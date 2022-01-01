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Башар Рахаль
Башар Рахаль
Bashar Rahal
О персоне
Фильмография
Башар Рахаль
Bashar Rahal
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Дата рождения
20 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Башара Рахаля
Родился 20 октября 1974 года. Дубаи, ОАЭ.
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Фильмография Башара Рахаля
Охранник
боевик
2017, США
6.0
Сентябрь в Ширазе
триллер
2016, США
6.0
XIa
комедия
2016, Болгария
7.0
Уцелевшая
триллер, боевик
2015, США
5.0
Прямой контакт
боевик, триллер
2009, США / Германия
4.0
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