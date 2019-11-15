По долгу службы, 2019

Ава Брукс [Фрэнк разбивает телефон на тротуаре] Чувак, тебе срочно надо перейти на безкофеиновый.

Фрэнк Пенни Нет, мне нужна машина!

Ава Брукс Разве нельзя просто завести её проволокой?

Фрэнк Пенни Ты слишком много смотришь телевизор.

Ава Брукс У меня нет телевизора.