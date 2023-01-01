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Секретное досье
Секретное досье, 2017: актеры и роли
The Post
Секретное досье
2017 / США
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Секретное досье, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Элисон Бри
Alison Brie
Том Хэнкс
Tom Hanks
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Сара Полсон
Sarah Paulson
Мэттью Риз
Matthew Rhys
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