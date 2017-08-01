Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ален Дерошер
Ален Дерошер
Alain Desrochers
О персоне
Фильмография
Новости
Ален Дерошер
Alain Desrochers
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Алена Дерошера
Родился в Канаде.
Развернуть
Фильмография Алена Дерошера
Охранник
боевик
2017, США
6.0
Нитро Раш
боевик, криминал, драма
2016, Канада
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Охранник»
Вчера федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания Кинологистика организовали предпремьерный пресс-показ боевика «Охранник» с Антонио Бандерасом в главной роли. Площадкой
Написать
1 августа 2017 14:34
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Охранник»
31 июля в кинотеатре «Синема 5» в ТРК «Порт Находка» состоится пресс-показ захватывающего боевика «Охранник» с Антонио Бандерасом в главной роли. Мероприятие
Написать
25 июля 2017 10:30
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России