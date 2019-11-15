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Постер фильма По долгу службы
5.4
Киноафиша Фильмы По долгу службы
5.4

По долгу службы

, 2019
Line of Duty
Великобритания / боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма По долгу службы
5.4

О фильме

Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции похищена. В погоне за похитителем полицейский Фрэнк Пенни нарушает приказ и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает его. Понимая, что каждая минута на счету он решает действовать самостоятельно. На помощь ему приходит журналистка Ева Брукс, чей канал новостей в прямом эфире транслирует каждый его шаг. Пока город следит за происходящим, на улицах разворачивается настоящая война. Кто-то готов любой ценой уничтожить полицейского, совершившего роковую ошибку. Преследуемые властями и неизвестным, Фрэнк и Ева вступают в смертельную гонку со временем.

В ролях

Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Фрэнк Пенни
Кортни Итон
Кортни Итон
Ава Брукс
Бен МакКензи
Бен МакКензи
Dean Keller
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Volk
Джессика Лу
Джессика Лу
Clover Nestel
Дина Мейер
Дина Мейер
Ruth Carter
Jan Jeffcoat
News Anchor
Kaj Goldberg
News Anchor
Элайджа М. Купер
Элайджа М. Купер
D
Gary Peebles
Bunny
Режиссер Стивен С. Миллер
Сценарист Jeremy Drysdale
Композитор The Newton Brothers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 ноября 2019
Премьера в мире 15 ноября 2019
Дата выхода
3 января 2020 Великобритания
25 декабря 2019 Португалия
27 марта 2020 Тайвань
MPAA R
Сборы в мире $646 389
Производство Solution Entertainment Group, Hassik Films, Head Gear Films
Другие названия
Line of Duty, Rescate frenético, 64 Minutes - Wettlauf gegen die Zeit, 64 minutes chrono, A última chance, En acto de servicio, Görev Başında, Hajsza élő adásban, In the Line of Duty, Įstatymo vardu, Krytyczna godzina, Ligne d'attaque, Line of Duty - O Resgate, Live!, Live! Corsa contro il tempo, LIVE! Wettlauf gegen die Zeit, Na dužnosti, The Drop, Tööliin, Última Chance, Ve službě, Τέλος χρόνου, По долгу службы, Службовий обов'язок, ライブリポート, 絕命直播, Line of Duty: A Última Chance, Live, ライブリポート：2019

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 21 голос
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3642 В жанре «боевик»  794 В жанре «криминал»  261 В жанре «триллер»  762 В фильмах Великобритании  280 В фильмах 2019 года  134
Обновлено 29 июня 2024

Цитаты

Ава Брукс [Фрэнк разбивает телефон на тротуаре] Чувак, тебе срочно надо перейти на безкофеиновый.
Фрэнк Пенни Нет, мне нужна машина!
Ава Брукс Разве нельзя просто завести её проволокой?
Фрэнк Пенни Ты слишком много смотришь телевизор.
Ава Брукс У меня нет телевизора.
Фрэнк Пенни Конечно нет. А как насчёт машины? Или ты просто паришься на запахах пачули?

Отзывы о фильме

Weteran Mc 29 июня 2024, 00:36
"По долгу службы" - британский драйвовый криминальный боевик об отстранённом полицейском, который обязан за 64 минуты найти похищенную дочь… Читать дальше…
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