где девочки знакомятся с тем, какими могут быть мальчики. На этом фоне развивается настоящая пародия на военные фильмы, где битва полов должна дать окончательный ответ, кто же главный в семье. Парочка сцен - прямые отсылки к классическим военным картинам, а саундтрек – прямо-таки «Чудо-женщина», перемешанная с «Дюнкерком».

Кадр из фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

Проект «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» подпадает под определение «так плохо, что даже хорошо». Это как бы комедия, с шутками о стереотипном отношении полов и неожиданной пародийностью ближе к финалу. Фильм, берущий большей частью своей музыкальностью и песнями, которые тут же застревают в подсознании. «Женщины против мужчин» выступают альтернативой «Пятидесяти оттенкам свободы», «Льду» и всему, что только может сделать ваш поход в кино приятным. А самый неожиданный герой здесь – «капитан очевидность» в исполнении общественного деятеля Романа Василенко, который проводит для гостей отеля лекции, как в фильме «Про любовь», напоминая о том, как построить отношения, правда, для этого нужно у его кооператива домик купить. Все здесь напоминает публике о том, что на море хорошо и спокойно, а пока у нас за окном творятся ужас и мрак, фильм вполне себе проходит в рамках жанра для всех и по доступной цене. Так еще и с наглой заявкой на продолжение. Хочется верить, что его главными героями станут новички и Галыгин с Горбань, т.к. на остальных персонажей и смотреть больше не хочется, и истории у них уже сказанные-пересказанные.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 февраля 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»