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Лиам МакИнтайр
Лиам МакИнтайр Liam McIntyre
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Лиам МакИнтайр

Liam McIntyre

Дата рождения
8 февраля 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Аделаида, Южная Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Актер озвучки

Биография Лиама МакИнтайра

Родился 8 февраля 1982 года. Аделаида, Южная Австралия, Австралия.

Популярные фильмы

Спартак: Кровь и песок 8.5
Спартак: Кровь и песок (2010)
Звездный путь: Нижние палубы 7.5
Звездный путь: Нижние палубы (2020)
Они 7.4
Они (2021)

Фильмография Лиама МакИнтайра

Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1 6.4
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях, часть 1 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part One
боевик, приключения, анимация 2024, США
Лига Справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 2 6.1
Лига Справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 2 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Two
анимация 2024, США
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 6.1
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three
боевик, приключения, анимация 2024, США
Смотреть трейлер
Человек-коала 6.6
Человек-коала
комедия, боевик, приключения 2023, Австралия/США
Дорога в один конец 6.7
Дорога в один конец Bring Him to Me
криминал, триллер 2023, Австралия
Смотреть трейлер
Проектирование Рождества с тобой 6.2
Проектирование Рождества с тобой Mistletoe Moments
мелодрама 2023, США
Они 7.4
Они
ужасы 2021, США
Звездный путь: Нижние палубы 7.5
Звездный путь: Нижние палубы
комедия, фантастика 2020, США
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