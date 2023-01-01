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Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
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Заклятье. Наши дни
Заклятье. Наши дни, 2017: актеры и роли
The Crucifixion
Заклятье. Наши дни
2017 / Великобритания / Румыния
Трейлер
6.3
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.1
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Заклятье. Наши дни, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ксавье Жанс
Xavier Gens
В ролях
Софи Куксон
Sophie Cookson
Корнелиу Улич
Corneliu Ulici
Бриттани Эшворт
Brittany Ashworth
Мэтью Заяц
Matthew Zajac
Диана Владу
Diana Vladu
Раду Банзару
Radu Bânzaru
Хавьер Ботет
Javier Botet
Оливия Нита
Olivia Nita
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