«Игрушки для взрослых»: Рецензия Киноафиши

Кошмар на улице Сезам

Режиссёр Брайан Хенсон решил отряхнуть от пыли старые игрушки своего отца Джима – создателя «Маппет-шоу» – и вдохнуть в них новую жизнь. Местом действия комедии «Игрушки для взрослых» он выбрал Лос-Анджелес. Многонациональный город сплотился ненавистью к новому меньшинству – плюшевым куклам, которые живут бок о бок с людьми. Полицейский в отставке Фил Филлипс - одна из таких кукол. После увольнения по подозрению в сочувствии к кукле-преступнику и из-за неудачного выстрела, оставившего плюшевую девочку сиротой, Филлипсу пришлось податься в частные детективы. В поисках улик для сексуальной клиентки Сандры Уайт, главный герой оказывается на месте преступления. Чтобы снять с себя подозрения, ему предстоит провести собственное расследование и найти убийцу бывших актёров некогда популярного кукольного шоу.

Кадр из фильма «Игрушки для взрослых»

Хотя фильм и заявлен как комедия, детективная составляющая «Игрушек для взрослых» оказалась гораздо сильнее комичной. Шутки строятся либо на каламбурах, либо на откровенной пошлости и не работают из-за своей прямолинейности. А сцену в секс-шопе для кукол с осьминогом и коровой хотелось бы забыть навсегда. Тема дискриминации также подаётся в лоб и особых эмоций не вызывает. Параллель между жизнью кукол и судьбой мигрантов в США подчёркивается весь фильм: куклы не могут найти хорошую работу, многие сидят на сахарной пудре, действующей на игрушки, как наркотик, есть даже целое гетто, куда человеку заходить опасно.

Кадр из фильма «Игрушки для взрослых»

Расследование и полицейская тематика необходимы режиссёру только для завязки сюжета и развития повествования. Происходящее на экране не мотивирует зрителя гадать, кто убийца и что вообще здесь происходит. Детективная сторона «Игрушек для взрослых» с загадочной серией убийств могла бы увлечь зрителя, если бы 20 лет назад Роберт Земекис не снял комедию «Кто подставил кролика Роджера». Пародия не получается ни на детективный жанр, ни на полицейскую драму, хотя трагичная история прошлого напарников должна способствовать конфликту. И в начале фильма он вроде как есть, детектив Конни Эдвардс (Мелисса Маккарти) на дух не переносит Фила, но каким образом бывшие коллеги находят общий язык – совершенно непонятно.

Кадр из фильма «Игрушки для взрослых»

Мужеподобная и резкая Маккарти в своём привычном амплуа провоцирует предсказуемые шутки и сама без устали язвит. В какой-то момент её становится даже слишком много. Остальные актёры – Элизабет Бэнкс в роли бывшей возлюбленной Фила, Джоэл Макхэйл, играющий тупого агента ФБР – остаются в тени. Исключение составляет разве что Майа Рудольф, сумевшая воссоздать образ милой влюблённой в Фила секретарши Бабблз, к которой можно даже проникнуться сочувствием. Несмотря на то, что специально для фильма были сделаны 125 кукол, персонажи остались клишированными, так что «Игрушки для взрослых» - яркий пример того, как плохой сценарий и непрописанные герои могут запороть оригинально исполненный художником-постановщиком замысел режиссёра.

Кадр из фильма «Игрушки для взрослых»

Любителям грязного юмора и поклонникам «Американского пирога» «Игрушки для взрослых» помогут приятно провести время, но надо понимать, что такое кино далеко не для всех. Считать его социальной сатирой наивно, пародией на «Маппет-шоу» - тем более. Мало кто помнит, что до оскороносной трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снял чёрную комедию «Познакомьтесь с Фиблами». Но если в 1989 году стёб над «Маппетами» был свеж и являлся скорее издёвкой над миром шоу-бизнеса, то сегодня «Игрушки для взрослых» Хенсона всего лишь опустили плюшевых кукол ниже пояса.

Леонид Аверин

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Игрушки для взрослых»