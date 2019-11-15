По долгу службы, 2019

Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции похищена. В погоне за похитителем полицейский Фрэнк Пенни нарушает приказ и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает его. Понимая, что каждая минута на счету он решает действовать самостоятельно. На помощь ему приходит журналистка Ева Брукс, чей канал новостей в прямом эфире транслирует каждый его шаг. Пока город следит за происходящим, на улицах разворачивается настоящая война. Кто-то готов любой ценой уничтожить полицейского, совершившего роковую ошибку. Преследуемые властями и неизвестным, Фрэнк и Ева вступают в смертельную гонку со временем.
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