Киноафиша Фильмы Игрушки для взрослых Награды и номинации фильма Игрушки для взрослых

Награды и номинации фильма Игрушки для взрослых 2018

Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Худшая женская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
