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Hunter's Prayer

Время псов, 2017

2017 / Германия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов «Терминатор 3: Восстание машин» и «Суррогаты» Джонатан Мостоу выпускат в прокат свой новый фильм «Время псов». Главную роль в картине сыграл звезда «Аватара» Сэм Уортингтон. Также в ленте снялись Одейя Раш («Ужастики», «Посвящённый»), Эми Ландекер («Доктор Стрэндж»), Аллен Лич (сериал «Аббатство Даунтон») и другие.

Главный герой фильма - наёмный убийца по имени Лукас. Однажды ему поручают убить молодую девушку Эллу. Однако в нужный момент он так и не нажимает на курок. Вместо этого обстоятельства вынуждают их заключить союз и попытаться отомстить за убийство семьи Эллы.

 

- Изначально главную героиню должна была сыграть Хейли Стайнфилд

- Фильм снимался в Йоркшире и в Венгрии

- Бюджет фильма составил 17 миллионов долларов

- Режиссёром изначально должен был стать Филлип Нойс («Власть страха», «Мёртвый омут»)

- Пальто главного героя является оммажем образу персонажа Роберта де Ниро из фильма «Таксист»

Убийца помогает молодой женщине отомстить за смерть семьи

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера в мире 8 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джонатан Мостоу
Джонатан Мостоу
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Одейя Раш
Одейя Раш
Эми Ландекер
Эми Ландекер
Вероника Эчеги
Вероника Эчеги
Аллен Лич
Аллен Лич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Время псов 4 постера
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Время псов
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Женщинам — цветы, детям — мороженое. Видимо, оперируя такой, казалось бы, благой, но недальновидной логикой Марк Хатто решает опрокинуть работодателя на деньги и тем самым получает бонусную надбавку в виде киллера на пороге. А всё потому что при устройстве на работу надо поинтересоваться, не является ли начальник-бизнесмен по совместительству наркобароном! Таким образом, оказавшись застреленным вместе с женой в собственном доме, злополучный семьянин оставляет свою шестнадцатилетнюю…
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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