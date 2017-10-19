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Заклятье. Наши дни Заклятье. Наши дни
Киноафиша Фильмы Заклятье. Наши дни Отзывы о фильме «Заклятье. Наши дни»
The Crucifixion Заклятье. Наши дни 2017 / Великобритания / Румыния
6.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Заклятье. Наши дни»

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Наша рецензия

Священник и четыре монашки обвиняются в убийстве, они пытались изгнать демона из девушки, но та умерла по дороге в больницу. Молодая журналистка Николь отправляется в Румынию, чтобы попытаться выяснить, как же все происходило на самом деле и, правда ли, в истории есть паранормальный след. На месте патологоанатом подтверждает, что девушку убили, а местные жители не особо горят желанием делиться с приезжей своими историями, предполагая, что журналистка может все переврать для пущего драматизма.…

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Xenia 19 октября 2017, 01:19
Оценка
Надеялась на более интересный и страшный фильм...
19 октября 2017, 01:19 Ответить
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