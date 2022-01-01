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Лесли Дэвид Бэйкер
Лесли Дэвид Бэйкер
Leslie David Baker
О персоне
Фильмография
Лесли Дэвид Бэйкер
Leslie David Baker
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Дата рождения
19 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
180 см
Биография Лесли Дэвида Бэйкера
Родился 19 февраля 1958 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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