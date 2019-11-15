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Line of Duty

По долгу службы, 2019

2019 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции похищена. В погоне за похитителем полицейский Фрэнк Пенни нарушает приказ и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает его. Понимая, что каждая минута на счету он решает действовать самостоятельно. На помощь ему приходит журналистка Ева Брукс, чей канал новостей в прямом эфире транслирует каждый его шаг. Пока город следит за происходящим, на улицах разворачивается настоящая война. Кто-то готов любой ценой уничтожить полицейского, совершившего роковую ошибку. Преследуемые властями и неизвестным, Фрэнк и Ева вступают в смертельную гонку со временем.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 ноября 2019
Премьера в мире 15 ноября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Стивен С. Миллер
Стивен С. Миллер
В ролях
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Кортни Итон
Кортни Итон
Бен МакКензи
Бен МакКензи
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Джессика Лу
Джессика Лу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По долгу службы 3 постера
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