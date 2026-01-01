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Лиза Климова
Liza Klimova
Киноафиша
Персоны
Лиза Климова
Лиза Климова
Liza Klimova
Дата рождения
14 августа 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Лизы Климовой
Родилась 14 августа 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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