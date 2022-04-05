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Валерия Гай Германика - Фильмы

- Валерия Гай Германика - «Все умрут, а я останусь»

- Валерия Гай Германика - «Школа»

- Валерия Гай Германика - «Краткий курс счастливой жизни»

Валерия Гай Германика - Личная жизнь



Валерия Игоревна Дудинская родилась 1 марта 1984 года, ее отец Игорь Дудинский - журналист, мать зовут Наталья. Позже будущий режиссер поменяла имя в паспорте на Валерия Гай, фамилию на Германика, а отчество на Александровна, по отчиму. Она окончила киношколу Марины Разбежкиной «Интерньюс», при этом неоднократно утверждала, что проходила практику, работая оператором на порно-студии.





Валерия Гай Германика - Фильмы



Первым фильмом Германики стала короткометражка «Сестры» 2005 года, а уже второй ее фильм «Девочки» попал в программу «Кинотавра», где получил приз за лучшую короткометражную ленту. В 2007 году режиссер выпустила документальную картину «День рождения инфанты» о людях, практикующих садомазохизм, и она вошла в основную программу «Кинотавра». Фильм 2008 года «Все умрут, а я останусь» был показан в программе «Неделя критики» на Каннском фестивале и получил приз «Золотая камера» за лучший дебютный полнометражный фильм. В 2009 году начались съемки «Школы» - резонансного сериала о девятиклассниках, а в 2012 году Германика выпустила еще один сериал - «Краткий курс счастливой жизни». Также в этом году она снялась в фильме Марии Саакян «Энтропия» о пятерых богемных приятелях, которые ждут грядущий конец света и снимают об этом кино.



Валерия Гай Германика - «Все умрут, а я останусь»



Фильм 2008 года о трех девятиклассницах - Кате (Полина Филоненко), Вике (Ольга Шувалова) и Жанне (Агния Кузнецова), которые озабочены мальчиками, алкоголем и дискотекой. Они втроем сбегают с урока геометрии и дают клятву дружбы, поэтому Катя, боясь, что родители в очередной раз побьют ее за прогул, сбегает из дома к Жанне. Жанна тем временем демонстративно режет руку лезвием, чтобы манипулировать напуганной матерью (Инга Оболдина), которая боится наказывать ее. Крепкая дружба трех девочек рушится, когда директор объявляет, что школьную дискотеку отменят, если Катя не вернется к родителям - и под давлением подруг Катя возвращается домой. Фильм снят без использования операторских рельсов, а актрисы почти во всех сценах пьют настоящий алкоголь. Кроме того, драки в кадре настоящие, только одна самая жестокая сцена смягчена, но и она снималась с настоящей кровью и синяками.





Валерия Гай Германика - «Школа»



В 2010 году Германика сняла сериал «Школа» для Первого канала, насчитывающий 69 серий. Действия разворачиваются в 9 «А» классе обычной московской школы, в который приходит новый ученик Илья Епифанов (Алексей Литвиненко). Одновременно с этим тяжело заболевает классный руководитель Анатолий Германович Носов, и класс, который был образцовым, выходит из-под контроля. Внучка Носова, Аня (Валентина Лукащук), превращается в самого трудного подростка в школе.





Валерия Гай Германика - «Краткий курс счастливой жизни»



В 2012 году Германика сняла для Первого канала 16-тисерийный телефильм «Краткий курс счастливой жизни». Он рассказывает о четырех молодых женщинах: Саше (Светлана Ходченкова), Кате (Ксения Громова), Любе (Алиса Хазанова) и Ане (Анна Слю) - которые вместе работают в агентстве по подбору персонала «Новый рекрут». Завязка сюжета начинается с того, что Саша встречает в ночном клубе мужчину и проводит с ним ночь в отеле, а на следующее утро, придя в первый день на новую работу, видит, что теперь он ее начальник.



Валерия Гай Германика - Личная жизнь

В 2008 году Германика родила дочь Октавию. В 2015 году вышла замуж за танцовщика Вадима Любушкина, однако незадолго до свадьбы оказалось, что он уже женат, и развестись к сроку он не успел. Брак с Германикой, однако, был заключен, но продлился всего 4 месяца. Известен также роман режиссера с Глебом Самойловым, солистом групп «Агата Кристи» и «The Matrixx», но Германика рассталась с музыкантом, не чувствуя в себе сил бороться с его алкоголизмом.