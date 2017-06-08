Время псов, 2017

Режиссёр фильмов «Терминатор 3: Восстание машин» и «Суррогаты» Джонатан Мостоу выпускат в прокат свой новый фильм «Время псов». Главную роль в картине сыграл звезда «Аватара» Сэм Уортингтон. Также в ленте снялись Одейя Раш («Ужастики», «Посвящённый»), Эми Ландекер («Доктор Стрэндж»), Аллен Лич (сериал «Аббатство Даунтон») и другие.

Главный герой фильма - наёмный убийца по имени Лукас. Однажды ему поручают убить молодую девушку Эллу. Однако в нужный момент он так и не нажимает на курок. Вместо этого обстоятельства вынуждают их заключить союз и попытаться отомстить за убийство семьи Эллы.