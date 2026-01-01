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Фильмография
Марк Смит
Mark Smith
Киноафиша
Персоны
Марк Смит
Марк Смит
Mark Smith
Дата рождения
30 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Биография Марка Смита
Родился 30 сентября 1969 года. Лондон, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.6
Робин Гуд
(2006)
7.0
Падение ангела
(2019)
6.7
Охотники за древностями
(1999)
Фильмография Марка Смита
5.9
Призрачный воин
The Phantom Warrior
приключения, фэнтези, фантастика
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
2.9
Право на любовь 2
Heropanti 2
боевик, мелодрама
2022, Индия
Смотреть трейлер
5.8
Барракуда
The Enforcer
боевик, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Падение ангела
Angel Has Fallen
боевик, триллер
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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5.8
Ярди
Yardie
криминал
2018, Великобритания
Смотреть трейлер
6.1
Ограбление в ураган
The Hurricane Heist
боевик, триллер
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Обет молчания
Act of Vengeance
боевик
2017, Болгария
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Охранник
Security
боевик
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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