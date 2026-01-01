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Марк Смит
Марк Смит Mark Smith
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Марк Смит

Mark Smith

Дата рождения
30 сентября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник

Биография Марка Смита

Родился 30 сентября 1969 года. Лондон, Великобритания.

Популярные фильмы

Робин Гуд 7.6
Робин Гуд (2006)
Падение ангела 7.0
Падение ангела (2019)
Охотники за древностями 6.7
Охотники за древностями (1999)

Фильмография Марка Смита

Призрачный воин 5.9
Призрачный воин The Phantom Warrior
приключения, фэнтези, фантастика 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Право на любовь 2 2.9
Право на любовь 2 Heropanti 2
боевик, мелодрама 2022, Индия
Смотреть трейлер
Барракуда 5.8
Барракуда The Enforcer
боевик, триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Падение ангела 7
Падение ангела Angel Has Fallen
боевик, триллер 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ярди 5.8
Ярди Yardie
криминал 2018, Великобритания
Смотреть трейлер
Ограбление в ураган 6.1
Ограбление в ураган The Hurricane Heist
боевик, триллер 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Обет молчания 5.6
Обет молчания Act of Vengeance
боевик 2017, Болгария
Смотреть трейлер Рецензия
Охранник 6
Охранник Security
боевик 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
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