Дом призраков, 2017

Дебютант большого экрана Рич Рэгсдэйл выпускает в прокат фильм «Дом призраков». В картине снялись такие актёры, как Скаут Тэйлор-Комптон («Американское преступление», «Ранэвэйс»), Джеймс Хеберт («Охотники на гангстеров», «Семь психопатов»), Марк Бун Джуниор («Помни», «Семь», «Игра»), Элана Крауш («Американская романтика») и другие.
Действие фильма происходит в Таиланде. Парочка американских туристов, Джим и его девушка Джули, нанимают в аэропорту вежливого шофера Гого и его фургон. Они осматривают Бангкок и узнают от Гого легенды о домах призраков, миниатюрных святилищах, в которых духи предков мирно живут и не преследуют живых.
Вскоре Джим предлагает Джули выйти за него замуж и дарит ей кольцо. В холле своего отеля они встречают британцев Роберта и Билли и приглашаются их отметить свою помолвку. После вечеринки парочка принимает приглашение Роберта посетить дома призраков на окраине города. Пока Джули спорит с пьяным Джимом, Роберт надевает шарф Джули на шею куклы, которую достает из часовни, а затем они с Билли сбегают, оставляя Джули и Джима в глуши.
Внезапно Джули становится очень плохо, и Джим звонит Гого, чтобы тот нашел их и отвезти Джули в больницу. Однако вместо этого шофер отвозит их в соседнюю деревню, где живут его тети. Там они отводят Джули к монаху, который надевает амулеты на ее запястье, после чего Джули сразу выздоравливает. Тем не менее, как только девушка снимает свои амулеты, у нее возникают ужасные видения. Что и зачем Роберт сделал с Джули, и как Джим сможет освободить ее от таинственного проклятья?
Режиссер фильма Рич Рэгсдэйл и его продюсер Кевин Рэгсдэйл – братья. Идея снять фильм пришла к ним, когда Рич поехали навестить брата в Таиланд. Прогуливаясь по окраинам Бангкока, они нашли район-призрак, в котором было около сотни оставленных домов. Братья начали фотографировать их, обшаривать снаружи и внутри, но вдруг, почувствовав зловещую атмосферу места поняли, что, возможно, это было плохой идеей. Однако хорошей идеей может быть снять фильм о подобном месте.
У Кевина большая большая семья со стороны его жены-тайки. Во время подготовки к написанию сценария они были бесценным источником информации. Кроме того, братья провели обширные исследования в Интернете, просмотрели многие тайские фильмы и комиксы ужасов и т.д. Многие декорации фильма основаны на их путешествиях по Таиланду. Даже персонаж Гого основан и назван в честь водителя, который возил Рэгсдейлов по Бангкоку.
Вопреки своему “низкому” жанру, основная тема фильма – культурные барьеры и пути их преодоления. Наблюдая за поведением своих соотечественников и других туристов в Таиланде, братья Рэгсдэйлы часто находили его неприятным и неуважительным, хотя это не всегда была вина путешественников, поскольку они не были знакомы с менталитетом и традициями страны. Отсюда и родился месседж картины – если не будешь вежливым в гостях, случится что-то плохое.
Фильм решили снимать в Таиланде, в Бангкоке, поскольку страна удачно сочетала восточную эстетику, наличие множества киностудий и чрезвычайно выгодный для производства курс доллара, который практически помог создателям выйти за рамки производственного бюджета.
Фильм снимался на анаморфотный объектив, чтобы раскрыть все прелести туманных тропических лесов Таиланда.
Рич Рэгсдэйл – большой фанат творчества режиссера Сэма Рэйми. В частности, в этой его работе просматривается больше влияние фильма Рэйми «Затащи меня в ад». Другими большими источниками вдохновения были фильмы Джона Карпентера и Дэвида Линча. У первого Рэгсдэйл позаимствовал умелое использование анаморфотной оптики, а у второго – общую мистическую атмосферу.
Бюджет фильма был чрезвычайно низким, в основном собранным на деньги частных инвесторов, поэтому на ранних этапах производства создатели сделали ряд решений, которые помогли им максимально уменьшить затраты на съемки картины. Одно из них – снимать только на натуре, без декораций. Это очень усложнило задачу и для съемочной группы, и для актеров, но придало фильму гораздо больше реализма и масштабности. Кроме того, дизайн призраков и спецэффектов в фильме на 95% состоит из практических эффектов: компьютерная графика была использована лишь для легкой коррекции изображения на последних стадиях постпродакшена.
Скаут Тэйлор-Комптон была первым и главным кандидатом братьев на роль Джули. К счастью, кастинг-директор фильма лично знал актрису и позвонил ей с предложением роли в первый же день кастинга. Это первый фильм, в котором Тэйлор-Комптон появляется обнаженной.
Святилище, которое оскверняют герои – настоящее, и в Таиланде они встречаются повсеместно. «Дом духов», как их обычно называют, представляет собой небольшой, подобный часовне дом, который вмещает предков или других духов, охраняющих основной жилой дом. Тайцы делают подношения этим духам, чтобы они были счастливы и чувствовали себя комфортно в загробной жизни.
Американская пара, Джим и Джулия, в поисках экзотики приезжает в Таиланд. Случайные знакомые предлагают им развлечься и посетить скрытый в лесной чаще Дом призраков, место, где духи мертвых общаются с живыми. Молодые люди отправляются в путешествие, не подозревая, что это станет началом целой цепочки ужасных событий. Ведьма ведьм уже открыла на них охоту. А на Джулию уже легло проклятие, которое практически невозможно снять…
безобразный, как будто студенческая работа, фильм!
как вообще это в кинотеатре можно показывать???
не рекомендую смотреть!