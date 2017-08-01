Видимо, главный тренд 2017 года — спасение девочек стареющими сильными мужчинами с сединой в бороде. Совсем рядом с уже ставшим мировой легендой «Логаном» на экраны вышел фильм канадского режиссёра Алена Дерошера «Охранник», в котором уже немолодой Антонио Бандерас, по подобию знаменитого Росомахи, готов пожертвовать жизнью ради защиты ребёнка. Бандерас играет бывшего военного офицера, который, уйдя в отставку, долгое время не может найти себе работу. Не…
Это двоякие ощущения... вроде бы фильм и неплохой, чем-то напомнил а-ля конец 90-х, с другой стороны-в фильме почти отсутствует логика, ну а что я хотела от боевика?! Бандерас как всегда крут, он и "вырубит" быстро и тем не менее по-отцовски защитит. Конечно были моменты классики, когда главный герой бежит с двумя пушками в руках и расстреливает нескольких людей одновременно, без таких моментов никуда😆
Это не самый плохой фильм из просмотренных мной, но и не вызвал какого-то восторга...чтобы отвлечься да, самое оно. А вот муж пожалел времени, ему вообще не понравилось😟
Сам сюжет был показан на экранах уже не раз - история о девочке, которая пыталась спастись от бандитов, которые были на всё готовы, лишь бы избавиться от неё.
Итог: никто не смог защитить - Бандерас смог! И в конце хэппи энд, чтд😊
И да, Бандерас в свои года еще ого-го!!!😆
Актеры сыты, зрители довольны
И по большому счету хорошо
Вот только где-то в глубине, невольно:
Какого х….. я сюда пришел
И ведь по совести-то, в общем-то, проник
А так все клево, круто- посмотри
Бандерас лихо прыгает в машины
И вслед за ним бегут нетопыри
И черные как вакса лимузины
Но ты же помнишь, 20 лет назад…
Нам всем тогда казалось - счастье будет
Мы верили, мы спорили, что да...
Ну здесь чуть-чуть не так, но не беда…
А кто теперь вот ЭТО то обсудит?!
Ты жив. Я жив (хотя уже недолго).
Боль в сердце тоже, в принципе жива.
А этот мир-куда он подевался?
А может он нас будит по ночам?
А я все бормочу свои слова…
И мне уже почти неважно СКОЛЬКО
И дождь шумит по битым кирпичам….
Видимо, и режиссер фильма "Охранник" (2017) Ален Дерошер утомился это слушать, и его фильм рассказывает нам про одну необычную смену ночной охраны в торговом центре. Главного героя, бывшего военного Эдди Дикон играет всеми любимый Антонио Бандерас, и с первых минут знакомства с его новыми коллегами кажется, что его работа в этой "бригаде" будет из серии "один я в белом пальто стою красивый". Да и в целом, это все с самого начала выглядит так, будто он, несмотря на непройденный осмотр психиатра, единственный профессионал во всей этой истории - даже мощные маршалы США на не менее мощных джипах везущие загадочного "свидетеля" (девочку лет 11), выставлены идиотами, за которыми бандиты невозмутимо убирают с асфальта кровь швабрами (sic!). В грозной и могучей смене охраны - девушка, которая стреляет из лука (серьезно? Это тренд такой?), дядечка-паникер лет 40, крайне юный азиат в красных ботинках, и молодой человек с поражающими воображение бакенбардами и чёлкой. Разве что бабушки нет, а жаль. С ней оборона торгового центра с целью защитить маленькую свидетельницу от анимешных (я не издеваюсь, у них модные капюшоны, катаны на спине и альпинистский топорик) злодеев-наемников какого-то наркоклана была бы эффективнее и эпичнее.
Впрочем, эпичности фильму хватает - тут и горящие диваны, и чемодан денег, и штурм стеклянных дверей машиной, и гвозди из самодельных бомб в черепах злодеев, и перестрелки, и жуткие фразы типа "зачистить фудкорт", и заглушенная связь, не обошлось, конечно, и без взрыва фургона. Благо, локация - гигантский торговый центр с множеством отделов и разного рода служебными помещениями - позволяет устроить своего рода более взрослую версию фильма "Один дома", хотя до него, если честно, "Охраннику" далеко.
Почему?
Помните про то, что у нашего героя не пройден осмотр психиатра? Вообще,с самого начала нам представляют Эдди как такого сурового мученика с кучей проблем, которому работа нужна прямо сейчас, который живёт в мотеле вместо того, чтобы вернуться домой к жене и дочери. И мы ждём, пока история с тем, что он военный, станет чем-то большим, чем просто организованными перестрелками. Мы ждём, пока нам объяснят, что же помешало ему пройти этот пресловутый осмотр и найти работу получше.
И мы ничего не дожидаемся. Сценаристы, видимо, плевать хотели на то самое чеховское ружье. Кажется, что главный герой - другой охранник, дядя-паникер, которому вся это бойня вообще не нужна. У него хотя бы некоторая эволюция происходит, трус в начале, в конце он погибает после попытки вывести ребенка из-под обстрела. Мы ему не всегда симпатизируем, но мы его всегда понимаем.
Эдди мы не понимаем вообще, намеков явно недостаточно. Многовато вопросов остаётся для этого жанра, для боевика - почему его семья в другом штате? Почему он берется за эту работу под начальством хамского молодого человека с бакенбардами? Почему он так близко к сердцу принимает замечания главной героини по поводу того, что он "плохой отец"? Почему когда жена и дочь встречают его, девочка прячется за мать? Что за история с психиатром? Эдди явно не бухгалтер-предатель, жертва наркомафии, как отец главной героини - тогда что за дела с дочерью, почему он будто оправдывается и бежит, он что, болен? Может, даже бьёт ее? Персонаж Антонио Бандераса, который мог бы стать для зрителя живым человеком, как это бывает с хорошо написанными героями, в итоге получился какой-то покрашенной под личность болванкой.
Похожая история и со злодеями - проникновенный финальный монолог главного убийцы на меня лично впечатления не произвел. Вообще об антагонистах мало что понятно, это реально какая-то полумифическая карикатурная наркомафия с капюшонами, снайперамии прочей атрибутикой. Кто они? Любящие карательные меры ребята, которые продают метамфетамин?.. Или не
его?.. Почему такая могущественная организация боится одного окружного шерифа, проезжающего мимо места действия, если они уже подняли шум?
И оттого непонятно, что хотела сделать команда фильма - если боевичок с интересной идеей и всякими модными смешными ходами, то, в целом, более-менее получилось, но зрителю стоит некоторых усилий не смеяться в голос от явного бреда типа стрельбы из лука по суровым бандитам с катанами (нет, серьезно, это какие-то "Черепашки-ниндзя") и в целом от всего этого "закоса" под триллер?.. или комикс?.. или драму?.. или такую себе поучительную историю про маленьких людей?.. Словом, все это не очень качественно, но очень забавно. Надеюсь, так и задумано.
Наверное, тут, как и везде, каждому свое. Моя оценка - 5 взорванных автомобилей из 10.
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