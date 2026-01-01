Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Лиам МакИнтайр
Liam McIntyre
Киноафиша
Персоны
Лиам МакИнтайр
Лиам МакИнтайр
Liam McIntyre
Дата рождения
8 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Аделаида, Южная Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Биография Лиама МакИнтайра
Родился 8 февраля 1982 года. Аделаида, Южная Австралия, Австралия.
Развернуть
Популярные фильмы
8.5
Спартак: Кровь и песок
(2010)
7.5
Звездный путь: Нижние палубы
(2020)
7.4
Они
(2021)
Фильмография Лиама МакИнтайра
6.4
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One
боевик, приключения, анимация
2024, США
6.1
Лига Справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 2
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Two
анимация
2024, США
6.1
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
боевик, приключения, анимация
2024, США
Смотреть трейлер
6.6
Человек-коала
комедия, боевик, приключения
2023, Австралия/США
6.7
Дорога в один конец
Bring Him to Me
криминал, триллер
2023, Австралия
Смотреть трейлер
6.2
Проектирование Рождества с тобой
Mistletoe Moments
мелодрама
2023, США
7.4
Они
ужасы
2021, США
7.5
Звездный путь: Нижние палубы
комедия, фантастика
2020, США
Показать еще
Новости о Лиаме МакИнтайре
Дебютантка из России снимется голливудской драме с Лиамом Макинтайером
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Охранник»
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды
«Первый отдел-6», конечно, жду с нетерпением: но вот еще 3 российских сериала, которые не хочу пропустить
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить