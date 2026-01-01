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Фильмография
Мэтью Заяц
Matthew Zajac
Киноафиша
Персоны
Мэтью Заяц
Мэтью Заяц
Matthew Zajac
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.7
Вальгалла: Сага о викинге
(2009)
5.7
Заклятье. Наши дни
(2017)
Фильмография Мэтью Заяц
5.7
Заклятье. Наши дни
The Crucifixion
ужасы, триллер
2017, Великобритания / Румыния
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Рецензия
6.7
Вальгалла: Сага о викинге
Valhalla Rising
приключения, боевик
2009, Дания / Великобритания
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