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Лиза Климова
Лиза Климова Liza Klimova
Киноафиша Персоны Лиза Климова

Лиза Климова

Liza Klimova

Дата рождения
14 августа 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Актер озвучки

Биография Лизы Климовой

Родилась 14 августа 1989 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Грузовички 7.8
Грузовички (2026)
Отец Матвей 7.2
Отец Матвей (2014)
Измены 7.0
Измены (2015)

Фильмография Лизы Климовой

Война и мир
Война и мир Voyna i mir
драма 2027, Россия
Грузовички 7.8
Грузовички Gruzovichki
анимация 2026, Россия
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Большое путешествие. Специальная доставка 5.7
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анимация, семейный 2022, Россия / Венгрия
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Лёгкое знакомство 5.2
Лёгкое знакомство Lyogkoe znakomstvo
мелодрама 2022, Россия
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Полное погружение 4.8
Полное погружение Magic Arch 3D
анимация, комедия 2020, Россия
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(Не)случайные истории (Ne)sluchayniye istorii
мелодрама, комедия, драма 2020, Россия
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Мысленный волк 4.3
Мысленный волк Myslennyy volk
драма, мистика 2019, Россия
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Блестящей жизни лепесток 4.4
Блестящей жизни лепесток Blestyashchey zhizni lepestok
мелодрама 2016, Россия
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Новости о Лизе Климовой
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Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
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