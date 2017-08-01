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Видимо, главный тренд 2017 года — спасение девочек стареющими сильными мужчинами с сединой в бороде. Совсем рядом с уже ставшим мировой легендой «Логаном» на экраны вышел фильм канадского режиссёра Алена Дерошера «Охранник», в котором уже немолодой Антонио Бандерас, по подобию знаменитого Росомахи, готов пожертвовать жизнью ради защиты ребёнка. Бандерас играет бывшего военного офицера, который, уйдя в отставку, долгое время не может найти себе работу. Не…