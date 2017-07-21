Дом призраков, 2017

Режиссер фильма Рич Рэгсдэйл и его продюсер Кевин Рэгсдэйл – братья. Идея снять фильм пришла к ним, когда Рич поехали навестить брата в Таиланд. Прогуливаясь по окраинам Бангкока, они нашли район-призрак, в котором было около сотни оставленных домов. Братья начали фотографировать их, обшаривать снаружи и внутри, но вдруг, почувствовав зловещую атмосферу места поняли, что, возможно, это было плохой идеей. Однако хорошей идеей может быть снять фильм о подобном месте.

У Кевина большая большая семья со стороны его жены-тайки. Во время подготовки к написанию сценария они были бесценным источником информации. Кроме того, братья провели обширные исследования в Интернете, просмотрели многие тайские фильмы и комиксы ужасов и т.д. Многие декорации фильма основаны на их путешествиях по Таиланду. Даже персонаж Гого основан и назван в честь водителя, который возил Рэгсдейлов по Бангкоку.

Вопреки своему “низкому” жанру, основная тема фильма – культурные барьеры и пути их преодоления. Наблюдая за поведением своих соотечественников и других туристов в Таиланде, братья Рэгсдэйлы часто находили его неприятным и неуважительным, хотя это не всегда была вина путешественников, поскольку они не были знакомы с менталитетом и традициями страны. Отсюда и родился месседж картины – если не будешь вежливым в гостях, случится что-то плохое.

Фильм решили снимать в Таиланде, в Бангкоке, поскольку страна удачно сочетала восточную эстетику, наличие множества киностудий и чрезвычайно выгодный для производства курс доллара, который практически помог создателям выйти за рамки производственного бюджета.

Фильм снимался на анаморфотный объектив, чтобы раскрыть все прелести туманных тропических лесов Таиланда.

Рич Рэгсдэйл – большой фанат творчества режиссера Сэма Рэйми. В частности, в этой его работе просматривается больше влияние фильма Рэйми «Затащи меня в ад». Другими большими источниками вдохновения были фильмы Джона Карпентера и Дэвида Линча. У первого Рэгсдэйл позаимствовал умелое использование анаморфотной оптики, а у второго – общую мистическую атмосферу.

Бюджет фильма был чрезвычайно низким, в основном собранным на деньги частных инвесторов, поэтому на ранних этапах производства создатели сделали ряд решений, которые помогли им максимально уменьшить затраты на съемки картины. Одно из них – снимать только на натуре, без декораций. Это очень усложнило задачу и для съемочной группы, и для актеров, но придало фильму гораздо больше реализма и масштабности. Кроме того, дизайн призраков и спецэффектов в фильме на 95% состоит из практических эффектов: компьютерная графика была использована лишь для легкой коррекции изображения на последних стадиях постпродакшена.

Скаут Тэйлор-Комптон была первым и главным кандидатом братьев на роль Джули. К счастью, кастинг-директор фильма лично знал актрису и позвонил ей с предложением роли в первый же день кастинга. Это первый фильм, в котором Тэйлор-Комптон появляется обнаженной.

Святилище, которое оскверняют герои – настоящее, и в Таиланде они встречаются повсеместно. «Дом духов», как их обычно называют, представляет собой небольшой, подобный часовне дом, который вмещает предков или других духов, охраняющих основной жилой дом. Тайцы делают подношения этим духам, чтобы они были счастливы и чувствовали себя комфортно в загробной жизни.